Дома наквасимся: как делать квашеную капусту и чем она полезна

Квашеная капуста — это не только королева банкета, но и халявный афродизиак

С приходом осени банки с вареньем, соленьем и прочими компотами отодвигаются во второй ряд, потому что стол занимает она — квашеная капуста. Нехитрое в приготовлении, это блюдо претендует на родство сразу с несколькими кухнями: азиатской (где квасят и маринуют вообще всё), немецкой (капуста + свиная рулька = типичный ужин немца) и, конечно, русской, где рецепты хранят поколениями.

Квасить капусту легко, а есть ее не только приятно, но и полезно. В компании гастроэнтеролога-диетолога Галины Барташевич сегодня мы разберём кочан на атомы и выясним, кому можно за раз умять банку, а кому — только ложечку.

С капусты худеют

Квашеная капуста — блюдо низкокалорийное, к тому же после закваски только прибавляет свои полезные свойства. Те, кто желают снизить вес, могут усложнить гарнир капустой, а вот людям с заболеваниями желудка, почек и склонным к гипертонии с едой стоит быть на «вы»: из-за соли и молочнокислых бактерий начинаются отёчность, обострение гастрита, язвы и панкреатита. Капуста возбуждает

При низком содержании белка и жиров квашеная капуста стимулирует половые гормоны — тестостерон и эстроген. И это не единственная польза для здоровья: все мы знаем, как после праздников спасает рассол, а еще капусту можно использовать для косметических масок, достаточно мелко нашинковать и замешать с сырым яйцом.

И аппетит возбуждает тоже

Молочнокислые бактерии стимулируют аппетит, поэтому под квашеную капусту съедается больше еды. Следите за порциями, когда оказываетесь за щедрым столом.



Кто бы мог подумать, что квашеная капуста — это источник половых гормонов? Фото: Татьяна Князева / 74.RU

С неё пучит

Отчасти правда: метеоризм — это особенность микрофлоры толстого кишечника, поэтому, если организм предрасположен к таким проблемам, квашеная капуста их только усугубит. Решение простое: сбавьте аппетит, не дразните кишечник. А если проблем нет — ешьте капусту столько, сколько хочется, неожиданных последствий не будет.



Улучшается настроение

В капусте много магния, поэтому у тех, кто ее ест, нет магниевого дефицита и, следовательно, плохого настроения. К тому же это источник витаминов А, С и кальция — у фанатов квашеной капусты меньше проблем с волосами, ногтями и костями. А аскорбиновая кислота в капусте лишний раз защитит организм от простуды.

Кочан лучше стружки

Важный кулинарно-идеологический спор: как готовить — сразу вилком или предварительно нарезав? Каждый решает сам, мы лишь скажем, как полезнее: цельный кочан капусты сохранит больше полезных микроэлементов и клетчатки. Недаром раньше капусту квасили не в кастрюльках, а больших бочках.



Капусту лучше квасить «по-крупному»: больше полезного сохранится Фото: Григорий Сотников / 74.RU

Хозяйке на заметку Напоследок делимся проверенными рецептами, которые мы нашли на кулинарных форумах Сети городских порталов: Не рецепт, а классика! На одну трехлитровую банку нам понадобится:

капуста — 1 шт; морковь — 1 шт; вода — 1 л; соль — 2 ст. ложки; сахар — 2 ст. ложки. Шинкуем капусту и морковь, немного мнём и набиваем банку. Следом готовим рассол: на литр холодной воды — столовая ложка соли. Заливаем рассолом капусту, отправляем банку храниться на сутки, периодически проминаем капусту, чтобы из нее вышли газы.



На следующий день сливаем рассол в кастрюлю, кипятим, добавляем столовую ложку соли и две столовых ложки сахара. Специи (перец, гвоздика) — по вкусу. Кипятим 5–10 минут и возвращаем рассол в банку. Накрываем крышкой, а когда остынет — отправляем в холодильник.

Капуста получается хрустящая, заявляет автор рецепта. Для тех, кто любит покрупнее:

капуста — 2 кг; морковь — 2 шт; свекла — 1 шт; чеснок — 1 головка; вода — 1 л; сахар — 1 стакан; соль — 2 ст. ложки; масло подсолнечное — ¾ стакана; уксус 9% — ¾ стакана;

лавровый лист — 2 шт. Воду, сахар, соль, масло смешиваем, добавляем пять горошин черного перца, вливаем уксус и кипятим. Капусту режем крупно, шинкуем свеклу и морковь. Овощи заливаем горячим рассолом, добавляем чеснок, перемешиваем и оставляем на сутки при комнатной температуре.

Готовую капусту храним в холодильнике, советует автор кулинарного форума.



Совет от кулинаров: пока капуста квасится, продавливайте или протыкайте ее до самого дна банки, чтобы выдавить лишние газы Фото: Татьяна Князева / 74.RU

И еще один рецепт, на который уйдет не только капуста, но и домашние перцы:

капуста — 5 кг; морковь — 1 кг; лук — 1 кг; болгарский перец — 1 кг; сахар — 350 г; масло подсолнечное — 0,5 л; соль — 4 ст. ложки; уксус 9% — 0,5 л.

Овощи шинкуем и перемешиваем, рассовываем по банкам, заливаем рассолом. Храним в темном месте при комнатной температуре, не забываем пару раз в день протыкать капусту, чтобы вышли газы.

