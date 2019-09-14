Самодельный танк и вездеход на стероидах: 5 машин, собранных из хлама и энтузиазма

Вы захотите увидеть их на улицах своего города

Люди готовы проводить долгие ночи в гаражах и мастерских, не видеться с детьми и жёнами, тратить все свои деньги, и ради чего? Ради того, чтобы явить миру невероятные машины, которые отечественному автопрому могут только сниться. Трепещите и не торопитесь списывать со счетов свои старые машины, пока не познакомитесь с нашими героями.

УАЗ на стероидах «Они что, и машину стероидами кормят?» Крылатая фраза из фильма «Няньки» невольно появляется в голове у всех, кто видит на дорогах Тюмени этого монстра, что создал Николай Осипов и десять его друзей.

Такого зверя хочется выгуливать чаще всего Фото: Ирина Шарова / 72.RU

На вездеходе немногим выше КАМАЗа можно ездить по городским улицам, но комфортнее всего — в сибирской тайге. Согласитесь, немного странно приезжать на таком на деловую встречу или в магазин за хлебом, зато преодолевать лесные массивы, болота и снежные заносы — самое то.



Не пытайтесь писать в салоне этого гиганта — лучше держитесь крепче



Видео: Семён Громов / 72.RU

Чтобы собрать вездеход, десятке друзей Осипова понадобился новый UAZ Hunter, стандартный 135-сильный мотор, коробка от ГАЗ-53, раздаточная коробка от БТР и мосты от ГАЗ-66. Гигантские шины взяли от вездехода «Тром-16». Через три недели работы мастера уже аки доктор Франкенштейн кричали «Оно живое!» Потом кричали все, кто видел СКБ-600 (так прозвали махину) на улицах, и жёны механиков, которые почти за месяц успели потерять мужей в гараже.



Что вы там говорили о больших машинах и комплексах? Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Сколько топлива съедает такой гигант, как в него забраться (а главное — выбраться), и что происходит в Тюмени, когда СКБ-600 выходит на дорогу, знают на 72.RU.

Танк из «девятки»

Завидев такое авто на даче, так и слышишь «Вспышка слева!» Фото: Avito.ru

Если вы собираетесь утилизировать старый автомобиль, не горячитесь, пока не познакомитесь с этим творением. Вездеход, который его владелец Владимир из Архангельска ласково называет танком, собрали из древней «девятки», найденной на свалке. Железо оказалось хорошим, и тачку решили как следует прокачать. Вместо колёс приделали гусеницы шириной 48 сантиметров каждая, поставили дизельный двигатель от иномарки, запчасти заменили на новые. Как тебе такое, XZibit?



«Вишнёвая девятка», которую не рискнёт угнать даже Аллегрова



Видео: Кристина Полевая

Кроме того, салон оборудовали печками и вентиляторами. Так что если вездеход вдруг где-то и застрянет, то в нём какое-то время можно даже жить в любое время года.

В содержании, по словам Владимира, транспорт неприхотлив. Топлива съедает примерно 15 литров за 100 километров. Танк может пересекать мелкие речки и спокойно поднимается в гору. Есть ли что-то такое, что ему не по силам? Смотрите на 29.RU.

Стильный пикап из ГАЗ-52

Когда кузнецам становится скучно, они начинают делать машины Фото: Семён Громов / 72.RU

Тюменский кузнец Андрей Филиппов знает толк в бруталити. И автомобиль для себя он сделал ровно такой, чтобы подчёркивал стиль и нрав владельца, а за его основу взял советский грузовик ГАЗ-52. Также в автомобиле нашли применение модифицированная рама «Газели», передняя подвеска Chevrolet NIVA, четырехлитровый мотор 1 UZ V8 мощностью порядка 280 лошадиных сил.



Благодаря этому авто тюменцы чувствуют себя за границей



Видео: Семён Громов / 72.RU

Вообще, кузнецы в Тюмени — это какая-то особенная каста: у них не так много заказов, зато полно денег. Вот и у Андрея всегда было свободное время и днём, и вечером, которое он тратил на реконструкцию, а сам проект влетел ему в копеечку — на одни только запчасти ушло почти полтора миллиона рублей. Но удовольствие от процесса и результата не измерить никакими суммами!



Пикап, который не боится царапин (они автомобиль только украшают), кузнец с друзьями собрал примерно за год. На иностранных сайтах подсмотрел, как занизить крышу, придумал дверцы для капота, творчески подошёл к оформлению салона: исторические газеты 80-летней давности, старые деньги, вырезки из футболок, книг, плакатов — в ход пошло всё, чего не жаль.



Для оформления мастер не пожалел ни газет, ни футболок Фото: Семён Громов / 72.RU

И хотя на дорогах современной Тюмени грузовичок выглядит неказисто и, мягко говоря, раритетно, он достаточно мощный и может разогнаться до 200 километров в час. О других особенностях и характеристиках читайте на 72.RU.

Вездеход-«трон» на гусеницах «Бурана»



На таком «Троне» вы точно почувствуете себя хозяином леса Фото: Krasnoyarsk.drom.ru

Вы как хотите, а в Красноярске будущее уже наступило. И виной этому вселенная фильма «Трон». Вдохновившись его сюжетом и техникой, Павел Пашин придумал экспериментальное транспортное средство. Основой самоделки стали гусеницы вездехода «Буран», а потом пошло-поехало, и вот через два месяца мастер уже сел за руль своего фантастического авто. Сейчас на нём стоит электродвигатель с аккумуляторами, на нём машина может проехать час. В дальнейшем создатель «Трона» планирует поставить мотор от «Тойоты».



За вами уже выехал «Трон» на гусеницах



Видео: Павел Пашин / YouTube.com

О дальнейшей модификации Павел пока не задумывался. Сейчас в его планах собирать большие квадроциклы и сделать мотособаку — вероятно, что-то типа Ресси из «Приключений Электроника».

Кстати, «Трон», по признанию мастера, может пригодиться не только охотникам, рыбакам и туристам. Кому ещё он может облегчить жизнь, рассказывают на NGS24.RU.

Танк Т-38 по фотографиям

Боевую машину скроили из старого металла Фото: Павел Мирошкин / V1.RU

Если вам кажется, что кастомизированный автомобиль и вездеход из машины — это слишком мелко, то как вам водоплавающий танк, собранный по фотографиям? Т-38 истребили во время Второй мировой, но волгоградские умельцы сумели воссоздать его по архивным снимкам.

Алексей Никулин и его единомышленники собрали запчасти по крупицам. Обзванивали знакомых поисковиков, искали современную замену, в результате сделали точную копию Т-38 в конце 2018 года, а на День Победы в 2019-м вывели его на парад в составе колонны. Шествие стало первым серьёзным тест-драйвом для почтенного «ветерана». Конечно, о боевой проверке танка и речи идти не может — техника слишком уникальна, чтобы испытывать её по полной.



На счету Александра Иванова — целый гараж боевых машин Фото: Павел Мирошкин / V1.RU