Вызов маскулинности: оцениваем пять женских машин, о которых втайне мечтают мужчины

Mini является самым очевидным вариантом, но он был в прошлой подборке, посвящённой автомобилям для нонконформистов

Есть автомобили, которые мужчина средней закомплексованности никогда не купит сам, но будет с удовольствием отбирать у жены, если решится она. Вот пятёрка наших фаворитов, которые стоят не дороже нового Hyundai Solaris.

Smart ForTwo Этот автомобиль задумывался как идеальный городской комьютер, но ожидаемого успеха не снискал — проект Smart принёс компании Mercedes-Benz больше хлопот, чем прибыли. Но это проблемы Mercedes, а сам автомобиль получился довольно весёлым. У Smart ForTwo заднее расположение мотора и задний привод, моторы мощностью 71 или 90 л.с. (с наддувом) и длина на полметра короче, чем у советской «Оки».

Smart ForTwo выпускают с 1998 года. Поколение, как на фото, с более пухлым дизайном дебютировало в 2014 году Фото: Auto.ru

Купить такое чудо в здравом уме мужчине сложно, но, оказавшись за рулём Smart, испытываешь странное, почти мазохистское наслаждение. Ты будто заново открываешь сам процесс вождения, потому что привычные манёвры в Smart воспринимаются чистой экзотикой. Стоимостью до 800 тысяч рублей есть большой выбор свежих Smart, а машины прошлого поколения можно купить за цену не выше 200 тысяч.

KIA Picanto

У KIA Picanto внешность автомобиля-экстраверта Фото: Auto.ru

Если Smart кажется слишком экстремальным вариантом, то наш фаворит — KIA Picanto, который радует к тому же невысокой ценой: масса вариантов укладывается в сумму около 300 тысяч рублей. Хотя за более свежие попросят до 700–800 тысяч. Picanto нравится нам добротным салоном и максимальным удобством в городе: как и все малолитражки, он не слишком стремителен, но компенсирует это проворством. А на парковках этот автомобиль так хорош, что начинаешь искать лишний повод втиснуться в какую-нибудь безнадёжную щель.

Nissan Juke

Nissan Juke — фаворит по соотношению практичности, динамики и внешней яркости Фото: Auto.ru

Экстравагантный дизайн отпугивает многих и особенно — мужчин. Но даже если хищная внешность Juke кажется вам перебором, за рулём вы полюбите автомобиль за его умение прикидываться настоящим купе.

В салоне автомобиля тесновато, зато есть ощущение спортивной машины Фото: Auto.ru

У Juke классно оформленный интерьер и довольно убедительное шасси, возможности которого не разочаровывают на фоне его внешности. За Juke в возрасте 3–5 лет просят в районе 600–700 тысяч рублей, а если поднять планку ещё на 100 тысяч, можно найти приличный Juke со 190-сильным двигателем: с ним кроссовер едет почти как горячий хетч. Кстати, в России автомобиль рискует уйти в историю, потому что новое поколение Juke до нас, похоже, не доберётся.

Daewoo Matiz

Об этом автомобиле многие сохранили самые тёплые воспоминания Фото: Auto.ru

А это — некогда самый дешёвый автомобиль на российском рынке, но отнюдь не самый плохой. Сегодня Daewoo Matiz в приличном состоянии можно купить за сумму до 300 тысяч, правда, в списке нет свежих вариантов, потому что выпуск «Матизов» под маркой Daewoo прекратили в 2015 году. Более поздние варианты назывались Ravon Matiz: фактически их делал тот же узбекский завод, но уже без участия General Motors. Matiz по-прежнему очевидный кандидат на роль первой машины в жизни девушки, но его пронырливый характер и неплохая практичность привлекали к нему внимание и мужчин. Бывало, что при наличии двух машин в семье муж постепенно пересаживался на более городской «Матиз».

Volkswagen Beetle

Выпуск «Жука» прекратили. Когда-нибудь он станет раритетом Фото: Auto.ru

Этот автомобиль всегда покупали сердцем, потому что мозгом выбирали соплатформенный VW Golf. Женщины обожают «Жуков», тогда как мужчины чаще ворчат насчёт не самого практичного салона и внешности как у персонажа мультфильма «Тачки». При этом Beetle удачно сочетает имиджевые плюсы с вполне приличным шасси, что делает его полноценным автомобилем на каждый день, разве что с тесными и неудобными задними сиденьями. Поскольку выпускают Beetle очень давно — с 1997 года, можно найти возрастные экземпляры за умеренные деньги. В 2011 году произошла смена поколений, и актуальные машины стоят в районе 600–800 тысяч. Кстати, выпуск «Жуков» в июле этого года прекратили.