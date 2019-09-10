Джипам конец: Land Rover сделал внедорожник для жуткой грязи без рамы, мостов и с турбомотором

Сегодня марка Land Rover представила новое поколение внедорожника Defender — это произошло спустя 71 год после начала выпуска первого «Дефендера» в 1948 году. Всё это время автомобиль практически не менялся, а дизайн его кузова стал классическим образом брутального внедорожника для самых тяжелых условий. Defender — один из самых легендарных автомобилей в мире, символ надежности и проходимости. Но годы, технологии и запросы берут своё, компания решила кардинально обновить знаменитую модель. Теперь Defender стал немного мультяшным, лишился «джиперских» атрибутов (рамы, мостов, механической КП) и получил кучу электронных систем.

Новый автомобиль построен на несущем алюминиевом кузове (архитектура D7x). И конечно, поклонники секты «рама и мосты» будут долго кряхтеть и вспоминать, как «при Сталине было лучше». А вот Land Rover утверждает, что этот несущий кузов даже лучше, чем рама, приводя показатель жесткости на кручение в 29 кН·м/градус — мол, это жестче рамы в целых 3 раза.

Старый Defender был шикарным автомобилем для бездорожья, но его главной проблемой в современных условиях стало отсутствие должного комфорта для обычной езды на асфальте. Новая машина более универсальна, в городе это просто премиальный внедорожник, удобный, управляемый и динамичный. У него независимая многорычажная подвеска, постоянный дифференциальный полный привод, электроусилитель руля, опциональные пневмобаллоны.

И новейшие моторы, малокубатурные турбированные моторы. Два 2-литровых дизеля мощностью 200 и 240 л. с, а также бензиновый двигатель, выдающий 300 сил. Экономичность, экологичность, евронормы, разгон до сотни за 8–9 секунд и всё такое.

Внедорожные возможности нового Defender — это симбиоз высоких показателей геометрической проходимости и кучи электроники в системе полного привода. Клиренс 29,1 см, глубина преодолеваемого брода 0,9 м, максимальный угол подъема 45 градусов, углы въезда/съезда в 38/40 градусов. Указанные характеристики справедливы для полноразмерного Defender длиной 4768 мм (есть еще 3-дверный «коротыш» длиной 4323 мм).

Салон внедорожника — подчеркнуто утилитарный, весь такой угловатый и квадратный. Материалы при этом дорогие премиальные, цифровая приборка, большой экран мультимедийной системы. Из фишек — вместо центрального подлокотника можно заказать дополнительное переднее место (между водительским и пассажирским креслами).

Стартовая стоимость Defender в Европе в переводе на рубли составляет 3,6 миллиона, ожидается, что российские цены примерно такими и будут. Фактически Defender станет самым дешевым из «Лэнд Роверов» (если не считать женский Range Rover Evoque) и будет располагаться чуть ниже Land Rover Discovery (старт от 4 194 000 рублей). Впрочем, это только нижние границы цен, в топе с различным оборудованием это может быть и 6, и 8 миллионов.

В Новосибирске старые «Дефендеры» не продают уже лет пять (модель снята с производства в 2016 году), но клиенты на машину всегда были — охотники, рыбаки, любители вылазок на бездорожье. Новую модель продавать, разумеется, будут, но это уже в следующем году.

Вообще, история с прекращением выпуска старого Defender в 2016 году и этим 3-летним перерывом неким образом символизирует метания и поиски компании Land Rover — что делать, какие решения подобрать, нужен ли вообще наследник. Ограничиться лёгким обновлением или создать кардинально новую машину. Многие ведь автопроизводители не отваживаются серьезно менять продукт, который приносит стабильный доход. Mercedes вон со своим свежим «Гелендвагеном» осторожно подрисовал новые фары, оставил раму, мост и механические блокировки всех трёх дифференциалов (кузов и начинка, правда, были переработаны). В японской Toyota и вовсе не заморачиваются, выпуская Land Cruiser и Prado уже много лет всё с теми же рамами и моторами, только оптику меняют да бампера.