Раскатали губу: топ-5 самых переоцененных б/у машин, за которые новосибирцы хотят слишком много

Есть автомобили, которые очень сложно продать на вторичке, поэтому приходится серьезно снижать цены на такие модели. А есть авто, которые пользуются повышенным спросом, как новыми, так и подержанными, соответственно и цены на них иногда шокируют. При этом переоцененные машины зачастую не блещут ни выдающимися драйверскими возможностями, ни дизайном, ни дешевизной обслуживания. За что новосибирцы просят слишком большие деньги — далее в обзоре НГС.АВТО. Hyundai Creta

Корейский кроссовер Hyundai Creta поступил в продажу в 2016 году, сейчас он новым в магазине стоит 947 000 – 1 450 000 рублей. На старте продаж был высокий спрос, даже очереди. Сейчас найти «Крету» на вторичке с хорошим дисконтом вряд ли получится. За кроссоверы 2016–2017 год выпуска с автоматом и 2-литровым мотором просят 1 120 000 – 1 170 000 рублей. Хорошие комплектации на автомате доходят до 1 300 000 рублей. Сама по себе машина неплохая, но посредственная. Скромный салон, компактные размеры, крохотная мультимедиа, жесткие пластики. Техническая надежность машины еще до конца не изучена — «Креты» пока не накатали больших пробегов.

Toyota Corolla (Е150, рестайл)

Toyota Corolla 2012 года Фото: auto.ru

Последняя Toyota Corolla с автоматом — это 10-е поколение, рестайл, выпуск в 2010–2013 годах. Такая Corolla — «королевишна» новосибирской вторички, где обожают надежность старых «японцев» с автоматами. Машина оснащена 1,6-литровым 124-сильным атмосферником, ничего особого в ней нет. Внешность спокойная, обслуживание недорогое, жалоб на поломки немного. Вот и «ломят» за такие «Короллы» по 700–800 тысяч рублей. К примеру, Toyota Corolla 2011 года выпуска — 795 000 рублей, нормально так. Конкуренты «Тойоты» этих же лет давно пали ниже 550 тысяч рублей: Ford Focus III 2012 года можно найти за 450 000 – 520 000 рублей, Skoda Octavia 2011 года — за 470 000 – 530 000 рублей. Toyota RAV4

Toyota RAV4 2012 года Фото: auto.ru

Кроссовер RAV4 ещё сильнее ушел от конкурентов, за позапрошлое 3-е поколение 2010–2011 годов выпуска нужно приготовить уже 1 миллион рублей. Nissan X-Trail этих же годов стоит 700–800 тысяч рублей, KIA Sportage в более актуальном поколении обойдется в 800–850 тысяч рублей. Покупателей RAV4 не смущают ни высокая угоняемость, ни вариатор (в том числе на полном приводе). «Тойота» ведь, надежно, ликвидно.

Lexus LX 570

Lexus LX 570 2008 года Фото: auto.ru

Топовый внедорожник от Lexus всем хорош — и премиален, и уважаем, и вместителен, и относительно надёжен. Пусть даже у него посредственная управляемость, слабые тормоза и расход два ведра бензина на сотню. И все-таки 2–2,3 миллиона рублей за машину, перешагнувшую 10-летний рубеж (2007–2008 годы), — на такой шаг ещё нужно решиться. Да, класс машины действительно высок. Но за эти реально большие деньги (цена нового кроссовера) вы получаете устаревшие технические решения, потертые сиденья, несвежий запах в салоне — в общем, вещь, которой до вас долго пользовались.

Mercedes-Benz Gelandewagen

Mercedes-Benz Gelandewagen 2005 года Фото: auto.ru

Как говорят в народе, 10–15-летний немецкий премиум уже не премиум, а металлолом. Но только не «Гелендваген». Машина ценится, несмотря на все свои проблемы: расходы на содержание, ремонты, траты на бензин, не самый удобный салон. Автомобили 2004–2005 годов выпуска стоят по 1,5–3 миллиона рублей, к этому возрасту премиальные «одноклассники» «Мерседеса» падают ниже 400 000 рублей, и то их никто не покупает.

Наиболее переоцененная машина на вторичке?