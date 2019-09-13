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Проблема

«Где дороги?»: новая беда на Ватутина — полоса для автобусов сожрала два ряда из четырех для машин

На Ватутина решили оставить автомобилям 2 полосы движения, а на Лазурной выложили негодный асфальт

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Полоса для ОТ на Ватутина

Фото: читатель НГС

В новом, 43-м выпуске проекта «Где дороги?»: выделенная полоса на Ватутина, перевернутая секция светофора на Фрунзе и новенький асфальт на Лазурной, который уже покрылся трещинами. 

Автомобилям осталось 2 полосы

Автомобилям осталось 2 полосы

«А можно, пожалуйста, обратить внимание на многострадальную улицу Ватутина? На буквально задыхающейся от пробок улице по всей её длине от пл. Маркса до "Меги" нарисовали выделенную полосу для транспорта. Причем выделили ее такой ширины, что там 2 ряда помещается. То есть машины, стоящие в 4 ряда, решили переставить в два? Весь левый берег встанет. Это не Красный проспект, где есть альтернатива — метро и параллельные улицы. Эта улица— единственная, которая ведет в несколько микрорайонов. Ее не объехать», — переживает читательница Ирина.

Светофор на Фрунзе

Светофор на Фрунзе

Наши читатели обнаружили в Новосибирске «уставшего» человечка в светофорной секции. «На пересечении Фрунзе и Каменской "лежачий" светофор», — сообщает Марина. 

Новый асфальт

Новый асфальт

Свежайший асфальт в Новосибирске. Уже негоден. «По ул. Лазурная неделю назад пригнали технику, устроили площадку под остановку и подъезд для общественного транспорта. Еще не установили остановку, но асфальт весь потрескался и пошел волнами», — рассказывает Алексей.

Старая яма на Гоголя

Старая яма на Гоголя

«Вот такая яма около дома на Гоголя, 208. Причём данная яма в следующем году должна справить как минимум 5 лет. Со старожилами общалась — возможно, и намного больше», — информирует Анна.

Тротуар после ремонта

Тротуар после ремонта

«Ремонт тротуара по ул. Пархоменко, вдоль дома 14. Практически под носом у районной администрации. Новые поребрики и крошка старого асфальта», — пишет читательница Наталья.

Брошенные раскопки на дороге

Брошенные раскопки на дороге

Район ОбьГЭС, раскопали и бросили. «Беспредел. Вообще никаких работ на протяжении двух недель не производится. Просто разрыли и бросили», — возмущен Анатолий.

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте исповедь таксиста: как зарабатывают 70 тысяч в такси и почему операторы уронили цены.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (32)

    13 сен 2019 в 08:07

    Теперь на Ватутина появится хоть какая-то возможность уехать без пробок! Аллилуйя!

    Фото пользователя
    13 сен 2019 в 08:11

    Абсолютно правильно сделали на Ватутина. И камеры там надо поставить! Через каждые 100 метров. Чтобы хитромудрые (ну тут другое слово), едущие по полосе ОТ, по 1500 р. каждый раз отстёгивали. Но главное - там действительно поедет ОТ! На который и должны пересесть все, кто там едет на авто. Пробок не будет. p.s.: хоть и автомобилист, но периодически с удовольствием на троллейбусе по КП езжу вечерами без пробок.

    Каркуш
    13 сен 2019 в 08:16

    А вы заметили, что при нынешнем составе мэрии, качество асфальта и дорог в общем стало ниже? Ремонтируют каким то шлаком, а тратят на это миллионы!