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Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 999 — встану на двух местах, а ты иди, ищи себе другую стоянку

Lexus на двух местах, Land Cruiser на инвалидном месте и Mercedes в парке отдыха

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Внедорожник Lexus

Фото: читатель НГС

В новом, 144-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: как правильно вставать на два места, как парковаться на кольце у цирка и как заезжать в городские парки отдыха. 

Занял два места

Занял два места

Lexus с номером 999 вальяжно расположился на двух парковочных местах. 

Стоянка на инвалидном месте

Стоянка на инвалидном месте

«Вот так паркуются «инвалиды» у ДК им. Горького в день выборов мэра Новосибирска», — сообщает читательница Ксения.

Перекрыл проход

Перекрыл проход

Если есть дорожка, её надо перекрыть.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

«Вот такой чудак припарковался на каменной дорожке в Эдемском парке», — пишет Василий. 

Пешеходам не пройти по дорожке

Пешеходам не пройти по дорожке

Еще один автомобиль, перекрывший дорожку. 

Стоянка на кольце у цирка

Стоянка на кольце у цирка

«На кольце около цирка повстречались два приятеля, вероятно, которые давно не виделись. И решили: а что мешает пообщаться прямо здесь? Из 6 полос на кольце осталось только 2. Троллейбусы еле проезжали, но молодых людей это не смущало. Наверно, их так мама воспитала. Интересно, что даже никто не посигналил, неужели «Кадиллак-Эскалейд» такой страшный?» — делится наблюдениями Алекс. 

Массовая стоянка на тротуаре

Массовая стоянка на тротуаре

Такая красивая раритетная «Волга» — и всё туда же. 

Почти заехал в подъезд

Почти заехал в подъезд

«Нужно было сразу внутрь заезжать, прямиком на 1 этаж. Весь тротуар перекрыт полностью», — информирует Анатолий. 

Помеха жителям дома

Помеха жителям дома

Жильцы дома обойдут. 

Жильцы должны протискиваться между машинами

Жильцы должны протискиваться между машинами

Массовая стоянка у подъезда — пусть люди протискиваются. 

Машины перегородили выходы

Машины перегородили выходы

«Выходишь тут из подъезда и сразу вспоминаешь песню «Выхода нет». В данном случае по центру висит цепь, а выйти беспрепятственно возможно только у выходов слева и справа, которые перегораживают авто. Ближайший выход с соседнего подъезда метрах в 50. Зато как водителям удобно: открыл дверь и сразу вошёл», — жалуются жильцы. 

Стоянка на два места

Стоянка на два места

«Возле «Сибирского Молла». Чудеса диагональной парковки», — пишет читатель Александр.

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте исповедь таксиста: как зарабатывают 70 тысяч в такси и почему операторы уронили цены.

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    пенсионерка
    15 сен 2019 в 00:04

    Ну если они козыряют номером блатным, то я буду козырять своей биографией.

    пенсионерка
    15 сен 2019 в 00:03

    Постоянно ругаюсь с водителями нарушающими правила. Прямо тыкаю их в книжку с правилами дорожного движения.

    Фото пользователя
    15 сен 2019 в 00:01

    Почему эти фотографы не могут подойти и высказать все в лицо нарушителям ПДД?
    Лично я всегда все высказываю. Еще и извиняются автомобилисты.