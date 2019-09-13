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Стиль и красота
Обзор

Дитя заката: 8 крутых фишек в осеннем макияже и бюджетные средства, чтобы повторить их дома

Специально для НГС визажисты выбрали достойные аналоги люксовой косметики и рассказали о трендах

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В моде — холодный розовый. Удобно, что сейчас можно купить один продукт и нанести его почти на все части лица

Фото: pixabay.com

Правильный макияж способен украсить любую женщину, но он имеет мало отношения к косметическим трендам сезона, которые показывают каждые полгода на мировых подиумах. Но даже самому заядлому консерватору иногда хочется купить какую-нибудь новинку, это желание может напасть на вас прямо в магазине и никуда не отпустить без новых кремовых теней и помады цвета грозового неба. Специально для SHE.НГС стилисты школы стиля Марии Липатниковой Оксана Ляликова и Евгения Измайлова рассказали о главных модных фишках макияжа этой осени и порекомендовали средства, если вдруг нестерпимо захочется обновить косметичку. 

Металлический блеск на глазах в серебряных оттенках

Это может быть цветная подводка, дымчатые смоки или пигменты как самостоятельный продукт. 

Слева: жидкая подводка для глаз, 1850 рублей, Urban Decay; справа: запеченные тени, 390 рублей, NYX

Слева: жидкая подводка для глаз, 1850 рублей, Urban Decay; справа: запеченные тени, 390 рублей, NYX

«Для обладательниц близко посаженных глаз и при отсутствии нависшего века отличным вариантом будут стрелки. Смоки подойдут всем, главное выбрать правильную форму, при близко посаженных глазах внешний уголок можно немного растушевать к виску», — советует визажист Оксана Ляликова.

Слева: серебряный карандаш для глаз, 1650 рублей, Urban Decay; справа: серебряный карандаш для контура глаз, 449 рублей, NYX

Слева: серебряный карандаш для глаз, 1650 рублей, Urban Decay; справа: серебряный карандаш для контура глаз, 449 рублей, NYX

Губы с отсутствием четкого контура

Слева: помада, оттенок Cherry lush, 3901 рубль, Tom Ford; справа: помада, 389 рублей, Mina&nbsp;

Слева: помада, оттенок Cherry lush, 3901 рубль, Tom Ford; справа: помада, 389 рублей, Mina 

Стилист советует не использовать карандаш для макияжа губ и выбирать яркие насыщенные оттенки — бордо, вишневый, фуксия. Бюджетный вариант — Mina, люкс — Tom Ford. Этот тренд подойдёт обладательницам пухлых губ, но для дневного макияжа стоит остановиться на одном цветовом акценте.

Цветные тени

Слева: палетка теней, 4430 рублей, Urban Decay; справа: тени для век Kashmir neo, 552 рублей,&nbsp;Paese

Слева: палетка теней, 4430 рублей, Urban Decay; справа: тени для век Kashmir neo, 552 рублей, Paese

Визажист предлагает использовать яркие тени сочных оттенков на всё подвижное верхнее веко. Из бюджетных вариантов стилист рекомендует обратить внимание на тени Paese, в люксовом сегменте можно выбрать бренд Urban Decay.

Розовый макияж

Слева: румяна, 1622 рублей, Shiseido Minimalist; справа: тинт для губ и щек, 1550 рублей, Becca

Слева: румяна, 1622 рублей, Shiseido Minimalist; справа: тинт для губ и щек, 1550 рублей, Becca

Оксана объясняет, что такой макияж можно сделать в нескольких цветовых оттенках — и на губах, и на глазах, и на щеках одновременно. Она советует использовать многофункциональные кремовые текстуры, такие как тинт Becca или любые кремовые румяна (их можно нанести и на губы, и на веко), отличным вариантом будут румяна Shiseido. 

Тематика 70-х годов

Слева: тушь, 1400 рублей, Lancome Big Color Lash; справа: тушь для ресниц, 1049 рублей, Mina

Слева: тушь, 1400 рублей, Lancome Big Color Lash; справа: тушь для ресниц, 1049 рублей, Mina

Визажист Евгения Измайлова считает, что эта модная тенденция подойдет тем, кто любит и умеет экспериментировать с макияжем. Можно все — от голубых пастельных теней до креативных стрел. По мнению эксперта, если смотреть на показы популярных дизайнеров, то можно проследить тенденцию к нарочитой небрежности: нанесение теней грубыми мазками, плохо растушеванные края. Цветная тушь и помады сочных оттенков на пике популярности. Но и более классические нюдовые оттенки остаются в ходу.

Тренд на натуральность и холодные румяна

Слева: румяна, 3798 рублей, DIOR Rosy Glow; справа: румяна, 2300 рублей, Mac&nbsp;Mineralize Blush

Слева: румяна, 3798 рублей, DIOR Rosy Glow; справа: румяна, 2300 рублей, Mac Mineralize Blush

Стилист считает, что особое внимание в осеннем макияже нужно уделить коже. «Хорошее очищение и уход перед нанесением тонального средства поможет сделать кожу максимально естественной и при этом выровняет цвет лица. Румяна холодных розовых оттенков универсальны для любого цвета лица. Нанесите их не только на щеки, но и очень умеренно на кончик подбородка, переносицу и на верхнее веко, чтобы это смотрелось более гармонично», — объясняет Евгения. Также стоит учесть, что обладательницам тонких губ больше подойдут помады натуральных оттенков. 

Слева: помада, 2350 рублей, Clarins Joli Rouge (оттенок 750); справа: помада, 1550 рублей, MAC (оттенок персиковый)

Слева: помада, 2350 рублей, Clarins Joli Rouge (оттенок 750); справа: помада, 1550 рублей, MAC (оттенок персиковый)

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    КОММЕНТАРИИ (20)

    Антоша
    13 сен 2019 в 08:12

    Дикари красят лица и прыгают у костра. И как после этого их за руль пускают? И почему они утверждают, что они такие же как мужчины? Да вам ещё ползти по цивилизационной леснице несколько тысячилетий до сегодняшнего уровня развития мужчины. И никакого равноправия и быть не может. Быстро бегите на кухню!

    Худой
    13 сен 2019 в 00:30

    5 комментов и все от одного тролля.

    Худой
    13 сен 2019 в 00:12

    Так губки кусают при оргазме.)