«Что со мной не так?!». Дневник биохакера — сибирячки, которая решила обмануть время. Запись первая

Евгения Елезова — активная и вполне здоровая жительница Новосибирска, организатор мероприятий и спортсменка. В августе она решилась на смелый эксперимент и отдала себя в руки биохакеров. Целая команда врачей поможет 46-летней Евгении обмануть время и заставит организм работать в полную силу — во всяком случае таков их план. С начала проекта участница успела сдать анализы, побывать у терапевта и онколога, а также узнать о себе неутешительные новости. НГС публикует первые записи из «Дневника биохакера».



«Жалоба одна — я житель мегаполиса»

Итак, эксперимент есть эксперимент. Биохакинг — «улучшайзинг» организма здорового человека. Понятно, что если ты болен — то это особые условия, всё внимание болезни и её лечению, фокус именно на этом. Но я-то здорова! Если здоров — то системно будем улучшать все показатели. Но сначала докажите, что вы здоровы. Начинается все весьма традиционно: с терапевта. Мичурина Наталья Владимировна, терапевт, диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук, врач многопрофильного медицинского центра «ЕвроМед клиника».

Моя цель — обследоваться, найти свои «тонкие места», и чтоб мне не назначили ничего лишнего — ни анализов, ни препаратов/процедур. Потому что активную жизнь никто не отменял, и в мои планы не входило поселиться в клинике.

И понеслось: кровь и прочие жидкости, УЗИ, узкие специалисты, назначенные исключительно на основании моих жалоб, осмотра и первых результатов анализов.

Жалоба у меня была одна — я житель мегаполиса со всеми вытекающими последствиями: хроническая загруженность, много дел, спорт, мало времени на сон, повышенная утомляемость. А так-то я здорова.



Дел в перспективе меньше не станет, поэтому: «Давайте, доктор, поищем резервы и ресурсы организма, поможем восстанавливаться после рабочего дня как можно быстрее, чтоб наутро — огурцом и на подвиги».

Наталья Владимировна улыбнулась, и я почему-то вспомнила фразу доктора Хауса «Все врут».

Столько анализов у меня не брали лет шесть уже, а то и девятнадцать, со времени последней беременности! Три-четыре дня — и пошли первые находки.

— Гемоглобин 100. Ферритин — 1. Один.

— Да? А сколько надо?

— Нижняя граница нормы гемоглобина — 120, у вас 100. Маловато. Ферритин — это запасы железа в организме. Нормальные значения — от 10 до 120, в вашем случае — хотя бы 20. Нет ферритина — будет утомляемость, слабость. Интересно, вы на чем полумарафоны бегаете? На силе воли, не иначе.

— А куда он делся?

— Будем выяснять.

И мне назначили новые обследования. И препарат железа.



Во время проекта участнице пришлось не только сдавать кровь, но и спать с трубками в носу Фото: instagram.com / biohacking.sib

Открытие второе — повышенный холестерин. Ка-а-ак? Я вешу 50 кило, жирного не ем, спорт опять же.

— Доктор, что со мной?



— Если бы мы смотрели только на показатель холестерина, то вердикт мог бы быть «Девушку нужно лечить». Но у вас много защитного, «хорошего» холестерина. Так что путь другой…

«У меня для вас две новости: хорошая и так себе»

Кардиолог. Бегунам-любителям в обязательном порядке нужно регулярно получать справки о допуске к старту, без этого не зарегистрируют ни на один забег. Да и самому полезно знать, не перегружаешь ли сердце полумарафонскими и марафонскими дистанциями. Так что ЭКГ меня не удивить.

Но. На меня навесили датчики и прибор на сутки (!), плюс на ночь нужно было дополнительно надеть датчик на палец и вставить в нос специальные трубки. Это называлось «кардиореспираторное мониторирование», и, помимо сердечных суточных ритмов, оно должно было показать, как я дышу во время сна и какова насыщаемость крови кислородом.

Тут у меня для вас две новости: хорошая и так себе.

Хорошая — с сердцем всё ок. Легкая степень брадикардии — это сниженная частота сердечных сокращений, что характерно для спортсменов. В режиме обычной жизнедеятельности тренировочному сердцу просто нужно меньше напрягаться, чтоб перегонять кровь.



Новость вторая — ходить сутки с датчиками и уж тем более спать с трубками в носу не очень удобно. Но назвался биохакером — не мешай эксперименту.

«Моя жизнь уже не будет прежней»

Мне назначили обследование сосудов и груди. Это обязательная программа. Потому что я точно не хочу вмиг закончить свою жизнь от оторвавшегося внутри тромба, а значит — сосуды нужно проверить. Ну и ежегодное обследование молочных желез — маст-ду для женщин, особенно после 40.

Каждый мой поход в новый кабинет рождал внутри легкий страх: «Вдруг сейчас что-то найдут, и я вмиг перейду из когорты здоровых людей в статус "пациент", и моя жизнь уже не будет прежней». В кабинете УЗИ этот страх зашкаливал.



Врачи назначили сибирячке биопсию из-за обнаруженной в груди доброкачественной опухоли. На фото Евгения с терапевтом Натальей Мичуриной Фото: instagram.com / biohacking.sib

Сосуды оказались в пределах нормы, а вот в груди обнаружена фиброаденома (доброкачественная опухоль). Что это значит для меня? Насколько опасно? Что с этим делать?

Мне назначили биопсию. Кто не знает — это уже пусть и малое, но вмешательство в организм: прокол тканей груди под контролем УЗИ и забор материала из новообразования для дальнейшего исследования, чтобы подтвердить доброкачественность опухоли.



Значит, свидание с онкологом. Проскура Ксения Викторовна, онколог-маммолог, хирург. Помимо стажа работы в 13 лет она обладает удивительно успокаивающим голосом и ангельским терпением: терпеливо объяснить тревожной женщине, что, как и для чего нужно делать.

Поверьте, это только читать с экрана монитора может быть забавно, а в кабинете врача мозг то и дело норовит свалиться в панику: «А-а-а, мы все умре-е-м!», и спокойствие врача — бесценно.

«То, что мы зачастую думаем о себе, — не есть правда»

Помимо врачебных обследований и манипуляций я по настоянию терапевта начала вести дневник питания и дневник сна. И здесь меня тоже ждали открытия. То, что мы зачастую думаем о себе, — не есть правда.

Я всегда считала, что пью достаточно воды. Ложь: 800 миллилитров – 1 литр вместо положенных полутора.

Я полноценно питаюсь — ложь. Я в рабочей гонке иногда забываю поесть, и у меня в принципе недобор белка.

Я мало сплю. Нет, не так: я ужасающе мало сплю!

В отсутствие модных гаджетов я просто поставила приложение на телефон, которое по времени засыпания-просыпания и дыханию во время сна, фиксирует фазы сна и его качество, выдавая график и процент восстановления. Так вот, при сне в 6 часов процент восстановления составляет у меня около 50, и даже если я сплю 8 часов — процент восстановления максимум 69!

