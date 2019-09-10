«Оставила детей дома одних»: подробности таинственного исчезновения сибирячки на «Мазде»

36-летняя Наталья Устинова уехала из дома в Калининском районе 6 сентября и не вернулась — её ищут до сих пор

Уже пятый день полицейские и волонтёры ищут 35-летнюю Наталью Устинову — 6 сентября женщина уехала на своей «Мазде Демио» смотреть новую машину, оставив двоих детей дома, и как будто испарилась. Спустя несколько дней оперативникам удалось найти её машину, а также определить место последнего сигнала с её сотового — но эти улики, кажется, ещё больше запутали следы. О том, что произошло с Натальей Устиновой и как не стать жертвой при покупке и продаже авто — в материале НГС. «Она не могла просто так куда-то уехать», — твердят друзья и родственники почти под каждым постом в соцсетях с ориентировкой Натальи Устиновой. Утром в прошлую пятницу, 6 сентября, 36-летняя сибирячка уехала из дома на «Родниках» на своей серебристой Mazda Demio в неизвестном направлении и не вернулась.

В этот день, по словам родных, Наталья собиралась купить новую машину.

Оперативники обыскивают машину Натальи, которую нашли спустя несколько дней после пропажи

Видео: читатель НГС

Одной из первых зацепок стала «Мазда» Натальи, которую спустя несколько дней нашли на парковке у ТЦ «Голден Парк» — в километре от дома, где живёт семья Устиновых и где видели Наталью в последний раз. Как предполагает частный детектив Евгений Николаев, который подключился к расследованию, оттуда пропавшая, по всей видимости, отправилась на встречу с продавцами — она вызвала «Яндекс.Такси». Сейчас следователи пытаются связаться с водителем машины. По словам Евгения Николаева, конечный пункт поездки был на левом берегу Новосибирска. Там же, со слов родственников, зафиксировали последний сигнал с сотового телефона Натальи. Родственники Устиновой с журналистами решили не общаться «в целях безопасности», объяснила НГС сестра Натальи Маргарита Войтович. При этом с самого начала поисков родные и знакомые обращали внимание на то, что Наталья перед отъездом оставила дома одних двоих детей. Именно этот факт их смущает больше всего. «Замечательная семья, у них двое детей, взаимоотношения хорошие. Дима учится в восьмом классе, ему будет 14, а Каринке 6 лет. Я сама не беспокою [мужа Натальи] Дениса, общаемся через сына.

Не могла Наталья просто бросить семью,

куда могла поехать — не знаю. Почему поехала одна? Муж работает в новосибирской военной части, был в командировке. Он сразу же прилетел после трагедии», — рассказала родственница Натальи Светлана Кудрина. «Единственное, что я могу сказать, это то, что она хорошая как человек в целом и как мама и просто так куда-то уехать она не могла», — убеждена другая родственница Екатерина Б. Друзья и родные предполагать, что произошло с Натальей, боятся и, конечно, верят в лучшее, но нетрагичных вариантов придумать не могут. «Официально нигде [не работала] — заработки, связанные с интернетом. Но работой Наталья была довольна, про проблемы никогда не говорила», — разводит руками Светлана. «Вот так пропасть и оставить детей — точно не в ее характере. Что-то случилось, видимо. Наталья — человек неконфликтный, человек широкой души. Всегда поддержит и поможет. Умела слушать, слышать и прощать», — не верит в версию с какими-либо конфликтами подруга Наталья Б. Тем временем к поискам подключились следователи, которые возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» — это стандартная процедура при поиске пропавших без вести.

Случаев с новосибирцами, которые пропали по дороге на покупку или продажу авто, очень много. Так, в начале этого года внимание всего города приковала история Ирины Синельниковой — история исчезновения Натальи словно списана с неё под копирку. 36-летняя Ирина тоже оставила двоих детей дома и одна поехала продавать свой «Пежо», пока её муж был в другом городе. С потенциальными покупателями она договорилась встретиться у здания ГИБДД, где её и видели в последний раз. Спустя некоторое время оперативники нашли видео, на котором машина Ирины уезжает с парковки ГИБДД и едет в сторону Искитима. Через пару дней тело Ирины нашли в Кемеровской области — как предполагают полицейские, двое потенциальных покупателей задушили её во время тест-драйва. В конце 2017 года 28-летнего Григория Мозгового убили при попытке продать дорогой автомобиль через автофорум. Он выехал из дома на белом Porsche Panamera и не рассказал родственникам о том, куда едет. Когда преступники спрятали тело Григория, они написали с его телефона его девушке: «Не переживай, я тебе обязательно перезвоню». Ещё один случай был несколько лет назад, когда потенциальные покупатели до смерти избили перекупщика металлической трубой ради «Тойоты Камри». Местом встречи оказалась заброшенная СТО на «Золотой Ниве».

Главной ошибкой всех этих жертв автофорумов называют тот факт, что на сделку они отправлялись в одиночестве. «Самый простой совет — это никогда не ездить на подобные мероприятия одному. Девушке уж тем более нечего делать одной, — говорит корреспонденту НГС профессиональный перекупщик Василий (попросил не указывать его фамилию). — Сейчас у нас в городе очень много салонов, которые занимаются комиссионной продажей автомобилей. Просто нужно выбрать тот, который вам по отзывам понравится больше всего. <...> Да, они возьмут какую-то комиссию, пускай даже 15 тысяч, но они полностью вам проверят автомобиль, пробьют по базам, проверят состояние кузова, состояние мотора, всю сделку проведут». Василий добавил, что лучше отказаться от сомнительных сделок — насторожить должно любое отклонение от договорённостей, тем более если покупатель или продавец по какой-то причине не привёз машину и просит дойти до неё или доехать. Приметы Натальи Устиновой: рост 165–170 сантиметров, голубые глаза и каштановые волосы, была одета в светлую трикотажную кофту, розовый жилет из экокожи, синие джинсы, на ногах у неё были кроссовки или чёрные балетки.