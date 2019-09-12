Часики взорвались: сибирячки боятся умереть одни, но не хотят снижать планку и критикуют мужчин

Прикрывать свою проблему маской безразличия — это значит забрать у себя очевидный шанс на ее решение

Признать и диагностировать у себя страх одиночества сейчас готова далеко не каждая женщина без пары. Ведь это слабость — зависеть от «штанов в доме» и не удовлетворять свои потребности самостоятельно. В век сильных и независимых собственные подруги закидают помидорами за уныние оттого, что все вышли замуж и родили детей, а ты нет и даже не близка к этому (хотя как это определить, непонятно). Корреспондент SHE.НГС спросила у психолога, магистра психологии, специализирующейся на сложностях в сексуальной cфере, Полины Герасимовой, нормально ли грустить от романтического одиночества и стоит ли с ним бороться.

Женщин разных возрастов пугает одиночество, а если быть точнее — отсутствие мужчины рядом. Последние годы этот страх стал еще и стыдным. Это как обнажить перед всеми свою слабость или зависимость — никто не сознается без острой на то необходимости. «У любого человека есть потребности, которые могут реализовываться только в очень близких отношениях, и, как правило, это отношения романтические — именно в них реализуется потребность в интимности и глубокой привязанности. И когда у нас нет таких отношений, наша базовая потребность не реализуется. Мы испытываем разочарование, печаль, горевание и много эмоций, которые связаны с тем, что мы не можем получить того, что хотим», — объясняет эксперт.

У большинства людей уже есть опыт такой глубокой привязанности — она есть у детей и родителей, но когда мы отделяемся от мамы с папой, она ослабевает и трансформируется Фото: pixabay.com

В 20 лет женщины мечтают об идеальной семье и ждут большую любовь, все вокруг создают пары и нам тоже хочется эту пару создать. Реализовать сексуальные потребности и получить телесное удовольствие. «В 30 лет уже в зависимости от нашего жизненного опыта — возможно, у нас не было семьи и долгосрочных отношений, но мы все так же продолжаем мечтать о создании семьи, возможно, с какими-то уточнениями. А если у нас уже был опыт долгосрочных отношений — в 30 лет мы конкретизируем желание относительно того, кто будет рядом с нами», — считает Полина.

По мнению эксперта, примерно в этом же возрасте у женщин начинают «тикать часики» — может проявляться тревога по поводу невозможности стать родителем. Ближе к этому возрасту женщину начинают подгонять социальные ожидания. «Родственники спрашивают: "Когда дети", "Когда замуж", она видит своих ровесниц и понимает, что у них детям 5–7 лет, а у кого-то и 10. И происходит момент сравнения — как у меня и как у других, и если мы с вами возьмем стереотипы, то социально одобряемая семья — это гетеросексуальная семья с двумя детьми, и к 30 годам она уже должна быть», — рассказывает психолог.

Если женщина не соответствует социальным ожиданиям, она может испытывать раздражение, разочарование, ощущение безвыходности и бессилия. Она может начать тревожиться и совершать много разных поступков (например, выходит замуж, только чтобы была семья)

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В 40 лет страх не вписаться в социальные ожидания трансформируется в страх «Я умру в одиночестве». Оттуда же столько мемов по поводу смерти в окружении 40 кошек. «Если я до 40 лет не вышла замуж, то, возможно, уже никогда и не выйду» — так звучит самый распространенный тревожный посыл этого возраста. «В русском языке это у нас даже закреплено в поговорках вроде: "Бабий век — 40 лет". Но они возникли и были в ходу тогда, когда жизнь была тяжелая. На сегодняшний день все средства есть, но страхи остались, что мы будем неликвидны, на нас не посмотрят, что шансов создать семью очень мало», — объясняет эксперт.

Психолог добавляет: последние исследования показали, что семья гораздо выгоднее мужчинам, чем женщинам. Если взять статистику в России по возрастам — у нас в 20 лет мужчин больше, чем женщин, а в 50 — уже меньше. Потому что у мужчин выше смертность. В возрастной группе 50–60 лет женщины уже преобладают в 2 раза. Когда женщина видит такую статистику, она толкает ее в отчаянье. Хотя с учетом того, что мужчины до старости доживают не так часто (всё та же статистика), вероятность, что вы, находясь в браке, умрете в одиночестве, примерно такая же.

Специалист объясняет, что общество строит свое отношение к женскому одиночеству в зависимости от территориальной локации Фото: pixabay.com

«В нашем случае — это мегаполисы и, скорее всего, многоэтажные дома; большинству наших соседей будет все равно, в паре мы или нет. Может, кто-то посудачит. Кстати, именно поэтому многие женщины ведут себя так, как будто они в паре. Чтобы не вызывать никаких досужих разговоров. А если мы живем в глубинке, в небольшом городе, где сильны патриархальные убеждения, то там на это будут смотреть неодобрительно», — рассказывает психолог. Найди меня

По мнению эксперта, у женщины в любом возрасте есть возможность найти себе пару, вопрос в том, насколько сильно она этого хочет и кого она хочет видеть своим партнером. Поэтому если у вас есть ценность партнерства и родительства, то от нее не имеет смысла отказываться и, главное, это не стыдно признавать. «Когда люди пытаются зачать ребенка и у них не получается, доктора им говорят: "Для вас сейчас секс — это работа. Это не про удовольствие и спонтанность". И здесь всё точно так же: если женщина хочет найти отношения, она должна не просто идти по улице, а ей необходимо начать в эту сторону работать», — считает психолог.

Психолог советует разобраться, каких отношений вы хотите, а главное, с кем. По наблюдениям Полины, часто у женщин нет отношений, потому что они слишком критично оценивают мужчин и у всех находят недостатки Фото: pixabay.com

Как только вы определите конкретные критерии, то появляется и возможность найти человека. «Например, если мы хотим, чтобы наш партнер был стройным и спортивным — мы идем в спортзал. Если мы хотим, чтобы он был умным — мы ходим на какие-то конференции или маркетинговые тусовки. Если мы хотим найти алкоголика, то мы идем в бар», — объясняет Полина. Конечно, эти локации очень условны, но многие не понимают этой простой и рабочей схемы.

Надо хотя бы раз в месяц для здоровья Многих мужчин и женщин пугает одиночество еще и потому, что распространены страшилки о длительном воздержании. Они обещают потерю эрекции навсегда, застой, простатит и даже бесплодие. Но врут. «Секс — это не потребность, а мотивационная система. Когда мы говорим о потребности, то это необходимость дышать, есть, пить и испражняться. От воздержания еще никто не умер и никаких заболеваний, связанных с длительным воздержанием, не зафиксировано. Но если мы функцией не пользуемся, она становится временно неактивна», — рассказывает специалист.

Если у вас нет секса какое-то время, то его потом и не особо хочется. Но когда появится импульс, потребность восстановится Фото: pixabay.com