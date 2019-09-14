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Пропавшая на «Мазде», обыски у Бойко и интервью хирурга-легенды — главное за неделю

10 главных новостей и историй города, о которых стоит узнать

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Коротко о самых обсуждаемых историях Новосибирска за неделю

Фото: Наталья Устинова, vk.com; Густаво Зырьянов, Ольга Бурлакова / НГС

Не успел Новосибирск обсудить выборы мэра, как к одному из кандидатов нагрянули полицейские с обысками. Даже без политики в городе неспокойно — уже неделю полиция, частный детектив и поисковые отряды ищут Наталью Устинову, которая поехала смотреть автомобиль перед покупкой. Подробнее об этих и других событиях города с 6 по 13 сентября — в еженедельном обзоре НГС.

  • Неделю назад в Новосибирске пропала жительница Родников Наталья Устинова — 36-летняя женщина уехала на своей серебристой Mazda Demio. Муж Натальи был в командировке, и она решила поехать посмотреть новый автомобиль одна, а после не вернулась. Дома остались дети, а родственники тут же обратились в полицию и поисковые отряды.
Рост исчезнувшей сибирячки — 165–170 сантиметров, у неё голубые глаза и каштановые волосы. Она была одета в светлую трикотажную кофту, розовый жилет из экокожи, синие джинсы, на ногах у неё были кроссовки или чёрные балетки

Рост исчезнувшей сибирячки — 165–170 сантиметров, у неё голубые глаза и каштановые волосы. Она была одета в светлую трикотажную кофту, розовый жилет из экокожи, синие джинсы, на ногах у неё были кроссовки или чёрные балетки

Через три дня в 5-м микрорайоне нашли автомобиль Устиновой. К поиску Натальи подключился частный детектив, он рассказал, что Наталья оставила авто на парковке торгового центра и вызвала «Яндекс.Такси». Позже водитель рассказал, что Наталья вызвала такси с улицы Свечникова до Виктора Уса — таксист был последним, кто видел её перед исчезновением, и, по его мнению, она не хотела ехать на левый берег.

В январе этого года в похожих обстоятельствах пропала 34-летняя Ирина Синельникова — она поехала одна продавать свой автомобиль и пропала. Больше 200 добровольцев искали сибирячку, но через несколько дней нашли ее тело в Кемеровской области. Вскоре задержали двух подозреваемых — на этой неделе их отдали под суд.

  • Силовики пришли с обысками к экс-кандидату в мэры Новосибирска Сергею Бойко — 12 сентября полиция пришла к нему домой, в штаб, а также к его сотрудникам. Обыски шли не только в Новосибирске, одновременно силовики пришли к сторонникам Алексея Навального более чем в 40 городах России. Домой к Бойко полиция пришла около 10 утра, и долго не могли вскрыть дверь. Сергей отрыл полиции, когда на место прибыли адвокаты. Обыски длились до 17 часов, а после Бойко и его жену Кристину Жданову увезли на допрос в СК
Полиция провела в доме Сергея Бойко боле 7 часов, а после его увезли на допрос

Полиция провела в доме Сергея Бойко боле 7 часов, а после его увезли на допрос

На следующий день полиция пришла рано утром к брату Бойко, который, по словам Сергея, не занимается политикой и никакого отношения к штабам не имеет. К 10 утра полиция начала повторный обыск в квартире Сергея. Оперативники сняли входную дверь у Вадима Бойко, порезали мебель и забрали наличные деньги.

На Мясниковой автобус насмерть сбил девушку&nbsp;

На Мясниковой автобус насмерть сбил девушку 

Источник, близко знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту НГС, что в 2018 году этот же водитель на этом же автобусе сбил на улице Объединения школьника

  • Утром в пятницу, 13 сентября, новосибирцы почувствовали отголоски землетрясения, которое произошло на Айгулакском хребте в 196 километрах юго-восточнее Горно-Алтайска. Новосибирцы рассказали, что около 11 утра почувствовали сильные толчки в квартирах и офисах — жители высоток даже вышли на улицу
  • Начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный задержали за взятку — суд отправил Вячеслава Воеводского в СИЗО на два месяца. По предварительной информации, он получил более 300 тысяч рублей от коммерческий организации — взамен он обещал не проверять их груз.
  • Президент Путин назначил на руководящие посты сразу двух новых силовиков в Новосибирской области. Начальником полиции стал руководитель Управления уголовного розыска города Новосибирска полковник Константин Гаврин, а следом стало известно, что областной ГУФСИН возглавит Андрей Попето, ранее работавший на должности исполняющего обязанности начальника ГУФСИН в Кемеровской области.
  • Родители учеников и педагоги заступились за директора детской музыкальной школы № 2 Евгения Пяткевича — у них появилась информация, что департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города планирует уволить Пяткевича. Позже в департаменте сообщили, что произошла путаница, а на самом деле меняют руководителя другой музыкальной школы
  • Павел Сысолятин спас десятки тысяч сибиряков — за плечами хирурга 50 лет работы, но сейчас он взял паузу. В сентябре Павел Гаврилович отметил 80 лет, но обещает, что ещё вернётся в челюстно-лицевую хирургию.


Павел Сысолятин полвека посвятил медицине

Павел Сысолятин полвека посвятил медицине

Павел Сысолятин поделился с корреспондентом НГС воспоминаниями о мудрой маме, а также рассказал о главных проблемах в российской медицине и о том, немецкий язык чуть не стал преградой в его карьере, — подробнее в интервью НГС.

Хищные кошки не съедят кабачок, так хоть покусают

Хищные кошки не съедят кабачок, так хоть покусают

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