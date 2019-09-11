Бреда и зрелищ: сибиряков заведут в темные комнаты, покажут грязных женщин и заставят спеть с дубом

Корреспондент НГС.Афиши просмотрел внимательно 48-страничную программу фестиваля и выбрал 11 событий, на которые стоит обратить внимание в первую очередь

В центре культуры ЦК-19 объявили об открытии на выходных первого фестиваля современного искусства «48 часов Новосибирск». Фестиваль организовали Гёте-Институт в Новосибирске, ЦК-19 и авторы аналогичного берлинского фестиваля «48 часов Нойкёльн». С вечера пятницы 13 сентября по вечер воскресенья 15-го на различных площадках города будут проходить всевозможные выставки, перформансы, инсталляции… Странные, безумные и спорные работы к фестивалю приготовили более 130 современных российские художников и десять из Германии. Все желающие могут совершенно бесплатно посетить любую фестивальную площадку в эти 48 часов.



Все те, кто в обсуждениях современного искусства срываются на: «Что это за ерунда? Я тоже так могу», ликуйте! Пришёл ваш час. В Новосибирске объявили об открытии на ближайших выходных первого независимого фестиваля современного искусства «48 часов Новосибирск».

Когда-то это было объектом культа, теперь стало арт-объектом Фото: Ольга Бурлакова

«48 часов Новосибирск» — это более 130 российских художников и 10 немецких. Это 20 различных площадок города — от библиотек и арт-галерей до кинозалов и баров. Это всевозможные выставки, перформансы, инсталляции, музыкальные концерты, которые можно бесплатно смотреть с вечера пятницы 13 сентября по вечер воскресенья 15 сентября. Главная цель фестиваля, как пояснили организаторы, — познакомить новосибирцев с разным современным искусством и показать российских художников западному зрителю.

Художница Маяна Насыбуллова заливает специальным твердеющим раствором грибы, чтобы потом сделать арт-объект — их точную гипсовую копию Фото: Ольга Бурлакова

Два небольших арт-проекта организаторы собравшимся журналистам показали до официального открытия фестиваля. Новосибирская художница Маяна Насыбуллова, которая увлекается гипсовыми отливками разных поверхностей, показала процесс приготовления её арт-объекта. Специальной стоматологической формовочной смесью девушка залила пробившиеся у дороги грибы. Через несколько минут смесь превратилась в резиновую на ощупь форму, куда уже дальше будет заливаться гипс и получится точная копия как грибов, так и поверхности, на которой они выросли. Гипсовые грибы появятся на одной из выставок фестиваля.



«В рамках этого проекта я собираю именно поверхности дороги. Сегодня я формовала какие-то корни, которые торчали из земли. Отформовала немножко и мёртвого голубя, который тоже являлся частью этого маршрута. <…> Но мне очень нравятся вот такие куски, где прорастает сквозь бетон что-то такое растительное. Мне кажется, в этом заключается портрет современной среды, в которой город существует вместе с природой и неотъемлемо друг от друга», — рассказала Маяна.

Возможно, это первые грибы, которые таким образом вошли в историю современного искусства; при этом ни один гриб не пострадал Фото: Ольга Бурлакова

На библиотечной площадке в жилом комплексе Rich House (ул. Коммунистическая, 34) была уже смонтирована выставка группы художников «Новая реальность». Обрывки металла, старая обувь, стёкла, полиэтилен, сгоревшие объекты, стволы деревьев — всё это и есть наша новая реальность.

«Рассматривать "вещи" не торопясь, быть внимательными. Желательно не ассоциировать эти вещи с уже знакомыми вам вещами и именами вещей. <…> Не ищите взглядом произведения, сосредоточьтесь на фактурах, пространстве, атмосфере, взаимодействии», — объясняется в буклете выставки, как её следует правильно смотреть.



Ещё одно появление арт-объекта: бумага, краска из картриджа и работающий динамик, над которым надо держать лист до высыхания чернил Фото: Ольга Бурлакова

Корреспондент Афиши изучил 48-страничную программу фестиваля и выбрал 11 событий, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. Полностью программу фестиваля современного искусства «48 часов Новосибирск» можно найти в группе фестиваля «ВКонтакте» или на сайте фестиваля.

«Настоящее» (1 этаж) и «Новое настоящее» (2 этаж). Две выставки сибирских и немецких художников: графика, объекты, видео, скульптура, перформанс, инсталляции.

Где: ЦК-19, ул. Свердлова, 13

13 сентября: 19:00–22:00 14, 15 сентября: 12:00–22:00 14 сентября: 18:00 — перформанс в рамках выставки «Новое настоящее»

После создания художественного полотна картины сбрасывались прямо под ноги создателям Фото: Илья Калинин

SKINNED, пластический перформанс немецких художников.

Где: ЦК-19, ул. Свердлова, 13

13 сентября: 19:00–22:00 14 сентября: 15:00–18:00 What form should future take? / Relative Shift. Видеоинсталляция немецкого художника со звуками разных городов.

Где: ЦК-19, ул. Свердлова, 13

13 сентября, 19:00–22:00 14 и 15 сентября, 12:00–22:00

Фестиваль поддержали на уровне городской власти и без цензуры, как заверила глава департамента культуры мэрии Анна Терешкова (в голубом) Фото: Ольга Бурлакова

Инсталляция Ульриха Фогля. Инсталляции из материала, который художник находит прямо на месте экспонирования. Например, во дворике и в баре будут выполнены объекты из беговых колёс для хомяков, воздушного шара, зеркал, капельницы и водки.



Где: ЦК-19, ул. Свердлова, 13 и бар The Rooks, ул. Коммунистическая, 45

В часы работы фестивального пространства

Звуковая инсталляция в тёмном кинозале. Вход по одному (надо встать в очередь), длительность сеанса — около 10 минут.

Где: ККК им. Маяковского, Красный проспект, 15

13 сентября, 19:00–22:00 14 сентября, 14:00–22:00 15 сентября, 14:00–19:00

Это обувь не лечится, это она стала произведением современного искусства Фото: Ольга Бурлакова

Арт-интервенция «Чёрное небо» немецкой художницы Барбары Кавенг. Четырёхчасовой перформанс на тему горящей тайги в Сибири.

Где: центр города. Время и место проведение будут обозначены 13 сентября на сайте и в группе фестиваля.

Когда: 14 и 15 сентября

Выставка «Грязные женщины» (строго 18+). Графика, фотография, анимация, инсталляция, интервью. Осмысление бытующего на сегодняшний день в обществе отношения к женщине и её права на своё тело, её права на своё удовольствие от этого тела, а также её права говорить про это.

Где: Ab.8print & gallery, ул, Фабричная, 8

13 сентября, 19:00–22:00 14 сентября, 12:00–22:00 15 сентября, 12:00–19:00

Некоторые необычные объекты на выставке снимать приходится тоже не совсем обычно Фото: Ольга Бурлакова

intra_thin. Музыкальный спецпроект лейбла Klammklang (Москва) и ТО FFAF (Новосибирск).

Где: НГОНБ, ул. Советская, 6, театральный зал

14 сентября, 16:00 — Minereed (Новосибирск) и Влад Добровольский (Москва)

15 сентября, 17:30 — presidiomodelio (Новосибирск) и Art Crime (Москва)

«Назло Родине». Выставка плюс перформанс Маяны Насыбулловой. Осмысление судьбы заключённых в России.

Где: галерея «Пост», ул. Свердлова, 3, вход со двора

13 сентября, 19:00–21:00 14 и 15 сентября, 17:00–21:00 14 сентября, в 20:00 — перформанс «Шаламовские чтения»

Стволы деревьев, которые поют: с помощью специального устройства издают звуки, когда мимо них проходишь Фото: Ольга Бурлакова

Музей-бар «Синие носы». Выставка плюс разговоры и алкоголь

Где: «Музей-бар «Синих носов», пр. Димитрова, 6, подъезд № 5

13 сентября, 19:00–23:00 (с концертом группы Nuclear Losь) 14 сентября, 16:00–23:00 15 сентября, 16:00–23:00 Алтайский рынок. Перформанс на Центральном рынке, ул. Мичурина, 12. Место сбора: главный вход в мясной павильон (со стороны ул. Гоголя). Необходима регистрация для получения карты с маршрутом перформанса.

14 сентября, 15:00 и 21:00



15 сентября, 11:00, 15:00 и 19:30



«И что же ты такое?» — этот вопрос, возможно, придёт в голову очень многим зрителям разных фестивальных инсталляций Фото: Ольга Бурлакова