Дитя заката: 8 крутых фишек в осеннем макияже и бюджетные средства, чтобы повторить их дома

В моде — холодный розовый. Удобно, что сейчас можно купить один продукт и нанести его почти на все части лица
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Правильный макияж способен украсить любую женщину, но он имеет мало отношения к косметическим трендам сезона, которые показывают каждые полгода на мировых подиумах. Но даже самому заядлому консерватору иногда хочется купить какую-нибудь новинку, это желание может напасть на вас прямо в магазине и никуда не отпустить без новых кремовых теней и помады цвета грозового неба. Специально для SHE.НГС стилисты школы стиля Марии Липатниковой Оксана Ляликова и Евгения Измайлова рассказали о главных модных фишках макияжа этой осени и порекомендовали средства, если вдруг нестерпимо захочется обновить косметичку.
Металлический блеск на глазах в серебряных оттенках
Это может быть цветная подводка, дымчатые смоки или пигменты как самостоятельный продукт.
«Для обладательниц близко посаженных глаз и при отсутствии нависшего века отличным вариантом будут стрелки. Смоки подойдут всем, главное выбрать правильную форму, при близко посаженных глазах внешний уголок можно немного растушевать к виску», — советует визажист Оксана Ляликова.
Губы с отсутствием четкого контура
Стилист советует не использовать карандаш для макияжа губ и выбирать яркие насыщенные оттенки — бордо, вишневый, фуксия. Бюджетный вариант — Mina, люкс — Tom Ford. Этот тренд подойдёт обладательницам пухлых губ, но для дневного макияжа стоит остановиться на одном цветовом акценте.
Цветные тени
Визажист предлагает использовать яркие тени сочных оттенков на всё подвижное верхнее веко. Из бюджетных вариантов стилист рекомендует обратить внимание на тени Paese, в люксовом сегменте можно выбрать бренд Urban Decay.
Розовый макияж
Оксана объясняет, что такой макияж можно сделать в нескольких цветовых оттенках — и на губах, и на глазах, и на щеках одновременно. Она советует использовать многофункциональные кремовые текстуры, такие как тинт Becca или любые кремовые румяна (их можно нанести и на губы, и на веко), отличным вариантом будут румяна Shiseido.
Тематика 70-х годов
Визажист Евгения Измайлова считает, что эта модная тенденция подойдет тем, кто любит и умеет экспериментировать с макияжем. Можно все — от голубых пастельных теней до креативных стрел. По мнению эксперта, если смотреть на показы популярных дизайнеров, то можно проследить тенденцию к нарочитой небрежности: нанесение теней грубыми мазками, плохо растушеванные края. Цветная тушь и помады сочных оттенков на пике популярности. Но и более классические нюдовые оттенки остаются в ходу.
Тренд на натуральность и холодные румяна
Стилист считает, что особое внимание в осеннем макияже нужно уделить коже. «Хорошее очищение и уход перед нанесением тонального средства поможет сделать кожу максимально естественной и при этом выровняет цвет лица. Румяна холодных розовых оттенков универсальны для любого цвета лица. Нанесите их не только на щеки, но и очень умеренно на кончик подбородка, переносицу и на верхнее веко, чтобы это смотрелось более гармонично», — объясняет Евгения. Также стоит учесть, что обладательницам тонких губ больше подойдут помады натуральных оттенков.