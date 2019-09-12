Вызов маскулинности: оцениваем пять женских машин, о которых втайне мечтают мужчины

Mini является самым очевидным вариантом, но он был в прошлой подборке, посвящённой автомобилям для нонконформистов
Фото: Auto.ru
Есть автомобили, которые мужчина средней закомплексованности никогда не купит сам, но будет с удовольствием отбирать у жены, если решится она. Вот пятёрка наших фаворитов, которые стоят не дороже нового Hyundai Solaris.
Smart ForTwo
Этот автомобиль задумывался как идеальный городской комьютер, но ожидаемого успеха не снискал — проект Smart принёс компании Mercedes-Benz больше хлопот, чем прибыли. Но это проблемы Mercedes, а сам автомобиль получился довольно весёлым. У Smart ForTwo заднее расположение мотора и задний привод, моторы мощностью 71 или 90 л.с. (с наддувом) и длина на полметра короче, чем у советской «Оки».
Купить такое чудо в здравом уме мужчине сложно, но, оказавшись за рулём Smart, испытываешь странное, почти мазохистское наслаждение. Ты будто заново открываешь сам процесс вождения, потому что привычные манёвры в Smart воспринимаются чистой экзотикой. Стоимостью до 800 тысяч рублей есть большой выбор свежих Smart, а машины прошлого поколения можно купить за цену не выше 200 тысяч.
KIA Picanto
Если Smart кажется слишком экстремальным вариантом, то наш фаворит — KIA Picanto, который радует к тому же невысокой ценой: масса вариантов укладывается в сумму около 300 тысяч рублей. Хотя за более свежие попросят до 700–800 тысяч.
Picanto нравится нам добротным салоном и максимальным удобством в городе: как и все малолитражки, он не слишком стремителен, но компенсирует это проворством. А на парковках этот автомобиль так хорош, что начинаешь искать лишний повод втиснуться в какую-нибудь безнадёжную щель.
Nissan Juke
Экстравагантный дизайн отпугивает многих и особенно — мужчин. Но даже если хищная внешность Juke кажется вам перебором, за рулём вы полюбите автомобиль за его умение прикидываться настоящим купе.
У Juke классно оформленный интерьер и довольно убедительное шасси, возможности которого не разочаровывают на фоне его внешности. За Juke в возрасте 3–5 лет просят в районе 600–700 тысяч рублей, а если поднять планку ещё на 100 тысяч, можно найти приличный Juke со 190-сильным двигателем: с ним кроссовер едет почти как горячий хетч. Кстати, в России автомобиль рискует уйти в историю, потому что новое поколение Juke до нас, похоже, не доберётся.
Daewoo Matiz
А это — некогда самый дешёвый автомобиль на российском рынке, но отнюдь не самый плохой. Сегодня Daewoo Matiz в приличном состоянии можно купить за сумму до 300 тысяч, правда, в списке нет свежих вариантов, потому что выпуск «Матизов» под маркой Daewoo прекратили в 2015 году. Более поздние варианты назывались Ravon Matiz: фактически их делал тот же узбекский завод, но уже без участия General Motors. Matiz по-прежнему очевидный кандидат на роль первой машины в жизни девушки, но его пронырливый характер и неплохая практичность привлекали к нему внимание и мужчин. Бывало, что при наличии двух машин в семье муж постепенно пересаживался на более городской «Матиз».
Volkswagen Beetle
Этот автомобиль всегда покупали сердцем, потому что мозгом выбирали соплатформенный VW Golf. Женщины обожают «Жуков», тогда как мужчины чаще ворчат насчёт не самого практичного салона и внешности как у персонажа мультфильма «Тачки». При этом Beetle удачно сочетает имиджевые плюсы с вполне приличным шасси, что делает его полноценным автомобилем на каждый день, разве что с тесными и неудобными задними сиденьями. Поскольку выпускают Beetle очень давно — с 1997 года, можно найти возрастные экземпляры за умеренные деньги. В 2011 году произошла смена поколений, и актуальные машины стоят в районе 600–800 тысяч. Кстати, выпуск «Жуков» в июле этого года прекратили.
Какой из автомобилей импонирует вам больше всего?
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