Раскатали губу: топ-5 самых переоцененных б/у машин, за которые новосибирцы хотят слишком много

Hyundai Creta 2016 года
Фото: auto.ru
Есть автомобили, которые очень сложно продать на вторичке, поэтому приходится серьезно снижать цены на такие модели. А есть авто, которые пользуются повышенным спросом, как новыми, так и подержанными, соответственно и цены на них иногда шокируют. При этом переоцененные машины зачастую не блещут ни выдающимися драйверскими возможностями, ни дизайном, ни дешевизной обслуживания. За что новосибирцы просят слишком большие деньги — далее в обзоре НГС.АВТО.
Hyundai Creta
Корейский кроссовер Hyundai Creta поступил в продажу в 2016 году, сейчас он новым в магазине стоит
Toyota Corolla (Е150, рестайл)
Последняя Toyota Corolla с автоматом — это 10-е поколение, рестайл, выпуск в 2010–2013 годах. Такая Corolla — «королевишна» новосибирской вторички, где обожают надежность старых «японцев» с автоматами. Машина оснащена 1,6-литровым 124-сильным атмосферником, ничего особого в ней нет. Внешность спокойная, обслуживание недорогое, жалоб на поломки немного. Вот и «ломят» за такие «Короллы» по 700–800 тысяч рублей. К примеру, Toyota Corolla 2011 года выпуска —
Toyota RAV4
Кроссовер RAV4 ещё сильнее ушел от конкурентов, за позапрошлое 3-е поколение 2010–2011 годов выпуска нужно приготовить уже 1 миллион рублей. Nissan X-Trail этих же годов стоит 700–800 тысяч рублей, KIA Sportage в более актуальном поколении обойдется в 800–850 тысяч рублей. Покупателей RAV4 не смущают ни высокая угоняемость, ни вариатор (в том числе на полном приводе). «Тойота» ведь, надежно, ликвидно.
Lexus LX 570
Топовый внедорожник от Lexus всем хорош — и премиален, и уважаем, и вместителен, и относительно надёжен. Пусть даже у него посредственная управляемость, слабые тормоза и расход два ведра бензина на сотню. И все-таки 2–2,3 миллиона рублей за машину, перешагнувшую 10-летний рубеж (2007–2008 годы), — на такой шаг ещё нужно решиться. Да, класс машины действительно высок. Но за эти реально большие деньги (цена нового кроссовера) вы получаете устаревшие технические решения, потертые сиденья, несвежий запах в салоне — в общем, вещь, которой до вас долго пользовались.
Mercedes-Benz Gelandewagen
Как говорят в народе, 10–15-летний немецкий премиум уже не премиум, а металлолом. Но только не «Гелендваген». Машина ценится, несмотря на все свои проблемы: расходы на содержание, ремонты, траты на бензин, не самый удобный салон. Автомобили 2004–2005 годов выпуска стоят по 1,5–3 миллиона рублей, к этому возрасту премиальные «одноклассники» «Мерседеса» падают ниже
Наиболее переоцененная машина на вторичке?
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