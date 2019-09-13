Дитя заката: 8 крутых фишек в осеннем макияже и бюджетные средства, чтобы повторить их дома

В моде — холодный розовый. Удобно, что сейчас можно купить один продукт и нанести его почти на все части лица

Правильный макияж способен украсить любую женщину, но он имеет мало отношения к косметическим трендам сезона, которые показывают каждые полгода на мировых подиумах. Но даже самому заядлому консерватору иногда хочется купить какую-нибудь новинку, это желание может напасть на вас прямо в магазине и никуда не отпустить без новых кремовых теней и помады цвета грозового неба. Специально для SHE.НГС стилисты школы стиля Марии Липатниковой Оксана Ляликова и Евгения Измайлова рассказали о главных модных фишках макияжа этой осени и порекомендовали средства, если вдруг нестерпимо захочется обновить косметичку.

Металлический блеск на глазах в серебряных оттенках Это может быть цветная подводка, дымчатые смоки или пигменты как самостоятельный продукт.

Слева: жидкая подводка для глаз, 1850 рублей, Urban Decay; справа: запеченные тени, 390 рублей, NYX Фото: Коллаж urbandecay.ru, nyxcosmetics.com

«Для обладательниц близко посаженных глаз и при отсутствии нависшего века отличным вариантом будут стрелки. Смоки подойдут всем, главное выбрать правильную форму, при близко посаженных глазах внешний уголок можно немного растушевать к виску», — советует визажист Оксана Ляликова.



Слева: серебряный карандаш для глаз, 1650 рублей, Urban Decay; справа: серебряный карандаш для контура глаз, 449 рублей, NYX Фото: Коллаж urbandecay.ru, nyxcosmetics.com

Губы с отсутствием четкого контура

Слева: помада, оттенок Cherry lush, 3901 рубль, Tom Ford; справа: помада, 389 рублей, Mina Фото: коллаж goldapple.ru

Стилист советует не использовать карандаш для макияжа губ и выбирать яркие насыщенные оттенки — бордо, вишневый, фуксия. Бюджетный вариант — Mina, люкс — Tom Ford. Этот тренд подойдёт обладательницам пухлых губ, но для дневного макияжа стоит остановиться на одном цветовом акценте. Цветные тени

Слева: палетка теней, 4430 рублей, Urban Decay; справа: тени для век Kashmir neo, 552 рублей, Paese Фото: коллаж lookfantastic.com, goldapple.ru

Визажист предлагает использовать яркие тени сочных оттенков на всё подвижное верхнее веко. Из бюджетных вариантов стилист рекомендует обратить внимание на тени Paese, в люксовом сегменте можно выбрать бренд Urban Decay. Розовый макияж

Слева: румяна, 1622 рублей, Shiseido Minimalist; справа: тинт для губ и щек, 1550 рублей, Becca Фото: коллаж makeuplist.ru

Оксана объясняет, что такой макияж можно сделать в нескольких цветовых оттенках — и на губах, и на глазах, и на щеках одновременно. Она советует использовать многофункциональные кремовые текстуры, такие как тинт Becca или любые кремовые румяна (их можно нанести и на губы, и на веко), отличным вариантом будут румяна Shiseido. Тематика 70-х годов



Слева: тушь, 1400 рублей, Lancome Big Color Lash; справа: тушь для ресниц, 1049 рублей, Mina Фото: коллаж shop.rivegauche.ru

Визажист Евгения Измайлова считает, что эта модная тенденция подойдет тем, кто любит и умеет экспериментировать с макияжем. Можно все — от голубых пастельных теней до креативных стрел. По мнению эксперта, если смотреть на показы популярных дизайнеров, то можно проследить тенденцию к нарочитой небрежности: нанесение теней грубыми мазками, плохо растушеванные края. Цветная тушь и помады сочных оттенков на пике популярности. Но и более классические нюдовые оттенки остаются в ходу. Тренд на натуральность и холодные румяна

Слева: румяна, 3798 рублей, DIOR Rosy Glow; справа: румяна, 2300 рублей, Mac Mineralize Blush Фото: коллаж mac-cosmetics.ru, letu.ru

Стилист считает, что особое внимание в осеннем макияже нужно уделить коже. «Хорошее очищение и уход перед нанесением тонального средства поможет сделать кожу максимально естественной и при этом выровняет цвет лица. Румяна холодных розовых оттенков универсальны для любого цвета лица. Нанесите их не только на щеки, но и очень умеренно на кончик подбородка, переносицу и на верхнее веко, чтобы это смотрелось более гармонично», — объясняет Евгения. Также стоит учесть, что обладательницам тонких губ больше подойдут помады натуральных оттенков.