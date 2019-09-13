Портье не врёт: 10 хитростей, которые помогут вам сэкономить в отелях (и получать услуги бесплатно)

Например, нужно проверять, бесплатная ли парковка у отеля, есть ли доплата за ребёнка до 12 лет

Сейчас во многих странах вовсю идет бархатный сезон, новосибирцы ещё хотят успеть поймать свои порции витамина D возле моря или просто сбежать в отпуск от осенней хандры. Кто-то выбирает отель самостоятельно — напрямую или через сервисы бронирования, а кто-то берёт путёвку, в которой выбран конкретный отель. В любом случае важно знать, как туристу или командировочному не стать жертвой навязанного сервиса в отелях и заплатить как можно меньше, а услуг получить больше. Корреспондент НГС.Афиши узнала у сотрудников отелей, какие лайфхаки они считают эффективными, чтобы получить выгоду, какие глупые вопросы не стоит задавать и в каких отелях не может не быть фена или фитнес-центра.



Скидка 10–15% за звонок Заместитель генерального менеджера гостиницы Mirotel Михаил Швецов уверен, что первое, что нужно использовать, когда вы ищите отель, — это, конечно, звонить туда напрямую или писать и просить специальную цену для того, чтобы не бронировать через Booking.com и другие площадки, которые берут большую комиссию. В среднем по России она составляет 20–22% с каждого бронирования.

Если звонить и писать в отели напрямую, то можно получить скидку 10–15%: отелям выгоднее, чтобы вы делали заказ у них, а не через сторонние сервисы Фото: pixabay.com

«Любому отелю выгодно, чтобы гость жил напрямую: получить скидку 10–15% достаточно просто, и большинство отелей на это идут, особенно за границей. Иногда даже так происходит: отели за границей выставляют на своём сайте одни цены, например с завтраком, а на сайте Booking.com — без завтрака и дешевле, тем самым нарушая паритет цен», — считает Михаил Швецов. Правда, он отмечает, что важно, чтобы отель отвечал. Это хорошо работает в России, но есть страны, где туристический поток такой огромный, что люди просто могут не увидеть ваше письмо.

Тариф для командировочных Всем командировочным Швецов советует звонить в отель и спрашивать корпоративный тариф. Многие отели его дадут, потому что им важно заполнять места. Это может выйти дешевле, чем минимальный тариф без завтрака. Но вас, возможно, еще и накормят.

Командировочные могут попросить специальный тариф, который вместе с завтраком обойдётся дешевле, чем минимальная цена за номер без завтрака Фото: pixabay.com

Подарки на свадьбу Помимо корпоративного тарифа, вы можете попросить ещё и подарок на свадьбу, если у вас медовый месяц. Михаил Швецов приводит пример: «У меня было свадебное путешествие: мы с женой написали в каждый отель, что у нас будет свадьба и вы можете сделать нам приятный комплимент. Один отель ничего не ответил, другой предложил ламбруско за очень дорого с клубникой, а третий отель сделал нам маленький комплимент. Это было приятно и ничего для нас не стоило. Зато мы учитываем то, что отели тоже управляют лояльностью гостей и это используют». Правильные сутки Руководитель отдела продаж и маркетинга в отеле DoubleTree by Hilton Novosibirsk Мария Головичёва замечает, что важно знать время заезда и время выезда, потому что не всегда гости понимают, что для отельеров сутки считаются не так: «Я вроде бы заехал в 7 утра и выехал в 7 утра, значит, это одни сутки». Время заезда практически везде стандартное — 14:00, а время выезда — 12:00. Сутки считаются в этом разбеге.

Если вы бронируете номер не на сайте отеля, а через посредника, то имейте в виду, что ваши пожелания могут не дойти до адресата Фото: pixabay.com

Почему нет букета цветов?

Мария Головичёва добавляет, что очень часто гости не разделяют Booking.com и сам объект размещения, отель, а это две абсолютно разные организации. Если гость забронировал номер на Booking и в пожеланиях написал «Я бы хотел ранний заезд, букет цветов» и так далее, то отель этого может не увидеть, потому что это необязательная графа, а гость будет думать, что написал в отель. Все вопросы об аквапарке Помимо сервисов бронирования отелей, гости не всегда разделяют отель и другие площадки, если продаётся какой-то пакет. «Допустим, проживание и билеты в аквапарк. Звонят в гостиницу и начинают задавать вопросы: "Какая температура воды в аквапарке? Можно ли мне на пятом месяце беременности зайти в аквапарк?". Такие моменты, которые, безусловно, логичнее задать аквапарку. У нас есть определённый набор сведений об этой площадке, но в большей степени мы не настолько компетентны. А в сознании гостей разделения площадок не происходит», — заверяет Головичёва.

В отелях с пятью звёздами обязательно должен быть бассейн Фото: pixabay.com

Вас снимает необозначенная камера

Сама Мария Головичёва в отпуске в Алтайском крае столкнулась с очень неприветливым приёмом и с нарушениями личного пространства. «Хочу сама звонить в поддержку Booking, оставлять отзыв, хотя редко это делаю. Только в тех случаях, если совсем всё пошло не так и хочу предостеречь других людей. Например, было нарушение законодательства: на объекте размещения ведётся видеосъёмка, но при этом не установлены никакие предупреждающие знаки», — возмущается девушка. Без доплаты за детей В мировых отелях есть такая политика: дети до 12 лет проживают в гостинице без доплаты, после 12 лет идёт доплата только за завтрак. При этом в несетевых отелях ребёнок, даже если ему один-два года, проживает за дополнительные деньги. Стоит обращать на это внимание, говорит Мария Головичёва.

Проверить классификацию отеля в России можно на сайте классификация-туризм.рф Фото: pixabay.com

«Ключевые ошибки любого потребителя — это то, что он считает, что точно знает, что такое отель четыре звезды, пять звёзд. Потому что он один раз был в Турции в пятёрке all inclusive и думает, что во всех отелях точно так же. На самом деле нужно понимать, что система сертификации во всех странах отличается — в некоторых есть семизвёздочные отели, есть пятизвёздочные. А на деле же мы понимаем, что хорошая пятёрка в Турции и другая хорошая пятёрка в Турции — принципиально разные отели. И не стоит их сравнивать, например, с Россией, где абсолютно другие ценности, системы, задачи по квадратным метрам и так далее», — заявляет Михаил Швецов.

Он советует: если вы часто путешествуете по одной и той же стране, то можете изучить требования, которые в ней есть по данным по категориям звёзд. Есть страны, где три звезды, например в Голландии, — это уже очень хорошие отели. В России категория три звезды уже в принципе неплохая, считает эксперт, но во многих отелях не очень хорошие завтраки. А уже в отелях категории четыре звезды и больше — хорошие завтраки, следят за качеством постельного белья и так далее.

В отелях с тремя звёздами обязательно должен быть фен Фото: pixabay.com