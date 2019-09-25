Пятилетка Локтя: как изменился Новосибирск с 2014 года. Большое исследование НГС

Анатолий Локоть второй раз стал мэром Новосибирска, набрав 50% голосов избирателей Фото: Александр Ощепков / НГС

В сентябре редкие дошедшие до избирательных участков новосибирцы продлили полномочия Анатолия Локтя ещё на ближайшие пять лет — за действующего мэра проголосовала половина избирателей. В масштабах всего города скромнее — всего 10% жителей. Вчера Анатолий Локоть официально вступил в должность, принеся присягу в филармонии. За прошедшие пять лет город сильно изменился, хоть и почти постоянно подвергался критике со стороны горожан. НГС нашёл предвыборную программу Локтя, с которой он выдвигался в мэры впервые, в 2014 году, и сравнил её с теми данными, с которыми вышел на выборы в этом году. О том, что обещал мэр и что сделал за прошедшую пятилетку — максимально объективно в материале НГС. Обратите внимание: в конце каждой главы есть краткое содержание — для тех, кто торопится.

Первую предвыборную программу Анатолия Локтя публиковал сайт новосибирского отделения КПРФ в марте 2014 года, и она до сих пор в открытом доступе. Текст начинается с обвинений «Единой России» в том, что партия пытается навязать преемника после того, как Владимира Городецкого, предыдущего мэра, «заставили уйти в отставку, даже не сказав ему спасибо». Программа Локтя состояла из семи больших шагов, под каждым из которых — список задач. Так, к «достойному будущему Новосибирска» мэр собирался идти через увеличение доходов бюджета, рост экономического потенциала, благоприятную среду, развитие ЖКХ, преодоление транспортного коллапса, инвестиции в человеческий капитал и развитие политического и гражданского пространства города. Многие цели размыты, но где-то есть конкретные цифры, которые можно сопоставить с нынешними данными. Что НГС и попытался сделать.

Бюджет

«[Главная задача в бюджетной политике] 1) Увеличение доходов бюджета Новосибирска как минимум до 50 миллиардов рублей, или 50% от бюджета Новосибирской области»

На тот момент доходы города составляли 34,7 миллиарда рублей — всего 17% от налоговых доходов всей области, написано в программе, и треть от бюджета области. В 2019 году депутаты приняли бюджет с заметно бóльшим доходом — 43 миллиарда рублей, но с дефицитом в два миллиарда. Доходы областного бюджета в 2019 году составили 159,5 миллиарда рублей (здесь тоже дефицит — в 8,4 миллиарда). Так, доходы городского бюджета до 50 миллиардов не поднялись, и сегодня, спустя пять лет, даже близко не доходят до половины бюджета регионального и, как и в 2014-м, составляют его треть. К слову, Локоть говорил лишь о стремлении к этой цифре — эту позицию он обозначил в одном из первых больших интервью для НГС в 2014 году: «<...> Я говорил о том, что нужно стремиться к бюджету 50 миллиардов — это как раз та сумма, которая позволит динамично развивать город». «[Главная задача в бюджетной политике]: 4) Рост неналоговых доходов, включая повышение эффективности использования муниципального имущества, поступлений от наружной рекламы»



Неналоговая база городского бюджета не то что не выросла, а даже уменьшилась. Если в 2014 году по факту она составляла 6,8 миллиарда рублей, то в 2018 году — уже 5,4 миллиарда. Столько же заложили в план и на 2019 год. Минимум неналоговых поступлений городской бюджет получил в 2016 году — чуть больше 5 миллиардов, и с тех пор немного подрос, но сильно отстаёт от цифр 2014 года. К неналоговым доходам относят те, которые бюджет получает от использования муниципального имущества и его продажи. Если чуть подробнее: в 2014 году эти цифры составляли 4 и 1,6 миллиарда соответственно. В 2018-м — 2,8 и 717 тысяч соответственно. «[Главная задача в бюджетной политике]: 7) Контроль над целевым использованием бюджетных средств, сокращение неэффективных управленческих расходов и пропаганды мэрии в СМИ» Что понимал Анатолий Локоть под неэффективными управленческими расходами — не ясно. Громких урезаний в бюджете за пять лет не было. А вот суммы, которые мэрия выделяет на освещение своей работы в СМИ, меняются каждый год, но совсем незначительно, и в целом с 2014 года не поменялись.

В структуре расходов бюджета на 2019 год на работу муниципальных СМИ заложили 92,8 миллиона рублей (изначально планировали потратить больше 94 миллионов). Это общая сумма затрат на СМИ, куда помимо публикаций входят обеспечение деятельности муниципальных учреждений, оплата труда персонала и другие затраты, связанные со СМИ. В 2018 году эта сумма достигала 99,2 миллиона рублей — из них чисто на публикации о своей работе чиновники потратили 52 миллиона рублей. В 2017 году общие затраты на СМИ составили 98,1 миллиона, в 2016-м — 90,7 миллиона, в 2015-м — 91,5 миллиона, а в 2014-м — 93,2 миллиона, следует из отчётов об исполнении бюджетов последних лет.

Расходы на освещение деятельности мэрии в СМИ остаются почти неизменными последние несколько лет Фото: архив НГС

«[Главная задача в бюджетной политике]: 2) Участие в федеральных и областных целевых программах, привлечение государственных инвестиций, получение финансирования крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство метрополитена, третьего и четвёртого мостов через Обь, транспортных магистралей и развязок»

Где мэрии удалось сделать заметные для жителей телодвижения в бюджетной политике, так это в финансировании тех самых крупных инфраструктурных объектов, прежде всего третьего, Бугринского моста сметной стоимостью 35 миллиардов рублей, который открыли через полгода после выборов — осенью 2014 года. Строительство четвёртого моста началось совсем недавно — только год назад, и то пока только с подготовки стройплощадки. Последние 580 миллионов городу выделили в Правительстве РФ этой весной по программе государственно-частного партнёрства.

Более менее активно чиновники взялись за строительство новой станции метро — правда, не на Дзержинской линии, как многие ждали, а на действующем участке Ленинской. Речь идёт о станции «Спортивная», которая появится вместе с новым ЛДС на левом берегу. Мэрия заказала строительные работы за пару дней до выборов. Другие задачи, связанные с бюджетной политикой, которые Локоть ставил перед мэрией 2014 года, более неконкретны: «пересмотр межбюджетных отношений» и «ориентированность бюджета на конечный результат». Мэрия часто отчитывается об участии в программах и итогах. Коротко: Бюджет вырос, но до обещанного не дотянул, а неналоговые доходы вообще уменьшились. Зато нам дали денег на четвёртый мост и станцию метро «Спортивная».

Инвестиции

Размытыми оказались и предложения Анатолия Локтя по увеличению инвестиционной активности: поддержка реального производства, снижение административных барьеров для бизнеса, поддержка СО РАН... В подводке к этим пунктам написано, что Новосибирск сильно отстаёт от других городов по инвестиционной привлекательности:

«По инвестициям в основной капитал на душу населения по данным Росстата (1586 долларов в год (52,3 тысячи рублей по среднему курсу доллара 2013 года. — Прим. ред.)) наш город больше чем вдвое отстаёт от Екатеринбурга и Казани, мы получаем инвестиций в развитие меньше, чем Красноярск, Томск, Нижний Новгород, Самара и Иркутск».

Сегодня на сайте Росстата есть данные только по регионам, и в Новосибирской области в 2013 году эти цифры были чуть больше, чем те, которые указал Локоть, — 67,6 тысяч рублей на душу населения. К 2018 они выросли до 70,2 тысяч. При этом надо сказать, что в середине первого срока Локтя эти цифры проваливались до 58 тысяч. Что касается сравнения с другими регионами, то, по последним данным, Новосибирская область не сильно отстала от Свердловской (где сумма инвестиций на душу населения составляет 73,6 тысяч), но сильно проигрывает Татарстану (больше 161 тысячи рублей) и ряду других регионов, в том числе указанным Красноярскому краю, Томской области и прочим.

Торговых точек в городе стало больше за пять лет, но оборот торговли сильно упал Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Основной сферой экономики и занятости населения в Новосибирске стала торговля и сфера услуг. Торговая сеть города включает 8,3 тыс. предприятий (1,6 млн кв. м торговых площадей). В сфере торговли занято 90 тыс. человек, оборот розничной торговли в Новосибирске в 2012 году составил 308,3 млрд рублей».

Сегодня, по данным официального сайта мэрии, торговая сеть города выросла до более чем 10 тысяч предприятий оптовой и розничной торговли, где занято 93 тысячи человек. Оборот розничной торговли за последние пять лет сильно упал. На том же сайте мэрии со ссылкой на Новосибирскстат сообщают, что в 2018 году он составил 216,6 миллиардов рублей — на 90 миллиардов меньше. Коротко: Новосибирск всё ещё получает меньше инвестиций, чем многие другие российские регионы, а торговых точек хоть и стало больше, но оборот торговли сильно упал.

Градостроительство

ЖКХ

Чётких задач в сфере ЖКХ Локоть тоже не ставил: продолжение программы капремонта, масштабная реконструкция коммунальных сетей, установление общественного контроля над обоснованностью коммунальных тарифов и прочее. Но в подводке Локоть обращает внимание избирателей на некоторые цифры. Например, на то, что за последние 10 лет (с 2004 по 2014 год) тарифы на коммуналку выросли в 8,5 раза.

Новосибирцы выступили против повышения тарифов ЖКХ на 15%, которое планировали в 2017 году Фото: Александр Ощепков / НГС

В 2014 году холодная вода стоила 14,21 рубля за кубометр, горячая — 89,02 рубля, а отопление — 1036,87 за гигокалорию (в первом полугодии 2014-го, когда проходили выборы). Сегодня холодная вода обходится новосибирцам в 18,56 рубля за кубометр (+4,35 рубля), горячая — 111,82 рубля за кубометр (+22,8 рубля), а отопление — 1331,35 рубля за гигакалорию (+294,48 рубля). Средний уровень инфляции каждый год за последние пять лет составляет около 5,5%. Говоря о войнах новосибирцев с растущими коммунальными тарифами, стоит вспомнить лето 2017 года, когда их решили повысить сразу на 15%. Жители города возмутились такому решению и устроили несколько крупных митингов, после которых сильное повышение губернатор Владимир Городецкий решил отменить. Коротко: Тарифы на коммуналку всё равно растут.

Транспорт

На Восточный обход вновь вернулись строители Фото: пресс-служба компании «Сибмост»

«[Главная задача в дорожно-транспортной сфере]: 11) Принятие мер по снижению в городе количества дорожно-транспортных происшествий, количества погибших и пострадавших, прекращение эвакуационного террора в отношении граждан» Данные о количестве ДТП в открытом доступе есть в базе ЕМИСС, но только по региону в целом, и цифры здесь за пять лет снизились, но совсем ненамного: если в 2015 году на территории области зафиксировали 2949 аварий, то в 2018-м — 2529. Такая же ситуация с количеством погибших в ДТП: в 2015-м — 360 человек, в 2018-м — 300. Коротко: Восточный обход достраивают после длинного застоя, про Южный обход давно ничего не слышно. Количество ДТП, как и пострадавших в них, незначительно упало.

Социальная политика

«[Главная задача в сфере социальной политики]: 1) Поэтапное повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, доведение оплаты труда в муниципальном секторе до средней по экономике» В тексте предвыборной программы указано, что средняя зарплата новосибирцев в 2013 году едва достигала 28 тысяч рублей — и это было ниже на 7,4%, чем по стране в среднем. Сегодня новосибирцы, если верить официальной статистике, могут похвастаться средней зарплатой в 37 тысяч. До среднероссийской зарплаты новосибирская сильно не дотягивает — в 2019 году она составила почти 42,6 тысяч рублей. Зарплаты бюджетников растут из года в год, следует из отчётов статистиков. Если в 2014 году она составляла 27,5 тысяч, то в первом полугодии 2019-го — чуть больше 38 тысяч, что выше среднероссийской на 2,4%, заметили в Новосибирскстате. В программе Локоть отметил, что работники сферы образования получают всего 19,6 тысяч — сегодня эта цифра увеличилась до 35 тысяч. Это, конечно, в среднем. «[Главная задача в сфере социальной политики]: 3) Увеличение объёмов строительства детских садов, строительства школ в новых микрорайонах» В феврале Анатолий Локоть отчитался о социально-экономическом развитии Новосибирска за 2014–2018 годы. По его словам, проблема недостатка мест в школах и детсадах остаётся, но вместе с этим мэрия развернула за последние годы небывалые темпы их строительства: это девять новых школ (не считая четырёх строящихся на тот момент), а также пристройки к существующим, 29 детских садов (новые вкупе с реконструкцией старых), а также ещё семь строящихся. Коротко: Средние зарплаты новосибирцев, а особенно бюджетников, сильно выросли и продолжают расти. Но это в среднем. Школы и детсады строят как могут, но их всё равно не хватает.

Политическое и общественное пространство города