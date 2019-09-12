«Не хочу сидеть в тюрьме за чужого ребенка»: учитель-физрук — о показухе на полумарафоне Раевича

Последние несколько лет я сильно не люблю сентябрьские полумарафоны Раевича. Крупные легкоатлетические соревнования с претензией на международность. Много участников, дорогие призы. Громкая музыка из динамиков, не всегда уместное кривляние массовиков и затейников на сценах. Бесконечная вереница разновозрастных бегунов, привычно наматывающих круги вверх-вниз по Красному проспекту. Первые лица города и региона, дающие старт или награждающие чемпионов и призеров...

Но все это всего лишь фасад полумарафона Раевича. То, что видно всем и всегда. Однако, как у любого крупного мероприятия, у мемориала Раевича тоже есть своя изнанка. И она отвратительна.



Несколько дней назад на очередном совещании учителей физической культуры Дзержинского района «первый среди равных» — руководитель РМО (районного методического объединения. — Прим. ред.) — озвучил квоту на мемориал Раевича: тридцать человек. От каждой школы.

Квота в данном случае — это разнарядка. Разнарядка, спущенная районам кем-то «сверху». И она означает, что каждая школа Дзержинского района города Новосибирска обязана выставить для участия в полумарафоне Раевича не менее тридцати человек.

Не имеет право, а именно обязана.

В Дзержинском районе 18 общеобразовательных школ и лицеев. 18 умножаем на 30 — получается 540. Если предположить, что подобные квоты получили и другие школы города Новосибирска, то число только детей-школьников, которых обязали участвовать в полумарафоне Раевича в 2019 году, зашкаливает за 6000 человек. Еще столько же дадут институты, колледжи, училища...

Даже в «застойные» брежневские годы такого массового спорта не было. Нет его и сейчас. Зато — благодаря так называемым квотам — есть иллюзия настоящей массовости и всенародного воодушевления. «Выгнали» на полумарафон Раевича 10–12 тысяч человек один раз в году, показали всей стране и руководителям региона, какая у нас в городе, оказывается, массовая до безумия легкая атлетика и... Можно почивать на лаврах до следующего года, очередного полумарафона.

Учителя физической культуры в большинстве своем не хотят участвовать в этой показухе. Причина — насквозь прагматичная. Набрать в одной школе 30 детей, способных полноценно конкурировать даже на не самых сложных дистанциях полумарафона Раевича, невозможно. Мало у нас в регионе школ, в которых профессионально занимаются легкой атлетикой. Значит, чтобы заполнить «квоту», школьному учителю нужно привезти на площадь Ленина тех детей, которые поддадутся его уговорам и просьбам и добровольно согласятся пробежать дистанцию, к которой их не успели подготовить.

Одна или две недели после летних каникул — явно недостаточный срок для тренировок перед забегом на длинную дистанцию. Однако детей все равно привозят, и они все равно бегут. Смертельных случаев на полумарафоне Раевича, к счастью, еще не было, но скорая на финише без работы тоже не сидит.

Лично я своих школьников на полумарафон не повезу. Принципиально.

Не хочу сидеть в тюрьме за чужого ребенка — своего ученика, который не справится с нагрузкой и умрет прямо на асфальте. Не хочу «подводить под монастырь» руководителя учебного заведения, ибо любая несчастливая случайность больнее всего ударит по первому лицу школы. Не хочу участвовать в показушной массовости и бессмысленном «бего-столпотворении» тысяч детей, которые зачастую толком не понимают, куда они бегут и зачем.



И кстати, имею на это все законные основания. В школьной программе нет графы, предписывающей обязательное участие учеников общеобразовательных школ в массовых пробегах и забегах. Нет и никогда не было. А того, чего нет в школьной программе, обычный рядовой учитель физической культуры исполнять не обязан.

Поберегу своих детей. А квоты организаторы полумарафонов пусть оставят себе.



Согласны с автором?