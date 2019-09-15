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Дома наквасимся: как делать квашеную капусту и чем она полезна

Диетолог и форумчане выносят вердикт главной осенней заготовке

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Квашеная капуста — это не только королева банкета, но и халявный афродизиак

Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU, Александра Савельева / 76.RU

С приходом осени банки с вареньем, соленьем и прочими компотами отодвигаются во второй ряд, потому что стол занимает она — квашеная капуста. Нехитрое в приготовлении, это блюдо претендует на родство сразу с несколькими кухнями: азиатской (где квасят и маринуют вообще всё), немецкой (капуста + свиная рулька = типичный ужин немца) и, конечно, русской, где рецепты хранят поколениями.

Квасить капусту легко, а есть ее не только приятно, но и полезно. В компании гастроэнтеролога-диетолога Галины Барташевич сегодня мы разберём кочан на атомы и выясним, кому можно за раз умять банку, а кому — только ложечку.

С капусты худеют

Квашеная капуста — блюдо низкокалорийное, к тому же после закваски только прибавляет свои полезные свойства. Те, кто желают снизить вес, могут усложнить гарнир капустой, а вот людям с заболеваниями желудка, почек и склонным к гипертонии с едой стоит быть на «вы»: из-за соли и молочнокислых бактерий начинаются отёчность, обострение гастрита, язвы и панкреатита.

Капуста возбуждает

При низком содержании белка и жиров квашеная капуста стимулирует половые гормоны — тестостерон и эстроген. И это не единственная польза для здоровья: все мы знаем, как после праздников спасает рассол, а еще капусту можно использовать для косметических масок, достаточно мелко нашинковать и замешать с сырым яйцом.

И аппетит возбуждает тоже

Молочнокислые бактерии стимулируют аппетит, поэтому под квашеную капусту съедается больше еды. Следите за порциями, когда оказываетесь за щедрым столом.

Кто бы мог подумать, что квашеная капуста — это источник половых гормонов?

Кто бы мог подумать, что квашеная капуста — это источник половых гормонов?

С неё пучит

Отчасти правда: метеоризм — это особенность микрофлоры толстого кишечника, поэтому, если организм предрасположен к таким проблемам, квашеная капуста их только усугубит. Решение простое: сбавьте аппетит, не дразните кишечник. А если проблем нет — ешьте капусту столько, сколько хочется, неожиданных последствий не будет.

Улучшается настроение

В капусте много магния, поэтому у тех, кто ее ест, нет магниевого дефицита и, следовательно, плохого настроения. К тому же это источник витаминов А, С и кальция — у фанатов квашеной капусты меньше проблем с волосами, ногтями и костями. А аскорбиновая кислота в капусте лишний раз защитит организм от простуды.

Кочан лучше стружки

Важный кулинарно-идеологический спор: как готовить — сразу вилком или предварительно нарезав? Каждый решает сам, мы лишь скажем, как полезнее: цельный кочан капусты сохранит больше полезных микроэлементов и клетчатки. Недаром раньше капусту квасили не в кастрюльках, а больших бочках.

Капусту лучше квасить «по-крупному»: больше полезного сохранится

Капусту лучше квасить «по-крупному»: больше полезного сохранится

Хозяйке на заметку

Напоследок делимся проверенными рецептами, которые мы нашли на кулинарных форумах Сети городских порталов:

Не рецепт, а классика! На одну трехлитровую банку нам понадобится:

  • капуста — 1 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • вода — 1 л;
  • соль — 2 ст. ложки;
  • сахар — 2 ст. ложки.

Шинкуем капусту и морковь, немного мнём и набиваем банку. Следом готовим рассол: на литр холодной воды — столовая ложка соли. Заливаем рассолом капусту, отправляем банку храниться на сутки, периодически проминаем капусту, чтобы из нее вышли газы.

На следующий день сливаем рассол в кастрюлю, кипятим, добавляем столовую ложку соли и две столовых ложки сахара. Специи (перец, гвоздика) — по вкусу. Кипятим 5–10 минут и возвращаем рассол в банку. Накрываем крышкой, а когда остынет — отправляем в холодильник.

Капуста получается хрустящая, заявляет автор рецепта.

Для тех, кто любит покрупнее:

  • капуста — 2 кг;
  • морковь — 2 шт;
  • свекла — 1 шт;
  • чеснок — 1 головка;
  • вода — 1 л;
  • сахар — 1 стакан;
  • соль — 2 ст. ложки;
  • масло подсолнечное — ¾ стакана;
  • уксус 9% — ¾ стакана;
  • лавровый лист — 2 шт.

Воду, сахар, соль, масло смешиваем, добавляем пять горошин черного перца, вливаем уксус и кипятим. Капусту режем крупно, шинкуем свеклу и морковь. Овощи заливаем горячим рассолом, добавляем чеснок, перемешиваем и оставляем на сутки при комнатной температуре.

Готовую капусту храним в холодильнике, советует автор кулинарного форума.

Совет от кулинаров: пока капуста квасится, продавливайте или протыкайте ее до самого дна банки, чтобы выдавить лишние газы

Совет от кулинаров: пока капуста квасится, продавливайте или протыкайте ее до самого дна банки, чтобы выдавить лишние газы

И еще один рецепт, на который уйдет не только капуста, но и домашние перцы:

  • капуста — 5 кг;
  • морковь — 1 кг;
  • лук — 1 кг;
  • болгарский перец — 1 кг;
  • сахар — 350 г;
  • масло подсолнечное — 0,5 л;
  • соль — 4 ст. ложки;
  • уксус 9% — 0,5 л.

Овощи шинкуем и перемешиваем, рассовываем по банкам, заливаем рассолом. Храним в темном месте при комнатной температуре, не забываем пару раз в день протыкать капусту, чтобы вышли газы.

Через 2–3 дня закрываем банки крышками и отправляем в холодильник. Автор рецепта рекомендует закладывать капусту в банки не до самого края — пока она квасится, солидно увеличится в размере и выдавит драгоценный рассол.

Если у вас остались вопросы к капусте, вы хотите предложить тему или, может, сами готовы разложить на атомы какой-нибудь продукт — пишите на почту редакции rednews@iportal.ru. И мы вам ответим.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    15 сен 2019 в 10:13

    Люблю мужиков брутальных, и капусточку квашеную тоже люблю. Ещё люблю квасить ;)

    Старушенция
    15 сен 2019 в 10:11

    Нет!
    Вода нужна только если сама капуста не сочная. Сочная хорошо промятая капуста под гнётом выделяет достаточно жидкости. Наши родители и бабушки-дедушки не добавляли никакой воды.
    И, конечно, надо брать засолочную капусту. Летние сорта не подходят.

    вася
    15 сен 2019 в 10:07

    Когда ем дошик не сильно ненавижу оппозицию. А с квашеной капустки пузырики пускаю, тут меня и прет как надо.