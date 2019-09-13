Светский бал, стриптизерши и ночь в торговом центре: 9 самых ярких событий наступающих выходных

Как вариант банального, но популярного времяпрепровождения в выходные
Фото: kinopoisk.ru
Если вы еще не придумали, чем занять себя в дождливые выходные, эта подборка поможет вам определиться (или понять, что вы хотите только под плед и гладить мопса). Однозначно стоят внимания перформансы фестиваля современного искусства родом из Берлина и ночная прогулка по ТЦ «МЕГА». Для тех, кто любит строить глобальные планы, корреспондент НГС.Афиши сделала подборку самых масштабных культурных мероприятий этой осени, на которые можно купить билеты заранее.
С вечера пятницы 13 сентября по вечер воскресенья 15-го на различных площадках города будут проходить всевозможные выставки, перформансы, инсталляции — они входят в программу первого фестиваля современного искусства «48 часов Новосибирск». Странные, безумные и спорные работы к фестивалю приготовили более 130 современных российских художников и десять из Германии. А корреспондент НГС.Афиша изучил многостраничную программу и выбрал лучшие события здесь. Все желающие могут совершенно бесплатно посетить любую фестивальную площадку в эти 48 часов.
Когда: с 13 по 15 сентября
Сколько стоит: вход свободный
Подробнее места проведения и время можно узнать тут
О модном осеннем гардеробе расскажут в пространстве «Тут шьют». Спикер Анна Ковалева сменила специальность инженера АСУ и теперь наводит порядок в чужих гардеробах. На встрече можно будет задать вопрос и разобрать свои ошибки с профессионалом.
Где: Дачная улица, 41А
Когда: 13 сентября
Во сколько: 16:00
Сколько стоит: вход свободный
14 сентября актеры театра «Старый дом» приглашают на иммерсивную прогулку по ночному ТЦ «МЕГА» и предлагают взглянуть на пространство торгового центра как на место, где есть декорации, роли, режиссеры, актеры, свои правила игры и откровения. По задумке организаторов, в эту ночь вы увидите с новой стороны мир потребления и развлечений, которому мы добровольно дарим свое время и деньги.
Где: ул. Ватутина, 107
Когда: 14 сентября
Во сколько: 22:30
Сколько стоит: вход свободный, но регистрация обязательна. Количество зрителей ограничено. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие вашу личность.
15 сентября в Академгородке для всех желающих пройдет бал ученых. Это бал — прежде всего для «Дебютантов» или тех, кто пришел на бал впервые или, может быть, редко бывает на балах и не имеет возможности или желания заниматься — готовиться к балу заранее. Программа для новичков включает в себя простые танцы, разучиваемые прямо на балу.
Где: Морской проспект, 23
Когда: 15 сентября
Во сколько: гримерки открыты с 17.00
Сколько стоит: вход свободный
14 и 15 сентября пройдет серия открытых бесплатных уроков для всех желающих, кто не занимается, в пространстве «PROТАНЦЫ». На этих уроках можно определиться с направлением и просто потанцевать бесплатно с именитыми преподавателями.
Где: улица Кирова, 29
Когда: 14 и 15 сентября
Во сколько: с 12, обязательно нужна регистрация
Сколько стоит: вход свободный
К выходным дням вышло 11 киноновинок — НГС выбрал для вас самые интересные.
Фильм «Дорогой папа» рассказывает историю владельца ведущей торговой сети Вадима Дюмина, который привык всегда добиваться своего. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его маму. Вот только оказалось, она завещала акции своей внучке, его дочери… Которую Вадим бросил, когда ей было 2 года.
12+
Картина «Стриптизерши» с Дженнифер Лопес о танцовщицах элитного стриптиз-клуба, клиенты которого — известные финансисты с Уолл-стрит. Банковский кризис превращает накопления девушек в пыль, и они хотят мстить. А лучше вернуть потерянные деньги, чтобы вести роскошную и гламурную жизнь и оставить биржевых гениев без гроша.
18+
Драма «Щегол» — это экранизация получившего мировое признание бестселлера Донны Тартт, ставшей лауреатом Пулитцеровской премии за художественную книгу 2014 года и обладательницей медали Эндрю Карнеги за лучшее художественное произведение. Теодору Декеру было тринадцать лет, когда его мать погибла при взрыве в Метрополитен-музее. Трагедия изменила всю его жизнь, и на плаву его удерживает лишь хрупкий кусочек надежды родом из того ужасного дня… картина с изображением крошечной птицы, цепью прикованной к насесту.
16+
Ужасы «Пункт назначения: Смайл» хоть и имеют небольшой рейтинг, но точно найдут свою аудиторию среди любителей этого жанра. В руки к старшеклассникам попадает проклятая камера Polaroid. Дьявольское устройство убивает любого, кто сделает фотографию с его помощью. У группы подростков есть одна ночь, чтобы разрешить загадку проклятия, пока фотоаппарат не прикончил их.
16+