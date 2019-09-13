«Где дороги?»: новая беда на Ватутина — полоса для автобусов сожрала два ряда из четырех для машин

Полоса для ОТ на Ватутина

В новом, 43-м выпуске проекта «Где дороги?»: выделенная полоса на Ватутина, перевернутая секция светофора на Фрунзе и новенький асфальт на Лазурной, который уже покрылся трещинами.



Автомобилям осталось 2 полосы Фото: читатель НГС

«А можно, пожалуйста, обратить внимание на многострадальную улицу Ватутина? На буквально задыхающейся от пробок улице по всей её длине от пл. Маркса до "Меги" нарисовали выделенную полосу для транспорта. Причем выделили ее такой ширины, что там 2 ряда помещается. То есть машины, стоящие в 4 ряда, решили переставить в два? Весь левый берег встанет. Это не Красный проспект, где есть альтернатива — метро и параллельные улицы. Эта улица— единственная, которая ведет в несколько микрорайонов. Ее не объехать», — переживает читательница Ирина.



Светофор на Фрунзе Фото: читатель НГС

Наши читатели обнаружили в Новосибирске «уставшего» человечка в светофорной секции. «На пересечении Фрунзе и Каменской "лежачий" светофор», — сообщает Марина.

Новый асфальт Фото: читатель НГС

Свежайший асфальт в Новосибирске. Уже негоден. «По ул. Лазурная неделю назад пригнали технику, устроили площадку под остановку и подъезд для общественного транспорта. Еще не установили остановку, но асфальт весь потрескался и пошел волнами», — рассказывает Алексей.

Старая яма на Гоголя Фото: читатель НГС

«Вот такая яма около дома на Гоголя, 208. Причём данная яма в следующем году должна справить как минимум 5 лет. Со старожилами общалась — возможно, и намного больше», — информирует Анна.



Тротуар после ремонта Фото: читатель НГС

«Ремонт тротуара по ул. Пархоменко, вдоль дома 14. Практически под носом у районной администрации. Новые поребрики и крошка старого асфальта», — пишет читательница Наталья.



Брошенные раскопки на дороге Фото: читатель НГС

Район ОбьГЭС, раскопали и бросили. «Беспредел. Вообще никаких работ на протяжении двух недель не производится. Просто разрыли и бросили», — возмущен Анатолий. Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте исповедь таксиста: как зарабатывают 70 тысяч в такси и почему операторы уронили цены.

