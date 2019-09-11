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«Заработала 280 тысяч»: опыт горожан, которые продают и покупают всё с рук (как хитрят ради выгоды)

Их супруги стесняются такого хобби, но они смогли скопить на отпуск и гаджеты, продавая мелочи

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Больше шанс купить качественную вещь с минимальной наценкой — фильтровать новые объявления по вашему запросу по дате

Фото: Александр Ощепков / НГС

До сих пор есть мнение, что продажами через сайты объявлений занимаются люди, у которых тяжело с деньгами. По мнению наших героев, в этом есть доля истины. Чтобы купить и продать выгодно, нужно знать, по какой схеме действовать, иметь терпение и наработать навык. А еще, конечно, самому нужно быть активным потребителем, чтобы было что продавать. Корреспондент НГС.Афиши поговорила с сибиряками, которые продают все свои вещи частным лицам и многие позиции сами покупают с рук.

Елена, 33 года, свой бизнес — маникюрная студия, продает все вещи на сайтах объявлений, за 3 года продала личных вещей примерно на 280 тысяч

По признанию сибирячки, она немного стесняется своего хобби перед родителями и друзьями

По признанию сибирячки, она немного стесняется своего хобби перед родителями и друзьями

«В моем окружении до сих пор есть мнение, что вещи на сайтах объявлений продают малоимущие люди, у которых проблемы с деньгами. Начнем с того, что это действительно так, очень состоятельного человека вы там не встретите. Часто в тексте объявления пишут "отдам за символическую цену", но в большинстве случаев это лукавство. Даже частные лица приходят туда заработать, потому что это занимает определенное время. Я раз в две недели выделяю вещи (в основном сумки, обувь, одежду, аксессуары, предметы декора, старые гаджеты, детские вещи) и делю их на две группы. В одну оставляю те, в которых сомневаюсь, складываю их в пакет, выставляю на балкон и пытаюсь забыть о них на 2 недели — если вспоминаю, значит продавать еще рано. Вторую часть вещей я фотографирую по одной на светлом фоне (на полу, если ламинат) и обрабатываю в стандартном фоторедакторе iPhone.

Елена советует&nbsp; в тексте объявления обязательно указывать фирму, если есть, и время и место покупки (например, в Zara, в таком-то ТЦ полгода назад)

Елена советует  в тексте объявления обязательно указывать фирму, если есть, и время и место покупки (например, в Zara, в таком-то ТЦ полгода назад)

Всегда пишу, что носила вещь редко и продаю по причине того, что не подошла в гардероб. Так потенциальным покупательницам психологически легче ее купить. Это касается одежды или обуви. 

На прочие товары, например детские гаджеты, игрушки, телефоны, — лучше писать реальную степень износа. В таких вещах люди обычно не готовы идти на компромисс, и вы будете только тратить время на встречи с ними, а сделки не случится. Как-то я купила дубленку на распродаже за 7 тысяч, а продала за 11 тысяч. В тексте объявления указала, что покупала за 25, — и это способствовало быстрой продаже. Если по вещи мало звонков — меньше 5 в неделю, я снижаю цену на 500 рублей (средняя цена 1500–3000 рублей за вещь). В месяц я продаю вещей на 7–9 тысяч. Это помогает избавиться от лишнего в доме, начать покупать только то, что действительно нужно, и получить деньги (многие вещи продаю по цене новых или чуть дешевле, другие дешевле, но эквивалентно износу). Получается, я ничего не теряю.

Из минусов могу отметить, что приходится встречаться с разными людьми и подстраиваться под них. У меня есть лимит подстройки — например, я могу подъехать к метро иногда, подстроиться по времени, если покупка крупная.

Елена никогда не ездит показывать вещи в отдаленные районы, как бы ни просил об этом покупатель

Елена никогда не ездит показывать вещи в отдаленные районы, как бы ни просил об этом покупатель

Сама я покупаю только вещи, которые нужны временно (много чего для ребенка покупала, а именно: качалку детскую, коляску, модные игрушки–однодневки, развивашки). Также покупаю много оборудования в студию (стойку администратора, стулья, маникюрные лампы). Из вещей и обуви ничего не покупаю, для меня это неприемлемо.

Всегда надо торговаться, весь смысл в том, что в покупке с рук можно договориться. Кроме случаев, когда сразу указывают в объявлении, что торга нет. 

Но надо быть готовым, что много не скинут, и торг должен быть аргументированным, вроде: "Вот тут потерто, давай подешевле".

Если вы покупатель, прежде чем ехать на сделку, посмотрите, что еще продает этот аккаунт и сколько у него закрытых объявлений, насколько адекватно ценообразование. 

Если вещь дорогая (от 5 тысяч),&nbsp; уместно попросить отправить дополнительные фото в мессенджер

Если вещь дорогая (от 5 тысяч),  уместно попросить отправить дополнительные фото в мессенджер

Меня обманули всего один раз, я продавала старый телефон, отправляла в какое-то село наложенным платежом. Я сама виновата, поверила на слово. Мужчина так просил. В итоге он не перевел деньги до самого момента, пока не получил телефон. Я угрожала ему написать в поддержку сайта объявлений (видно было, что он всё у них покупает) и заявление в полицию. На него это подействовало, но деньги выбивать было неприятно.

Я заметила странную тенденцию, когда у тебя продается несколько вещей, например 2 сумки по 1000 и сапоги за 1700. Женщина приезжает за сапогами и просит показать одну сумку, а потом вторую. И в итоге берет всё, хотя видно, что денег у нее не очень много. И вторая сумка ей не нужна, просто от жадности, что дешево. Сумма покупки у нее в итоге 4700, а по факту две не очень подходящие сумки и ношеные сапоги. И таких много.

По мнению Елены, вещи пакетами продавать невыгодно. У людей сразу создается ощущение, что эти вещи неликвид. По одной можно продать дороже

По мнению Елены, вещи пакетами продавать невыгодно. У людей сразу создается ощущение, что эти вещи неликвид. По одной можно продать дороже

Но в основном я получаю удовольствие, когда случается сделка. Кроме денег мне приятно, что вещи получают вторую жизнь и кого-то порадуют. Опять же, в общей массе люди приятные, благодарят, не пытаются обмануть».

Андрей, 38 лет, госслужащий, купил всю мебель и многие вещи через сайт объявлений, за три года на продаже вещей скопил на снегоход и несколько отпусков

Когда Андрей начинал встречаться со своей нынешней супругой, она просила не говорить о продаже личных вещей с рук в компании

Когда Андрей начинал встречаться со своей нынешней супругой, она просила не говорить о продаже личных вещей с рук в компании

«Всё началось с того, что я переехал из Москвы в Новосибирск по работе. А в столице вообще распространены гаражные распродажи и поиск вещей через агрегаторы объявлений (там просто удобнее выставить фильтр по станции метро и купить, например, велик без наценки). В Новосибирске эта практика только развивается. Да, многие люди считают это стремным и зазорным, моей девушке первое время было неудобно, когда я рассказывал о своем опыте друзьям.

У Андрея много брендовых вещей, он называет себя шопоголиком в завязке. Все вещи, которые он не носит, он продает через сайты объявлений

У Андрея много брендовых вещей, он называет себя шопоголиком в завязке. Все вещи, которые он не носит, он продает через сайты объявлений

По моим наблюдениям, распространенный миф о том, что там выгодно продавать только дорогие вещи. 

Я продал спортивное трико за 500 рублей, в котором отыграл 4 года в футбол.

Приехал "четкий пацанчик" на метро "Площадь Калинина", приложил их к себе прямо возле метро, сказал: "Ваще нормально". Трико были Adidas, в магазине такие стоят 3000 (на самом деле я их покупал за 500 рублей на каком-то рынке).

По мнению Андрея, именно заработать на таком хобби нельзя, но частично вернуть потраченные средства возможно

По мнению Андрея, именно заработать на таком хобби нельзя, но частично вернуть потраченные средства возможно

Из смешного — продавал рубашку Etro школьнику с мамой перед выпускными. Парень ее очень хотел, она была зеленая и в фирменных огурцах. Носил реально 8 раз, она как новая. Но видно было, что мать не одобряет покупку с рук и подозревает меня в обмане. Парень канючил, и в итоге рубашка ушла за 4800 (брал за 7 тысяч рублей).

Как-то продавал квартиру, мебель из нее продал отдельно через сайт (покупателям было всё равно, останется она или нет). Диван покупал на распродаже за 18 800, продал за 20 000. Просто выставил, человек сразу приехал и в тот же день купил. Продавал б/у резину на машину почти по цене новой. Из удивительного — продал часы жены Apple watch 3-й серии (ей надоели, хотела другие) за 17 700 при цене в магазине 21 000 рублей. Но наши были ношеные и оцарапанные. Конечно, это была невыгодная покупка для покупателя, желание сэкономить сыграло тут против него. 

Я не трачу деньги, которые получаю с продаж вещей, на мелочи — так они расходятся и вы их не видите. Стараюсь собирать их кучкой и совершать крупные покупки. 

Я так купил бабушке норковую шубу за 40 тысяч, она была в восторге. Жена покупала тренажеры для спорта, щипцы для волос, всё в среднем на 70 процентов дешевле, чем в магазине. 

Из минусов — на это нужно тратить время. Я всегда иду навстречу покупателям, могу приехать ближе к их месту локации, взять вещь с собой, вещи отпариваю, кладу в нормальный пакет. Так больше вероятности, что человек не будет сомневаться — всем нравится чувствовать себя как в магазине.

Себе купил там всю технику на кухню (миксер SMEG за 10 тысяч), всю мебель и технику на дачу, коляски, автокресла и игрушки для ребенка, верхнюю одежду для активного отдыха, костюм для охоты. На деньги, вырученные с продаж всех вещей за 3–4 года, можно было купить снегоход. 

С продажи вещей Андрей купил себе и жене новые телефоны. Также из этих денег семья добавляла на поездки в Европу

С продажи вещей Андрей купил себе и жене новые телефоны. Также из этих денег семья добавляла на поездки в Европу

Жена продавала устаревшие украшения, от бывших, наверное. (Смеется.) Но не призналась. Набор золотой с фианитами и топазами купили за 17 тысяч какие-то состоятельные цыганки перед 8 Марта. В ломбарде за него даже 7 тысяч не давали.

Она немного стесняется этого и не любит заморачиваться с покупателями. Чаще в семье это делаю я, мне даже интересно и азартно».

А вы продаете и покупаете личные вещи через сайты объявлений?

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    покупкакуплю с рукне подошло по размеру

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      КОММЕНТАРИИ (37)

      С Богаткова
      11 сен 2019 в 00:16

      Как-то почку через авито продал свою по цене новой. Очень удачно я считаю.

      пенсионерка
      11 сен 2019 в 00:08

      Кстати, теперь я активно продаю дачную продукцию через интернет. Меня внук зарегистрировал и теперь продажи идут активнее. Весь доход ему для покупки квартиры.

      Фото пользователя
      11 сен 2019 в 00:30

      вот делать больше нечего, как покупать старые треники за 500. я лучше на распродаже новые за 1000 возьму.