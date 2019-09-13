Это «Чебурашка» или «Нечто»? Отличите хоррор от детского мультика по зловещему описанию

Выглядит так, как будто легендарная троица заметает следы преступления
Фото: кадры из м/ф «Трое из Простоквашино» («Союзмультфильм», 1978 г.), к/ф «Зловещие мертвецы» (New Line Cinema, 1981 г.), Полина Авдошина / Сеть городских порталов
В пятницу, 13-го мы сделали тест, который заставит вас по-новому взглянуть на милые советские мультфильмы. Мы придумали их сюжетам такие описания, как если бы это были фильмы ужасов (и знаете, к авторам мультика про Чебурашку у нас появились вопросы). Попробуйте угадать по описаниям, о чем в них идет речь: о мультике или о хорроре.
Накануне большого праздника девушка и мальчик, с которым она нянчится, становятся объектом внимания сбежавшего из местной больницы пациента.
Группа пионервожатых приезжает на лесное озеро, чтобы организовать каникулы для детей. Но в живописной местности их поджидает опасный и очень скрытный враг.
Продавцу овощей доставляют ящик с таинственным существом, появление которого всколыхнет жизнь тихого городка.
Пятеро молодых людей приезжают потусоваться в лесной домик. Они открывают подвал, и это кладет начало череде суровых приключений, среди которых — путешествие во времени.
Жители глухого поселения собираются зимним вечером на свадьбу своих соседей, не подозревая, что рядом с ними притаилось опасное дикое существо, пришедшее из леса.
Уличные бандиты терроризируют своего скромного соседа. Устав терпеть издевательства, он принимает экспериментальное лекарство, которое превращает его в злобного неконтролируемого монстра. Теперь бандитам придется приложить все усилия, чтобы не пасть от рук собственной жертвы.
Мама, папа и их сын с паранормальными способностями приезжают на зимовку в горы. Жить им предстоит в доме, населенном призраками бывших жильцов.
Талантливый ученый ставит эксперименты с телепортом, но его рассеянность играет с ним злую шутку. Хотя до поры до времени он считает эту шутку удачным стечением обстоятельств.
Это история о вечном противостоянии и борьбе за жизнь, в ходе которой герой должен преодолеть множество препятствий — от гонок на мотоциклах до встречи с обезумевшим роботом.
В ходе полярной экспедиции команда исследователей спасает потерявшуюся собаку и на свою голову забирает ее жить на свою базу.
Герой, устав от городской суеты, бросает все и перебирается жить в сельскую местность. Он селится в заброшенном доме, не подозревая, что ему предстоит встреча с таинственным местным жителем, который ненавидит людей.
Существо из старых легенд попадает в рабство к могущественной лесной колдунье. Ему удается сбежать и спрятаться среди людей. Но злая колдунья уже идет по его следу, предвещая беду каждому, кто встанет на ее пути.