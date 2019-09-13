Это «Чебурашка» или «Нечто»? Отличите хоррор от детского мультика по зловещему описанию

В пятницу, 13-го мы сделали тест, который заставит вас по-новому взглянуть на милые советские мультфильмы. Мы придумали их сюжетам такие описания, как если бы это были фильмы ужасов (и знаете, к авторам мультика про Чебурашку у нас появились вопросы). Попробуйте угадать по описаниям, о чем в них идет речь: о мультике или о хорроре.