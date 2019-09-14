Пропавшая на «Мазде», обыски у Бойко и интервью хирурга-легенды — главное за неделю

Коротко о самых обсуждаемых историях Новосибирска за неделю
Фото: Наталья Устинова, vk.com; Густаво Зырьянов, Ольга Бурлакова / НГС
Не успел Новосибирск обсудить выборы мэра, как к одному из кандидатов нагрянули полицейские с обысками. Даже без политики в городе неспокойно — уже неделю полиция, частный детектив и поисковые отряды ищут Наталью Устинову, которая поехала смотреть автомобиль перед покупкой. Подробнее об этих и других событиях города с 6 по 13 сентября — в еженедельном обзоре НГС.
- Неделю назад в Новосибирске пропала жительница Родников Наталья Устинова — 36-летняя женщина уехала на своей серебристой Mazda Demio. Муж Натальи был в командировке, и она решила поехать посмотреть новый автомобиль одна, а после не вернулась. Дома остались дети, а родственники тут же обратились в полицию и поисковые отряды.
Через три дня в 5-м микрорайоне нашли автомобиль Устиновой. К поиску Натальи подключился частный детектив, он рассказал, что Наталья оставила авто на парковке торгового центра и вызвала «Яндекс.Такси». Позже водитель рассказал, что Наталья вызвала такси с улицы Свечникова до Виктора Уса — таксист был последним, кто видел её перед исчезновением, и, по его мнению, она не хотела ехать на левый берег.
В январе этого года в похожих обстоятельствах пропала 34-летняя Ирина Синельникова — она поехала одна продавать свой автомобиль и пропала. Больше 200 добровольцев искали сибирячку, но через несколько дней нашли ее тело в Кемеровской области. Вскоре задержали двух подозреваемых — на этой неделе их отдали под суд.
- В Новосибирске всю неделю обсуждают итоги выборов мэра — Анатолий Локоть пошёл на второй срок при рекордно низкой явке избирателей. НГС попросил политологов рассказать, что ждёт Новосибирск в ближайшие 5 лет, а простые горожане объяснили, почему не видят смысла ходить на выборы, — по их мнению, всё уже без них решено. Сам же мэр считает, что новосибирцев всё устраивает.
- Силовики пришли с обысками к экс-кандидату в мэры Новосибирска Сергею Бойко — 12 сентября полиция пришла к нему домой, в штаб, а также к его сотрудникам. Обыски шли не только в Новосибирске, одновременно силовики пришли к сторонникам Алексея Навального более чем в 40 городах России. Домой к Бойко полиция пришла около 10 утра, и долго не могли вскрыть дверь. Сергей отрыл полиции, когда на место прибыли адвокаты. Обыски длились до 17 часов, а после Бойко и его жену Кристину Жданову увезли на допрос в СК.
На следующий день полиция пришла рано утром к брату Бойко, который, по словам Сергея, не занимается политикой и никакого отношения к штабам не имеет. К 10 утра полиция начала повторный обыск в квартире Сергея. Оперативники сняли входную дверь у Вадима Бойко, порезали мебель и забрали наличные деньги.
- На улице Мясниковой автобус сбил 20-летнюю девушку — от полученных травм пешеход скончалась на месте. Камеры наблюдения сняли момент, когда автобус наезжает на девушку.
Источник, близко знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту НГС, что в 2018 году этот же водитель на этом же автобусе сбил на улице Объединения школьника
- Утром в пятницу, 13 сентября, новосибирцы почувствовали отголоски землетрясения, которое произошло на Айгулакском хребте в 196 километрах юго-восточнее Горно-Алтайска. Новосибирцы рассказали, что около 11 утра почувствовали сильные толчки в квартирах и офисах — жители высоток даже вышли на улицу.
- Начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный задержали за взятку — суд отправил Вячеслава Воеводского в СИЗО на два месяца. По предварительной информации, он получил более 300 тысяч рублей от коммерческий организации — взамен он обещал не проверять их груз.
- Президент Путин назначил на руководящие посты сразу двух новых силовиков в Новосибирской области. Начальником полиции стал руководитель Управления уголовного розыска города Новосибирска полковник Константин Гаврин, а следом стало известно, что областной ГУФСИН возглавит Андрей Попето, ранее работавший на должности исполняющего обязанности начальника ГУФСИН в Кемеровской области.
- Родители учеников и педагоги заступились за директора детской музыкальной школы
№ 2Евгения Пяткевича — у них появилась информация, что департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города планирует уволить Пяткевича. Позже в департаменте сообщили, что произошла путаница, а на самом деле меняют руководителя другой музыкальной школы
- Павел Сысолятин спас десятки тысяч сибиряков — за плечами хирурга 50 лет работы, но сейчас он взял паузу. В сентябре Павел Гаврилович отметил 80 лет, но обещает, что ещё вернётся в челюстно-лицевую хирургию.
Павел Сысолятин поделился с корреспондентом НГС воспоминаниями о мудрой маме, а также рассказал о главных проблемах в российской медицине и о том, немецкий язык чуть не стал преградой в его карьере, — подробнее в интервью НГС.
- Собрали урожай, а его так много, что даже деть некуда? Новосибирский зоопарк вновь объявил о сборе овощей и фруктов — здесь сотрудники рассказали, чем можно угостить животных.