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Это «Чебурашка» или «Нечто»? Отличите хоррор от детского мультика по зловещему описанию

Сюжеты советской анимации не так просты, как кажутся

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Выглядит так, как будто легендарная троица заметает следы преступления

Фото: кадры из м/ф «Трое из Простоквашино» («Союзмультфильм», 1978 г.), к/ф «Зловещие мертвецы» (New Line Cinema, 1981 г.), Полина Авдошина / Сеть городских порталов

В пятницу, 13-го мы сделали тест, который заставит вас по-новому взглянуть на милые советские мультфильмы. Мы придумали их сюжетам такие описания, как если бы это были фильмы ужасов (и знаете, к авторам мультика про Чебурашку у нас появились вопросы). Попробуйте угадать по описаниям, о чем в них идет речь: о мультике или о хорроре.

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                            КОММЕНТАРИИ (3)

                            13 сен 2019 в 08:44

                            По результатам теста: "Вы ужасно разборчивы.." Для автора теста и текста русский язык - "факультативный"?

                            NewСибирец
                            13 сен 2019 в 08:16

                            Группа ПИОНЕРвожатых и "Пятница 13"? Оригинально!