Подвалы-банкроты: НГС нашел проклятые площади, где не выжил ни один ресторан города (это мистика)

В этом году над подвалом на Ленина, 12 успели повисеть уже три вывески. А теперь висит объявление об аренде

Заведения как люди — рождаются и умирают. Но есть такие места, где это происходит с пугающей частотой. Как будто над этим помещением висит злой рок, и что бы там не открылось, через некоторое время можно ждать снова появления вывески «Аренда». Обозреватель НГС.Афиша составил рейтинг чемпионов по количеству вывесок, сменявшихся над входом в проклятые двери — там не выживают даже вполне успешные концепции. Подвал на Ленина, 12

Первым арендатором этого помещения стала сеть «Кузина» (название которой тогда ещё писалось кириллицей, а само заведение представляло собой продвинутую столовую, а не кондитерскую). Заведение было успешным, но вот весь бизнес его владельца — Эрика Шогрена — в какой-то момент начал трещать по швам, и «Кузина» закрылась, дав старт настоящей чехарде вывесок. Сначала здесь была столовая «Сели поели», потом ещё что-то, потом владельцы тогда только начинавшей расти сети «Шашлыкофф» поселили здесь диковинный проект A Tout'Vapeurs (блюда на пару). Но поскольку здоровая пища здесь не прижилась, площадку отдали под модную шашлычную.



Звездный час подвала настал, когда в него спустилась тогдашняя гроза ресторанов и отелей Лена Летучая, и нашла тут тараканов. Сам бренд «Шашлыкофф» удар перенес без серьезных последствий, а вот сомнительным помещением владельцы решили пожертвовать (тем более что как раз на Советской подвернулась площадка получше).



За последние 15 лет здесь успели поработать самые разные заведения, включая французский ресторан блюд на пару Фото: Стас Соколов / НГС

С тех пор дела у подвала пошли совсем неважно. Дольше всего тут продержался ресторан BB с бельгийским пивом, но и он не пережил падения курса рубля. В прошлом году тут открылось второе заведение перспективного проекта «Честный», который пытался оседлать модную московскую тему «справедливых цен» (это когда вы платите за вход и получаете меню «почти без наценки»). Но народ как-то не пошёл, после чего владелец решил воскресить почивший бренд «Братья Грилль». Когда и «Братья» не смогли привести сюда публику, новый хозяин (по слухам, получивший этот бизнес за долги) попытался на ходу придумать новую концепцию под неожиданным названием Korova. Но уже в начале сентября к выходу из заведения приехал фургон, в который жизнерадостные грузчики начали носить оборудование. А над входом вновь появилась надпись «Аренда».



Красный проспект, 17 (3-й этаж)



Помещению на третьем этаже «Бутона» в последнее время явно не везёт с арендаторами Фото: Стас Соколов / НГС

Бизнес-центр «Бутон» был построен всего восемь лет назад, но и здесь есть помещение, где уже успели смениться четыре арендатора. Сначала площадку на третьем этаже довольно долго занимала «Суши Терра», но потом владельцы этой сети начали искать новые пути развития бизнеса, открыв на её месте проект неопределённой национальной ориентации под названием «Соль и Перец». Потом его сменила инновационная «Таверна», где заказ можно было зачем-то делать при помощи электронных терминалов (но платить при этом — в кассе). Последним жильцом стал всё тот же «Честный», владельцы которого так и не смогли найти баланс между низкой маржинальностью и приемлемым качеством продукта. Получалось как-то дороговато (если не заниматься обжорством и не пьянствовать) и невкусно. Сейчас в этом помещении вроде как собирается открываться очередной бар с кальянами.

Вокзальная магистраль, 16

Помещение на первом этаже здесь сейчас разбито на небольшие лоты, и практически все они заняты. Но закрытие «Органик кофе» заставило вспомнить печальную историю этого места. В середине 2000-х здесь появилась кофейня уже забытой сети «Кофе Терра», которую сменила «Суши Терра» (у обоих проектов был один и тот же владелец). Лет шесть назад это помещение заняло заведение начавшей тогда воскресать из пепла сети New York Pizza, но и у него не сложилось, после чего половину пиццерии заняла булочная «Хлебопечь» (но и она вскоре закрылась).

Фото: google.maps

Когда хозяин помещения попилил весь первый этаж на более мелкие лоты, жизнь у него (помещения) вроде наладилась. Именно на этом месте появилась точка перспективной сети «Органик кофе», хозяин которой собирался открыть в Новосибирске как минимум десяток кофеен. Но, видимо, конкуренция оказалась слишком сильной и в этом году две точки (в том числе эта) были закрыты. Теперь в сети всего три кофейни. А на месте точки на Вокзальной вскоре может появиться очередная закусочная с фо бо и нэмами.

Точка на фуд-корте ТРК «Сан Сити»



Никто пока так и не смог задержаться надолго в этом углу фуд-корта «Сан Сити» Фото: Стас Соколов / НГС

Арендаторы меняются на любом фуд-корте. Но именно в «Сан Сити» есть такое заколдованное место, где не выживает никто. При том что остальные слоты здесь стабильно заняты и заведения там в целом неплохо работают. Но вот зона в дальнем правом углу (если вы только что поднялись сюда на эскалаторе) похоронила уже не один проект.



Последний арендатор проработал здесь всего несколько месяцев Фото: Стас Соколов / НГС

Сначала тут работала точка томской сети «Сибирские блины». По качеству продукта, по моему ощущению, они были получше местных «Русских блинов», но даже это томичам не помогло. Потом эту блинную сменил какой-то псевдорусский невнятный проект. Следом этот угол заняла начинающая предпринимательница, которая решила, что известность шоу «Камеди Клаб» каким-то образом поможет продавать невнятную еду в «Камеди кафе». Заведение просуществовало несколько месяцев, после чего бесславно ретировалось. С тех пор площадка пустует.



Красный проспект, 73 — Достоевского, 9



Подвал на углу Красного проспекта и улицы Достоевского — чемпион по количеству заведений, которые здесь работали в разное время Фото: Стас Соколов / НГС

Самый заслуженный ресторанный подвал Новосибирска. Ещё в середине 90-х здесь появился итальянский ресторан «Палермо», но звёздный час (точнее несколько лет) у этого помещения наступил с появлением здесь ресторана «Классика», который стал по сути первым рестораном высокого уровня без всего того бандитского и кустарного, которого хватало тогда в городе. «Классика» родилась в результате бизнес-союза банкира Игоря Кима и ресторатора Эрика Шогрена. И вместе с окончанием этого союза — закончилась. Какое-то время хозяином ресторана побыл Александр Ладан, а потом место покатилось по наклонной. Если Onegin смотрелся ещё как эдакая «Классика light», то все прочие проекты уже чем дальше, тем больше отдавали чем-то маргинальным: «Квартира», Boroda… Закончилось всё кафе под названием «Эллегия» с обеденными комплексами от 100 рублей (вечером заведение не работало).



Теперь уже трудно поверить, что когда-то здесь был самый престижный ресторан города Фото: Стас Соколов / НГС