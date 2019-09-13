Светский бал, стриптизерши и ночь в торговом центре: 9 самых ярких событий наступающих выходных

Если вы еще не придумали, чем занять себя в дождливые выходные, эта подборка поможет вам определиться (или понять, что вы хотите только под плед и гладить мопса). Однозначно стоят внимания перформансы фестиваля современного искусства родом из Берлина и ночная прогулка по ТЦ «МЕГА». Для тех, кто любит строить глобальные планы, корреспондент НГС.Афиши сделала подборку самых масштабных культурных мероприятий этой осени, на которые можно купить билеты заранее. С вечера пятницы 13 сентября по вечер воскресенья 15-го на различных площадках города будут проходить всевозможные выставки, перформансы, инсталляции — они входят в программу первого фестиваля современного искусства «48 часов Новосибирск». Странные, безумные и спорные работы к фестивалю приготовили более 130 современных российских художников и десять из Германии. А корреспондент НГС.Афиша изучил многостраничную программу и выбрал лучшие события здесь. Все желающие могут совершенно бесплатно посетить любую фестивальную площадку в эти 48 часов.

Например, сибирякам обещают показать поющие деревья и еще много чего странного, но вроде концептуального Фото: Ольга Бурлакова

Когда: с 13 по 15 сентября

Сколько стоит: вход свободный Подробнее места проведения и время можно узнать тут О модном осеннем гардеробе расскажут в пространстве «Тут шьют». Спикер Анна Ковалева сменила специальность инженера АСУ и теперь наводит порядок в чужих гардеробах. На встрече можно будет задать вопрос и разобрать свои ошибки с профессионалом.

На встрече расскажут, от чего можно избавиться без сожаления Фото: pixabay.com

Где: Дачная улица, 41А Когда: 13 сентября Во сколько: 16:00

Сколько стоит: вход свободный

14 сентября актеры театра «Старый дом» приглашают на иммерсивную прогулку по ночному ТЦ «МЕГА» и предлагают взглянуть на пространство торгового центра как на место, где есть декорации, роли, режиссеры, актеры, свои правила игры и откровения. По задумке организаторов, в эту ночь вы увидите с новой стороны мир потребления и развлечений, которому мы добровольно дарим свое время и деньги.

Где: ул. Ватутина, 107 Когда: 14 сентября Во сколько: 22:30 Сколько стоит: вход свободный, но регистрация обязательна. Количество зрителей ограничено. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие вашу личность.

15 сентября в Академгородке для всех желающих пройдет бал ученых. Это бал — прежде всего для «Дебютантов» или тех, кто пришел на бал впервые или, может быть, редко бывает на балах и не имеет возможности или желания заниматься — готовиться к балу заранее. Программа для новичков включает в себя простые танцы, разучиваемые прямо на балу.

Фото: https://vk.com/event185876746

Где: Морской проспект, 23 Когда: 15 сентября Во сколько: гримерки открыты с 17.00 Сколько стоит: вход свободный 14 и 15 сентября пройдет серия открытых бесплатных уроков для всех желающих, кто не занимается, в пространстве «PROТАНЦЫ». На этих уроках можно определиться с направлением и просто потанцевать бесплатно с именитыми преподавателями.

Фото: https://vk.com/novosibtancypro



Где: улица Кирова, 29 Когда: 14 и 15 сентября Во сколько: с 12, обязательно нужна регистрация Сколько стоит: вход свободный

К выходным дням вышло 11 киноновинок — НГС выбрал для вас самые интересные.

Фото: kinopoisk.ru

Фильм «Дорогой папа» рассказывает историю владельца ведущей торговой сети Вадима Дюмина, который привык всегда добиваться своего. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его маму. Вот только оказалось, она завещала акции своей внучке, его дочери… Которую Вадим бросил, когда ей было 2 года.

12+



Фото: kinopoisk.ru

Картина «Стриптизерши» с Дженнифер Лопес о танцовщицах элитного стриптиз-клуба, клиенты которого — известные финансисты с Уолл-стрит. Банковский кризис превращает накопления девушек в пыль, и они хотят мстить. А лучше вернуть потерянные деньги, чтобы вести роскошную и гламурную жизнь и оставить биржевых гениев без гроша. 18+

Фото: kinopoisk.ru

Драма «Щегол» — это экранизация получившего мировое признание бестселлера Донны Тартт, ставшей лауреатом Пулитцеровской премии за художественную книгу 2014 года и обладательницей медали Эндрю Карнеги за лучшее художественное произведение. Теодору Декеру было тринадцать лет, когда его мать погибла при взрыве в Метрополитен-музее. Трагедия изменила всю его жизнь, и на плаву его удерживает лишь хрупкий кусочек надежды родом из того ужасного дня… картина с изображением крошечной птицы, цепью прикованной к насесту. 16+

Фото: kinopoisk.ru

Ужасы «Пункт назначения: Смайл» хоть и имеют небольшой рейтинг, но точно найдут свою аудиторию среди любителей этого жанра. В руки к старшеклассникам попадает проклятая камера Polaroid. Дьявольское устройство убивает любого, кто сделает фотографию с его помощью. У группы подростков есть одна ночь, чтобы разрешить загадку проклятия, пока фотоаппарат не прикончил их.