«Лексус» не нужен: новый немецкий внедорожник бьёт ценой и упорно лезет по пескам

Mercedes-Benz GLC-класс – самый успешный продукт в сегменте кроссоверов и внедорожников этой немецкой компании. Не слишком большой, но просторный, высокий, маневренный, полноприводной. Разумеется, престижный, но с относительно гуманным ценником. GLC претерпел рестайлинг: ему подправили «лицо», установили новую мультимедиа, обновили моторы. Довели ли машину до идеала - об этом в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко.



Новая оптика GLC Фото: Ольга Бурлакова

Самое главное во внешности Mercedes-Benz GLC (предоставлен официальным дилером «СТС-автомобили») – это новый стиль оптики. Но фары здесь не такие, как на легковушках Mercedes – там они растянутые, с «прищуром ящерицы».



Рисунок светодиодных ходовых огней Фото: Дмитрий Косенко

Здесь же фары нарисовали скромными по ширине и большими по высоте – получилась этакая лупоглазость. А светодиодный рисунок ходовых огней, особенно в темноте, делает оптику похожей на модели Renault.



Длина кроссовера 4655мм, ширина 1890 мм Фото: Ольга Бурлакова

Задние фонари стали компактней, тоньше. Полосатый рисунок сменился светодиодными прямоугольными контурами – выглядит эффектно и в целом запоминается.



Колёсная база 2873 мм, масса 1,8 тонны Фото: Ольга Бурлакова

Сам кузов, пропорции, габариты остались неизменными. Тут рестайлинг выразился в новых молдингах, хромированных накладках – но отличить машину от дорестайла будет трудно.



Архитектура салона GLC пока актуальна Фото: Ольга Бурлакова

Архитектура салона GLC пока еще достаточно актуальна, поэтому переделывать её не стали. Но салон освежили самыми «чувствительными», быстро меняющимися атрибутами – рулём и мультимедийкой.



Руль с глянцевыми вставками и маленькими тачскринами Фото: Ольга Бурлакова

Руль с глянцевыми вставками и маленькими тачскринами выглядит не так стильно, как с полностью алюминиевым декором на легковых моделях. Но к функциональности претензий нет – обод толстый и удобный, тачскрины работают корректно и к ним быстро привыкаешь.



Мультимедийная система MBUX с широким экраном Фото: Ольга Бурлакова

Мультимедийная система MBUX с широким экраном расположено высоко, на комфортном для глаз уровне. Управлять ею одно удовольствие – все быстро, красиво и главное понятно.



Три способа управления мультимедиа Фото: Ольга Бурлакова

Для разных ситуаций целых три варианта управления – сам сенсорный экран, правый тачскрин на руле и большой тачскрин на центральной консоли. Просто выбираешь, когда и как тебе легче управлять.



Странно теперь смотрятся аналоговые приборы Фото: Ольга Бурлакова

На контрасте с новой мультимедийкой несколько странно теперь смотрятся аналоговые приборы, тем более они «старой закалки» - со стилем и курсивом из начала 2010-х. Зато цифровой дисплей приборки большой, удобный и информативный.



Кресла с частичным электроприводом Фото: Ольга Бурлакова

У европейских автомобилей, в частности у Mercedes, всё-таки забавные сочетания опций. Например, кресла вроде как оснащены электроприводом, но двигать их вперед/назад приходится вручную. В общем, за каждый шаг надо доплачивать.



Сиденья сделаны из искусственной кожи Фото: Ольга Бурлакова

Сами сиденья хороши, сделаны из в меру плотного кожзама, с грамотной боковой поддержкой – сидишь в них, как влитой.



Сзади ноги упираются в пластиковые выступы спинок Фото: Ольга Бурлакова

Места сзади тоже неплохо спрофилированы. Высокая прямоугольная крыша обеспечивает запас пространства над головой с кулак, ступни легко входят под передние сиденья. В коленях тоже вроде бы свободно, ногам мешают боковые приливы на пластиковых спинках передних сидений – голени больно упираются в них.

Багажник 550 литров Фото: Ольга Бурлакова

Багажник 550 литров, с ровным полом, сеткой, крючками и кнопками откидывания задних сидений. И разумеется с электроприводом багажной двери.



2-литровый 194-сильный турбодизель Фото: Ольга Бурлакова

Mercedes-Benz GLC получил обновленные моторы, как бензиновые, так и дизельные. На нашей машине стоит 2-литровый 194-сильный турбодизель, выдающий 400 Н*м крутящего момента. Привод постоянный полный, коробка передач – 9-ступенчатый автомат.



Первую сотню кроссовер берет за 7,9 сек Фото: Ольга Бурлакова

Первую сотню кроссовер берет за 7,9 сек, не слишком охотно стартуя и заметно оживая в середине разгона. В режиме движения «Комфорт» педаль газа «покрыта» ощутимым «слоем ваты» и при обгоне/перестроении, даже неспешном, может показать, что машина «не едет».



Режим «Спорт» обостряет реакции Фото: Ольга Бурлакова

Режим «Спорт» решает эту проблему – реакции на газ становятся быстрыми и линейными, да и руль тяжелеет, добавляя приятной остроты в управление. Но тут другая напасть, переключений автомата становятся слишком заметными, появляются толчки, пинки при замедлении. И в каком режиме в итоге прикажете ездить по городу?



Mercedes-Benz GLC на высокопрофильной резине Фото: Ольга Бурлакова

Наш Mercedes-Benz GLC на высокопрофильной резине, а его подвеска настроена на плавный, комфортный ход. И машина прекрасно отсекает весь микропрофиль асфальта, не замечает трещин, выбоин – всего того, из чего на 90% состоят новосибирские дороги.



GLC мягок до определенного предела Фото: Ольга Бурлакова

Но что это? Жёсткий удар, пробой на высоких рельсах, на глубоком провале асфальта, на дорожном полицейском. Да, GLC мягок до определенного предела, но потом потенциал подвески резко заканчивается. Очевидно, что Mercedes сконструирован для европейских плавных покрытий, и такого подвоха от наших дорог немцы не ожидали.



Клиренс кроссовера 18,1 см Фото: Ольга Бурлакова

Клиренс кроссовера 18,1 см и ездить на нем где попало не рекомендуется. Но на тяжелых покрытиях, если позволяет рельеф, постоянный полный привод 4MATIC чувствует себя вполне уверенно.



Машина берёт уклон Фото: Ольга Бурлакова

Машина не садится и не закапывается в зыбком песке, берёт уклон, правда с небольшого хода.



По грунтовке на GLC можно ехать относительно быстро Фото: Ольга Бурлакова

По кривой грунтовке, изобилующей провалами и холмами, на GLC можно ехать относительно быстро – бамперами и днищем ничего цепляешь.



Стоимость GLC стартует с 3 650 000 рублей Фото: Ольга Бурлакова

Стоимость GLC стартует с 3 650 000 рублей за 2-литровый дизель и достигает 4 200 000 рублей за 2-литровый бензиновый 258-сильный турбомотор. По оснащению самая «голая» версия включает салон из искусственной кожи, круиз, климат, автопарковщик, систему автоматического торможения, светодиодную оптику, парктроники, мультимедийку. Остальные мелочи и не мелочи традиционно для «немцев» докупаются отдельно.

