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Портье не врёт: 10 хитростей, которые помогут вам сэкономить в отелях (и получать услуги бесплатно)

В каких случаях можно попросить комплимент от гостиницы, бесплатный завтрак и большую скидку

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Например, нужно проверять, бесплатная ли парковка у отеля, есть ли доплата за ребёнка до 12 лет 

Фото: pixabay.com

Сейчас во многих странах вовсю идет бархатный сезон, новосибирцы ещё хотят успеть поймать свои порции витамина D возле моря или просто сбежать в отпуск от осенней хандры. Кто-то выбирает отель самостоятельно — напрямую или через сервисы бронирования, а кто-то берёт путёвку, в которой выбран конкретный отель. В любом случае важно знать, как туристу или командировочному не стать жертвой навязанного сервиса в отелях и заплатить как можно меньше, а услуг получить больше. Корреспондент НГС.Афиши узнала у сотрудников отелей, какие лайфхаки они считают эффективными, чтобы получить выгоду, какие глупые вопросы не стоит задавать и в каких отелях не может не быть фена или фитнес-центра.


Скидка 10–15% за звонок

Заместитель генерального менеджера гостиницы Mirotel Михаил Швецов уверен, что первое, что нужно использовать, когда вы ищите отель, — это, конечно, звонить туда напрямую или писать и просить специальную цену для того, чтобы не бронировать через Booking.com и другие площадки, которые берут большую комиссию. В среднем по России она составляет 20–22% с каждого бронирования.

Если звонить и писать в отели напрямую, то можно получить скидку 10–15%: отелям выгоднее, чтобы вы делали заказ у них, а не через сторонние сервисы

Если звонить и писать в отели напрямую, то можно получить скидку 10–15%: отелям выгоднее, чтобы вы делали заказ у них, а не через сторонние сервисы

«Любому отелю выгодно, чтобы гость жил напрямую: получить скидку 10–15% достаточно просто, и большинство отелей на это идут, особенно за границей. Иногда даже так происходит: отели за границей выставляют на своём сайте одни цены, например с завтраком, а на сайте Booking.com — без завтрака и дешевле, тем самым нарушая паритет цен», — считает Михаил Швецов.

Правда, он отмечает, что важно, чтобы отель отвечал. Это хорошо работает в России, но есть страны, где туристический поток такой огромный, что люди просто могут не увидеть ваше письмо.


Тариф для командировочных

Всем командировочным Швецов советует звонить в отель и спрашивать корпоративный тариф. Многие отели его дадут, потому что им важно заполнять места. Это может выйти дешевле, чем минимальный тариф без завтрака. Но вас, возможно, еще и накормят.

Командировочные могут попросить специальный тариф, который вместе с завтраком обойдётся дешевле, чем минимальная цена за номер без завтрака

Командировочные могут попросить специальный тариф, который вместе с завтраком обойдётся дешевле, чем минимальная цена за номер без завтрака

Подарки на свадьбу

Помимо корпоративного тарифа, вы можете попросить ещё и подарок на свадьбу, если у вас медовый месяц. Михаил Швецов приводит пример: «У меня было свадебное путешествие: мы с женой написали в каждый отель, что у нас будет свадьба и вы можете сделать нам приятный комплимент. Один отель ничего не ответил, другой предложил ламбруско за очень дорого с клубникой, а третий отель сделал нам маленький комплимент. Это было приятно и ничего для нас не стоило. Зато мы учитываем то, что отели тоже управляют лояльностью гостей и это используют».

Правильные сутки

Руководитель отдела продаж и маркетинга в отеле DoubleTree by Hilton Novosibirsk Мария Головичёва замечает, что важно знать время заезда и время выезда, потому что не всегда гости понимают, что для отельеров сутки считаются не так: «Я вроде бы заехал в 7 утра и выехал в 7 утра, значит, это одни сутки». Время заезда практически везде стандартное — 14:00, а время выезда — 12:00. Сутки считаются в этом разбеге.

Если вы бронируете номер не на сайте отеля, а через посредника, то имейте в виду, что ваши пожелания могут не дойти до адресата

Если вы бронируете номер не на сайте отеля, а через посредника, то имейте в виду, что ваши пожелания могут не дойти до адресата

Почему нет букета цветов?

Мария Головичёва добавляет, что очень часто гости не разделяют Booking.com и сам объект размещения, отель, а это две абсолютно разные организации. Если гость забронировал номер на Booking и в пожеланиях написал «Я бы хотел ранний заезд, букет цветов» и так далее, то отель этого может не увидеть, потому что это необязательная графа, а гость будет думать, что написал в отель.

Все вопросы об аквапарке

Помимо сервисов бронирования отелей, гости не всегда разделяют отель и другие площадки, если продаётся какой-то пакет.

«Допустим, проживание и билеты в аквапарк. Звонят в гостиницу и начинают задавать вопросы: "Какая температура воды в аквапарке? Можно ли мне на пятом месяце беременности зайти в аквапарк?". Такие моменты, которые, безусловно, логичнее задать аквапарку. У нас есть определённый набор сведений об этой площадке, но в большей степени мы не настолько компетентны. А в сознании гостей разделения площадок не происходит», — заверяет Головичёва.

В отелях с пятью звёздами обязательно должен быть бассейн

В отелях с пятью звёздами обязательно должен быть бассейн

Вас снимает необозначенная камера

Сама Мария Головичёва в отпуске в Алтайском крае столкнулась с очень неприветливым приёмом и с нарушениями личного пространства. «Хочу сама звонить в поддержку Booking, оставлять отзыв, хотя редко это делаю. Только в тех случаях, если совсем всё пошло не так и хочу предостеречь других людей. Например, было нарушение законодательства: на объекте размещения ведётся видеосъёмка, но при этом не установлены никакие предупреждающие знаки», — возмущается девушка.

Без доплаты за детей

В мировых отелях есть такая политика: дети до 12 лет проживают в гостинице без доплаты, после 12 лет идёт доплата только за завтрак. При этом в несетевых отелях ребёнок, даже если ему один-два года, проживает за дополнительные деньги. Стоит обращать на это внимание, говорит Мария Головичёва.

Проверить классификацию отеля в России можно на сайте классификация-туризм.рф

Проверить классификацию отеля в России можно на сайте классификация-туризм.рф

«Ключевые ошибки любого потребителя — это то, что он считает, что точно знает, что такое отель четыре звезды, пять звёзд. Потому что он один раз был в Турции в пятёрке all inclusive и думает, что во всех отелях точно так же. На самом деле нужно понимать, что система сертификации во всех странах отличается — в некоторых есть семизвёздочные отели, есть пятизвёздочные. А на деле же мы понимаем, что хорошая пятёрка в Турции и другая хорошая пятёрка в Турции — принципиально разные отели. И не стоит их сравнивать, например, с Россией, где абсолютно другие ценности, системы, задачи по квадратным метрам и так далее», — заявляет Михаил Швецов.

Он советует: если вы часто путешествуете по одной и той же стране, то можете изучить требования, которые в ней есть по данным по категориям звёзд. Есть страны, где три звезды, например в Голландии, — это уже очень хорошие отели. В России категория три звезды уже в принципе неплохая, считает эксперт, но во многих отелях не очень хорошие завтраки. А уже в отелях категории четыре звезды и больше — хорошие завтраки, следят за качеством постельного белья и так далее.

В отелях с тремя звёздами обязательно должен быть фен

В отелях с тремя звёздами обязательно должен быть фен

Отель четыре звезды не обязательно должен иметь бассейн, а без фитнес-центра ему не присвоят указанную звездность. В отеле с пятью звёздами не может не быть бассейна.

Бесплатно или платно?

«Гости один раз в жизни были в отеле в Брянске, там была бесплатная парковка, и они думают, что во всём мире бесплатная парковка отеля — это норма. Но всегда нужно это уточнять», — подчёркивает Швецов.

Кроме того, эксперты советуют проверять, входит ли в тариф бесплатный завтрак, фитнес-зал, или за всё это нужно доплачивать (про мини-бары вы и так знаете).

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    КОММЕНТАРИИ (9)

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    13 сен 2019 в 00:01

    Надо жить в своей хрущевке, как я, тогда и не нужны никакие портье.

    ибрагим
    13 сен 2019 в 08:39

    ариставали бойко эта не хорошо кой такая там гостыница об этом писать нада

    Анонимно из Канады
    13 сен 2019 в 04:26

    Какая-то очевидная банальщина написана.

    Кроме цен. Я тут столкнулся с обратной ситуцией - на сайтах гостиниц цены обычно указаны выше (!), чем на всяких там букингах. В чем смысл - не понимаю.