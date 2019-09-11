На самом деле вы алкоголик: 10 мифов о пьянстве, в которые все верят

Мы не расскажем вам, как поднять стопку прямой ладонью, не научим оригинальным тостам для застолий любой сложности и вряд ли посоветуем действенный способ оставаться в себе до конца вечеринки. В конце концов, сегодня же День трезвости! (Отметьте его синеньким в календаре). Зато мы практически на атомы разобрали ром, узнали, сколько рюмок коньяка полезны для сосудов, выяснили, можно ли объяснить алкоголизм генами, и нашли ответы ещё на восемь вопросов, которые перевернут ваше представление об алкоголе. Помог нам в этом врач-токсиколог, научный журналист и один из самых известных в России популяризаторов медицины Алексей Водовозов.



Женский алкоголизм неизлечим

Если хотите разозлить нарколога не на шутку, расскажите ему про женский, пивной или другие разновидности алкоголизма. На самом деле алкоголизм — один-единственный, он же — этаноловая наркомания. А остальное — частности. Ну да, он имеет свои особенности у мужчин и женщин, но это точно такая же болезнь патологической зависимости, к сожалению, абсолютно неизлечимая.



Алкоголизм не делится на женский и мужской, всё это — этаноловая наркомания Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Бытовой пьяница — не алкоголик!

Бытовое пьянство примерно равнозначно английскому bindge drinking. Если попытаться дать определение, получится примерно следующее: эпизодическое чрезмерное употребление спиртных напитков без формирования зависимости. С некоторой натяжкой и кучей допущений можно назвать это состояние «предалкоголизмом». Есть важные отличия между бытовым пьяницей и алкоголиком. Бытовой пьяница может пить, может не пить, у него отсутствует абстиненция, у алкоголика такого выбора нет. Сеансы злоупотребления у бытового пьяницы ситуационно обусловлены: пятница, свадьба, уход в отпуск, выход из отпуска, рождение детей и внуков (не обязательно своих), обмывание покупки. У алкоголика поводом для выпивки становится наличие выпивки — всё, ему не нужны никакие формальные привязки.



Бывших алкоголиков не бывает, а если человек бросил пить, то обязательно сорвется



Не бывает. Не обязательно, что сорвется. Алкоголизм действительно неизлечим, как минимум — пока что. Данные исследований на крысах обнадеживают, но это хорошие новости только для пьющих крыс, с людьми пока что не всё так оптимистично. Так что любимая поговорка наркологов «Не бывает бывших алкоголиков, бывают завязавшие» всё ещё справедлива. Зависит и от самого человека, и от его окружения. Некоторые срываются, поэтому не рекомендуется сталкивать завязавшего алкоголика с соблазнами в виде хранения спиртного дома, уговоров типа: «Ну от бокала шампанского-то точно ничего не будет», «Святое дело — выпить за "Спартак"» и т. п. Даже лекарства на спирту могут выступить в роли триггера, так что даже их желательно избегать.

Мерзавчик — до сих пор самая популярная находка в российских дворах Фото: Ирина Иманова / 74.RU

Алкоголизм может передаться по наследству

Нет. Генетический компонент в алкоголизме присутствует, однако его влияние не настолько выражено, как принято думать — в основном на уровне предрасположенности, а за ее реализацию отвечают как раз средовые факторы.

С очень большой натяжкой генами алкоголизма можно назвать гены, отвечающие за синтез ферментов алкогольдегидрогеназы (АДГ, превращающей этанол в уксусный альдегид) и ацетальдегиддегидрогеназы (АЛДГ, превращающей уксусный альдегид в уксусную кислоту). АДГ бывает быстрая и медленная, АЛДГ — полная и неполная. Сочетание медленной АДГ и полной АЛДГ даёт полноценную длительную эйфорию при опьянении и достаточно быстрый период последствий, иногда даже без особо выраженного похмелья. Такой вариант может подтолкнуть к регулярному потреблению спиртного, но для реализации такой возможности нужны соответствующие факторы окружающей среды, роль которых в данном случае определяющая.

Закодированный алкоголик умрет, выпив спиртное

Теоретически может, если кодирование, то есть некие шаманские действия в виде произнесения словесных формул, подкреплялись «химической подшивкой», введением дисульфирама или цианамида — веществ, блокирующих второй фермент, АЛДГ, в результате чего у человека наступает мощнейшее похмелье, аkа отравление уксусным альдегидом. И да, в некоторых ситуациях, например на фоне заболеваний сердца, возможен и летальный исход.

Одна рюмка коньяка в день полезна для сосудов, но коньяк в больших дозах почти ядовит для нервной системы

Ядовит любой алкоголь, вопрос лишь в дозе. Этанол — нейротоксический яд, депрессант, поражающий в первую очередь нервную систему, так что никаких «почти», без вариантов. Другое дело, что вокруг нас предостаточно самых различных ядов и токсикантов, наша задача — мирно с ними сосуществовать. Существует, например, концепция «ответственного питья»: человек в курсе, что этанол — нейротоксин и наркотик с вполне достижимой зависимостью, но контролирует свои взаимоотношения с этим веществом так, чтобы они не наносили ущерб ни ему, ни окружающим.

По концепции «ответственного питья» человек в курсе, что сейчас он стопкой ударит по нервной системе Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Водка снимает отёк лёгкого, её можно пить при язве, но, увы, водка сверхкалорийна и привыкание к ней развивается быстро



При отёке лёгких применяется не водка, а этанол, применяют его как пеногаситель (при отёке в дыхательных путях основательно пузырится вплоть до того, что пена может идти ртом), но не внутрь, не внутривенно, а через него пропускают вдыхаемый пациентом кислород. Так что даже не рядом.



Калорийность водки примерно 2,1–2,4 ккал/г, то есть в целом достаточно много. Другой вопрос, что на созидательные нужды эту энергию никак не направить. Возникает интересный парадокс: профессионалы (то есть люди с ярко выраженным алкоголизмом, когда уже и запои есть, и поражение органов и систем) — обычно люди субтильные, однако печень у них буквально нашпигована жиром. Это называется алкогольная жировая болезнь печени, этанол стимулирует захват капель жира гепатоцитами, а если этанол поступает регулярно и в больших количествах, то этот жир в клетках печени только и делает, что накапливается.



Насчёт привыкания — смотря с чем сравнивать, зависимость от некоторых наркотиков развивается быстрее. И даже к никотину — у предрасположенных к этому людей. И здесь не так важно, с чего человек начинает, — с пива, вина или виски. Зависимость формируется от этанола, а не от водки, шампанского или кальвадоса. В итоге в подавляющем большинстве случаев с момента формирования физической зависимости человек перейдёт на водку как наиболее выгодный с точки зрения соотношения цена/эффект напиток.

Лёгкие алкогольные напитки (пиво, коктейли) менее вредны, чем крепкий алкоголь



Вреден этанол, поэтому 30 граммов водки по масштабам разрушений будут куда скромнее, чем ящик пива. Менее крепкие алкогольные напитки менее вредны только потому, что в них меньше этанола, и для ощутимого опьянения их нужно выпить кратно больше той же водки, иногда это невозможно чисто физически. И хорошо.

Что у нас сегодня на бизнес-ланч? Фото: Густаво Зырянов / NGS.RU

Выпить рюмочку «для аппетита» — это даже полезно



Некоторые напитки действительно могут пробуждать аппетит за счёт дополнительных ингредиентов (чаще всего — различных горечей), плюс сам этанол в дозах ближе к 50 мл затормаживает деятельность нейронов, отвечающих за чувство насыщения, в результате чего опьяневший человек начинает сметать со стола всё, что находится в доступе, не особо озабочиваясь совместимостью продуктов, их вкусом и количеством. Но говорить о полезности такого подхода нельзя.

Ром полезен благодаря содержанию калия, фосфора и цинка

В целом в любом алкогольном напитке (кроме разве что водки) можно найти что-то теоретически полезное. Вопрос опять же исключительно в дозах. Как гласит народная мудрость — «суточная доза кальция содержится в 26 литрах пива. А кто говорил, что ЗОЖ — это легко?». Простейшие расчёты показывают, что для поступления в организм тех самых полезных веществ в сколько-нибудь заметных количествах придется употребить в комплекте с ними и этанол, но в дозах, которые однозначно влекут за собой только негативные последствия. Так что овчинка выделки не стоит.

