Пропавшая на «Мазде», обыски у Бойко и интервью хирурга-легенды — главное за неделю

Не успел Новосибирск обсудить выборы мэра, как к одному из кандидатов нагрянули полицейские с обысками. Даже без политики в городе неспокойно — уже неделю полиция, частный детектив и поисковые отряды ищут Наталью Устинову, которая поехала смотреть автомобиль перед покупкой. Подробнее об этих и других событиях города с 6 по 13 сентября — в еженедельном обзоре НГС.

Рост исчезнувшей сибирячки — 165–170 сантиметров, у неё голубые глаза и каштановые волосы. Она была одета в светлую трикотажную кофту, розовый жилет из экокожи, синие джинсы, на ногах у неё были кроссовки или чёрные балетки

Через три дня в 5-м микрорайоне нашли автомобиль Устиновой. К поиску Натальи подключился частный детектив, он рассказал, что Наталья оставила авто на парковке торгового центра и вызвала «Яндекс.Такси». Позже водитель рассказал, что Наталья вызвала такси с улицы Свечникова до Виктора Уса — таксист был последним, кто видел её перед исчезновением, и, по его мнению, она не хотела ехать на левый берег.



В январе этого года в похожих обстоятельствах пропала 34-летняя Ирина Синельникова — она поехала одна продавать свой автомобиль и пропала. Больше 200 добровольцев искали сибирячку, но через несколько дней нашли ее тело в Кемеровской области. Вскоре задержали двух подозреваемых — на этой неделе их отдали под суд.

