«Инфекция жестоко платит»: к Новосибирску приближается опасный грипп

Осень пришла в Новосибирск и захватила с собой не только красоту и уют, но и опасную инфекцию. Врачи уже начали готовиться к сезону гриппа — тяжёлой болезни, которую многие жители недооценивают, думая, что он чуть серьёзней простуды. На самом деле грипп — очень страшный вирус, и от него можно умереть. Корреспондент НГС попросила главного инфекциониста Новосибирской области, главного врача инфекционной больницы № 1 Ларису Позднякову объяснить, как защититься от гриппа и какие новые его виды идут в регион. Врач также доказала отрицателям прививок, почему они не правы.



— Лариса Леонидовна, правильно ли мы понимаем, что сезон гриппа уже начался, раз стартовала вакцинация?

— Правильнее будет сказать, что у нас начался сезон подготовки к эпидсезону по гриппу.

Вакцинация действительно началась — она стартует всегда в рамках подготовки к эпидсезону. Мы должны иметь определённый запас времени для того, чтобы вакцинировать население. И должен быть определённый запас времени, чтобы наработались антитела — пока не начался подъём заболеваемости.

Если говорить о начале самого эпидсезона — его всегда очень сложно спрогнозировать. Хотя существует контроль за циркуляцией вирусов на территории всех государств мира, специальные службы этим занимаются. Как правило, единичные случаи регистрируются с середины октября, в декабре мы имеем повышение заболеваемости, а к концу декабря это уже пик подъёма.

Сроки окончания прививочной кампании — 1 ноября, хотя еще в течение недели идет подчищающая иммунизация. Потому что дальше увеличивается количество заболевших, и, естественно, больше источников инфекции. Сейчас как раз то время, когда никто не болеет, и в спокойном режиме можно сделать вакцинацию, чтобы успели наработаться антитела. Она, безусловно, придёт, но ты к ней уже готов. Всё нужно делать вовремя.



— Какие новые виды гриппа нас ждут в этом году?

— По тем данным, которые сегодня представлены центром мониторинга за вирусом гриппа и ОРВИ ВОЗ, в Северном полушарии это будет H1N1 «Брисбен» 2018 года, он продолжает циркулировать сегодня на территориях, H3N2 — так называемый сезонный грипп «Канзас» 2017 года. Также вирус гриппа B, циркуляция которого нарастает при снижении циркуляции вируса гриппа А. Сначала всегда идёт подъём заболеваемости гриппом A, к нему присоединяется вирус гриппа B, а уже под конец эпидсезона доминирует всегда грипп B. B — «Пхукет линии Ямагата» 2013 года и грипп B «Колорадо» 2017 года. Эти штаммы преобладают на территории, дают больший удельный вес в структуре. И поэтому с учётом этих изменений в типах вируса и подготовлена вакцина. Она четырёхкомпонентная, поливалентная.

Клиническая картина гриппа одинаковая при любом штамме возбудителя. Пациенты часто спрашивают: «А какой у меня определили вирус — A или B, свиной …?». На самом деле для пациента это не столь важно.

Определить штамм — это, скорее, нужно для мониторирования данных, для того чтобы впоследствии учёные воспользовались ими для разработки вакцин. И лечится он одинаково. Штаммы — это, скорее, важно для учёных при подготовке вакцин.

— Новая вакцина — российского производства. Она качественная?

— Среди населения часто бытует мнение, что импортная вакцина лучше. На сегодняшний день производство вакцин в нашей стране на очень высоком уровне. Вакцины приготовлены при соблюдении всех международных стандартов, имеют высокую степень очистки, поэтому практически лишены каких-либо побочных явлений и высокоэффективны. Хорошо переносятся взрослыми, детьми и людьми пожилого возраста.



Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова заверила, что российская вакцина не хуже импортной Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— Минздрав сообщил, что врачи поставят прививки только 1,5 миллионам жителей Новосибирской области. Этого разве достаточно?

— Полтора миллиона человек — это даже чуть больше половины населения Новосибирской области. Когда половина населения вакцинирована — этого уже достаточно, чтобы формировался коллективный иммунитет. То есть чем больше людей вакцинированы и наработали иммунитет, тем меньше возможностей у вируса распространяться дальше. Цепочка обрывается.



Посмотрите, как мы прибавили за последние годы: если несколько лет назад задачей было провакцинировать 25%, населения, потом 27%, потом 30% и так далее, то сегодня мы говорим о 50% — этого достаточно, чтобы сформировался хороший коллективный иммунитет.

— Многим людям до сих пор непонятно, чем грипп отличается от ОРВИ. Какие у гриппа главные признаки?

— Человек, который заболел гриппом, всегда может назвать время начала своего заболевания. Вот он сидел на работе, у него было всё хорошо. [Вдруг] появляется озноб, ломота в суставах, головная боль, слабость, боль при движении глазных яблок. Грипп характеризует острейшее начало.

Второй признак — очень высокая температура: 38, 39, 40 градусов. При этом в первый день болезни практически отсутствуют катаральные явления: нет ни насморка, ни кашля. Может появиться болезненность, першение в горле. Сильнейшая интоксикация, при которой человек просто не может встать с постели. При других острых респираторных вирусных инфекциях те или иные катаральные явления могут преобладать, интоксикация умеренная, субфебрильная (выше нормы, от 37 до 38 градусов. — Прим. ред.) температура.



При гриппе всё очень чётко. Не надо сидеть, ждать и заниматься самолечением. Патологические процессы развиваются очень быстро, и чем позже вы обратитесь за помощью к врачу, тем больше вероятен процесс развития осложнений.



При первых симптомах гриппа необходимо сразу же вызвать скорую помощь — вирус действует очень быстро Фото: Дмитрий Гладышев

— При этом от гриппа есть вакцина, а от ОРВИ — нет?

— Против ОРВИ в мире действительно нет вакцин. Потому что разновидностей вирусов, которые вызывают разнообразные остро-респираторные вирусные заболевания, — их больше 500. И на каждый вирус невозможно создать вакцину, да и никто не будет такое количество вакцин использовать.

Грипп — это самое тяжёлое заболевание из всех вирусных инфекций, может давать серьёзные осложнения, они действительно могут привести к летальному исходу. Единственный способ против гриппа — это вакцинация.

ОРВИ можно профилактировать другим способом. Существует общий принцип профилактики для любых заболеваний, будь то вирусных, бактериальных, инфекционных. Мы понимаем, что если человек следит за своим здоровьем, если он даже имеет какие-то очаги хронических инфекций, то их нужно вовремя санировать, принимать препараты, поддерживающие состояние, наблюдаться у врача. А дальше всё зависит от нас — это полноценный сон, хотя бы 7, а желательно 8 часов. Это прогулки, хорошее питание, какой-то положительный источник эмоций, умеренная, комфортная для человека физическая нагрузка. Это общие правила для того, чтобы формировать свои защитные силы.

