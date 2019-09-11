«Что со мной не так?!». Дневник биохакера — сибирячки, которая решила обмануть время. Запись первая

С сентября 46-летняя Евгения Елезова ведёт дневник биохакера — сейчас она сдала первые анализы
Фото: instagram.com / biohacking.sib
Евгения Елезова — активная и вполне здоровая жительница Новосибирска, организатор мероприятий и спортсменка. В августе она решилась на смелый эксперимент и отдала себя в руки биохакеров. Целая команда врачей поможет 46-летней Евгении обмануть время и заставит организм работать в полную силу — во всяком случае таков их план. С начала проекта участница успела сдать анализы, побывать у терапевта и онколога, а также узнать о себе неутешительные новости. НГС публикует первые записи из «Дневника биохакера».
«Жалоба одна — я житель мегаполиса»
Итак, эксперимент есть эксперимент. Биохакинг — «улучшайзинг» организма здорового человека. Понятно, что если ты болен — то это особые условия, всё внимание болезни и её лечению, фокус именно на этом. Но я-то здорова! Если здоров — то системно будем улучшать все показатели. Но сначала докажите, что вы здоровы.
Начинается все весьма традиционно: с терапевта. Мичурина Наталья Владимировна, терапевт, диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук, врач многопрофильного медицинского центра «ЕвроМед клиника».
Моя цель — обследоваться, найти свои «тонкие места», и чтоб мне не назначили ничего лишнего — ни анализов, ни препаратов/процедур. Потому что активную жизнь никто не отменял, и в мои планы не входило поселиться в клинике.
И понеслось: кровь и прочие жидкости, УЗИ, узкие специалисты, назначенные исключительно на основании моих жалоб, осмотра и первых результатов анализов.
Жалоба у меня была одна — я житель мегаполиса со всеми вытекающими последствиями: хроническая загруженность, много дел, спорт, мало времени на сон, повышенная утомляемость. А так-то я здорова.
Дел в перспективе меньше не станет, поэтому: «Давайте, доктор, поищем резервы и ресурсы организма, поможем восстанавливаться после рабочего дня как можно быстрее, чтоб наутро — огурцом и на подвиги».
Наталья Владимировна улыбнулась, и я почему-то вспомнила фразу доктора Хауса «Все врут».
Столько анализов у меня не брали лет шесть уже, а то и девятнадцать, со времени последней беременности! Три-четыре дня — и пошли первые находки.
— Гемоглобин 100. Ферритин — 1. Один.
— Да? А сколько надо?
— Нижняя граница нормы гемоглобина — 120, у вас 100. Маловато. Ферритин — это запасы железа в организме. Нормальные значения — от 10 до 120, в вашем случае — хотя бы 20. Нет ферритина — будет утомляемость, слабость. Интересно, вы на чем полумарафоны бегаете? На силе воли, не иначе.
— А куда он делся?
— Будем выяснять.
И мне назначили новые обследования. И препарат железа.
Открытие второе — повышенный холестерин. Ка-а-ак? Я вешу 50 кило, жирного не ем, спорт опять же.
— Доктор, что со мной?
— Если бы мы смотрели только на показатель холестерина, то вердикт мог бы быть «Девушку нужно лечить». Но у вас много защитного, «хорошего» холестерина. Так что путь другой…
«У меня для вас две новости: хорошая и так себе»
Кардиолог. Бегунам-любителям в обязательном порядке нужно регулярно получать справки о допуске к старту, без этого не зарегистрируют ни на один забег. Да и самому полезно знать, не перегружаешь ли сердце полумарафонскими и марафонскими дистанциями. Так что ЭКГ меня не удивить.
Но. На меня навесили датчики и прибор на сутки (!), плюс на ночь нужно было дополнительно надеть датчик на палец и вставить в нос специальные трубки. Это называлось «кардиореспираторное мониторирование», и, помимо сердечных суточных ритмов, оно должно было показать, как я дышу во время сна и какова насыщаемость крови кислородом.
Тут у меня для вас две новости: хорошая и так себе.
Хорошая — с сердцем всё ок. Легкая степень брадикардии — это сниженная частота сердечных сокращений, что характерно для спортсменов. В режиме обычной жизнедеятельности тренировочному сердцу просто нужно меньше напрягаться, чтоб перегонять кровь.
Новость вторая — ходить сутки с датчиками и уж тем более спать с трубками в носу не очень удобно. Но назвался биохакером — не мешай эксперименту.
«Моя жизнь уже не будет прежней»
Мне назначили обследование сосудов и груди. Это обязательная программа. Потому что я точно не хочу вмиг закончить свою жизнь от оторвавшегося внутри тромба, а значит — сосуды нужно проверить. Ну и ежегодное обследование молочных желез — маст-ду для женщин, особенно после 40.
Каждый мой поход в новый кабинет рождал внутри легкий страх: «Вдруг сейчас что-то найдут, и я вмиг перейду из когорты здоровых людей в статус "пациент", и моя жизнь уже не будет прежней». В кабинете УЗИ этот страх зашкаливал.
Сосуды оказались в пределах нормы, а вот в груди обнаружена фиброаденома (доброкачественная опухоль). Что это значит для меня? Насколько опасно? Что с этим делать?
Мне назначили биопсию. Кто не знает — это уже пусть и малое, но вмешательство в организм: прокол тканей груди под контролем УЗИ и забор материала из новообразования для дальнейшего исследования, чтобы подтвердить доброкачественность опухоли.
Значит, свидание с онкологом. Проскура Ксения Викторовна, онколог-маммолог, хирург. Помимо стажа работы в 13 лет она обладает удивительно успокаивающим голосом и ангельским терпением: терпеливо объяснить тревожной женщине, что, как и для чего нужно делать.
Поверьте, это только читать с экрана монитора может быть забавно, а в кабинете врача мозг то и дело норовит свалиться в панику: «А-а-а, мы все умре-е-м!», и спокойствие врача — бесценно.
«То, что мы зачастую думаем о себе, — не есть правда»
Помимо врачебных обследований и манипуляций я по настоянию терапевта начала вести дневник питания и дневник сна. И здесь меня тоже ждали открытия. То, что мы зачастую думаем о себе, — не есть правда.
Я всегда считала, что пью достаточно воды. Ложь: 800 миллилитров – 1 литр вместо положенных полутора.
Я полноценно питаюсь — ложь. Я в рабочей гонке иногда забываю поесть, и у меня в принципе недобор белка.
Я мало сплю. Нет, не так: я ужасающе мало сплю!
В отсутствие модных гаджетов я просто поставила приложение на телефон, которое по времени засыпания-просыпания и дыханию во время сна, фиксирует фазы сна и его качество, выдавая график и процент восстановления. Так вот, при сне в 6 часов процент восстановления составляет у меня около 50, и даже если я сплю 8 часов — процент восстановления максимум 69!
Что со мной не так???
Видимо, придется посетить и сомнолога.
Елена Бобяк, организатор конференции «Биохакинг Сиб»: «Как вы помните, кандидата для эксперимента мы выбирали "условно" здорового. То есть человек ничем не должен болеть, обладать здоровыми привычками или стремиться к этому. Женя, как никто, подходила под это описание. Плюс человек ответственный и спортивный.
Тем не менее Наталья Владимировна поступила абсолютно правильно, что захотела убедиться в хорошем уровне здоровья нашего испытуемого.
И самые элементарные исследования выявили причину для упадка сил. Только одно "пополнение" запасов железа даст Жене довольно большой запас энергии и существенно улучшит её самочувствие.
Уверена, что мы найдем еще много интересного, что можно поправить. И это касается, в первую очередь, привычек и образа жизни (помните, что говорит Женя, — что мало спит, мало пьёт, забывает поесть?). У нас впереди ещё также результаты генетического обследования, которое покажет нам возможные слабые и сильные места организма нашего добровольца».
В прошлом году НГС провёл другой эксперимент — «Голодные игры». Два сибиряка согласились месяц прожить на 10 тысяч рублей, ведь государство решило, что сибиряку хватит этих денег на 31 день, — включая еду, коммуналку и другие нужды. Но во время испытания выяснилось, что такая жизнь вполне может испортить здоровье.