Бреда и зрелищ: сибиряков заведут в темные комнаты, покажут грязных женщин и заставят спеть с дубом

SKINNED, пластический перформанс немецких художников.



Где: ЦК-19, ул. Свердлова, 13



13 сентября: 19:00–22:00

14 сентября: 15:00–18:00

What form should future take? / Relative Shift. Видеоинсталляция немецкого художника со звуками разных городов.



Где: ЦК-19, ул. Свердлова, 13



13 сентября, 19:00–22:00

14 и 15 сентября, 12:00–22:00