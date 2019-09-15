«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 999 — встану на двух местах, а ты иди, ищи себе другую стоянку

Внедорожник Lexus
Фото: читатель НГС
В новом, 144-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: как правильно вставать на два места, как парковаться на кольце у цирка и как заезжать в городские парки отдыха.
Lexus с номером 999 вальяжно расположился на двух парковочных местах.
«Вот так паркуются «инвалиды» у ДК им. Горького в день выборов мэра Новосибирска», — сообщает читательница Ксения.
Если есть дорожка, её надо перекрыть.
«Вот такой чудак припарковался на каменной дорожке в Эдемском парке», — пишет Василий.
Еще один автомобиль, перекрывший дорожку.
«На кольце около цирка повстречались два приятеля, вероятно, которые давно не виделись. И решили: а что мешает пообщаться прямо здесь? Из 6 полос на кольце осталось только 2. Троллейбусы еле проезжали, но молодых людей это не смущало. Наверно, их так мама воспитала. Интересно, что даже никто не посигналил, неужели «Кадиллак-Эскалейд» такой страшный?» — делится наблюдениями Алекс.
Такая красивая раритетная «Волга» — и всё туда же.
«Нужно было сразу внутрь заезжать, прямиком на 1 этаж. Весь тротуар перекрыт полностью», — информирует Анатолий.
Жильцы дома обойдут.
Массовая стоянка у подъезда — пусть люди протискиваются.
«Выходишь тут из подъезда и сразу вспоминаешь песню «Выхода нет». В данном случае по центру висит цепь, а выйти беспрепятственно возможно только у выходов слева и справа, которые перегораживают авто. Ближайший выход с соседнего подъезда метрах в 50. Зато как водителям удобно: открыл дверь и сразу вошёл», — жалуются жильцы.
«Возле «Сибирского Молла». Чудеса диагональной парковки», — пишет читатель Александр.
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