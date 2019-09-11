«Заработала 280 тысяч»: опыт горожан, которые продают и покупают всё с рук (как хитрят ради выгоды)

До сих пор есть мнение, что продажами через сайты объявлений занимаются люди, у которых тяжело с деньгами. По мнению наших героев, в этом есть доля истины. Чтобы купить и продать выгодно, нужно знать, по какой схеме действовать, иметь терпение и наработать навык. А еще, конечно, самому нужно быть активным потребителем, чтобы было что продавать. Корреспондент НГС.Афиши поговорила с сибиряками, которые продают все свои вещи частным лицам и многие позиции сами покупают с рук. Елена, 33 года, свой бизнес — маникюрная студия, продает все вещи на сайтах объявлений, за 3 года продала личных вещей примерно на 280 тысяч



По признанию сибирячки, она немного стесняется своего хобби перед родителями и друзьями Фото: pixabay.com

«В моем окружении до сих пор есть мнение, что вещи на сайтах объявлений продают малоимущие люди, у которых проблемы с деньгами. Начнем с того, что это действительно так, очень состоятельного человека вы там не встретите. Часто в тексте объявления пишут "отдам за символическую цену", но в большинстве случаев это лукавство. Даже частные лица приходят туда заработать, потому что это занимает определенное время. Я раз в две недели выделяю вещи (в основном сумки, обувь, одежду, аксессуары, предметы декора, старые гаджеты, детские вещи) и делю их на две группы. В одну оставляю те, в которых сомневаюсь, складываю их в пакет, выставляю на балкон и пытаюсь забыть о них на 2 недели — если вспоминаю, значит продавать еще рано. Вторую часть вещей я фотографирую по одной на светлом фоне (на полу, если ламинат) и обрабатываю в стандартном фоторедакторе iPhone.

Елена советует в тексте объявления обязательно указывать фирму, если есть, и время и место покупки (например, в Zara, в таком-то ТЦ полгода назад) Фото: pixabay.com

Всегда пишу, что носила вещь редко и продаю по причине того, что не подошла в гардероб. Так потенциальным покупательницам психологически легче ее купить. Это касается одежды или обуви.

На прочие товары, например детские гаджеты, игрушки, телефоны, — лучше писать реальную степень износа. В таких вещах люди обычно не готовы идти на компромисс, и вы будете только тратить время на встречи с ними, а сделки не случится. Как-то я купила дубленку на распродаже за 7 тысяч, а продала за 11 тысяч. В тексте объявления указала, что покупала за 25, — и это способствовало быстрой продаже. Если по вещи мало звонков — меньше 5 в неделю, я снижаю цену на 500 рублей (средняя цена 1500–3000 рублей за вещь). В месяц я продаю вещей на 7–9 тысяч. Это помогает избавиться от лишнего в доме, начать покупать только то, что действительно нужно, и получить деньги (многие вещи продаю по цене новых или чуть дешевле, другие дешевле, но эквивалентно износу). Получается, я ничего не теряю.

Из минусов могу отметить, что приходится встречаться с разными людьми и подстраиваться под них. У меня есть лимит подстройки — например, я могу подъехать к метро иногда, подстроиться по времени, если покупка крупная.



Елена никогда не ездит показывать вещи в отдаленные районы, как бы ни просил об этом покупатель Фото: pixabay.com

Сама я покупаю только вещи, которые нужны временно (много чего для ребенка покупала, а именно: качалку детскую, коляску, модные игрушки–однодневки, развивашки). Также покупаю много оборудования в студию (стойку администратора, стулья, маникюрные лампы). Из вещей и обуви ничего не покупаю, для меня это неприемлемо.

Всегда надо торговаться, весь смысл в том, что в покупке с рук можно договориться. Кроме случаев, когда сразу указывают в объявлении, что торга нет. Но надо быть готовым, что много не скинут, и торг должен быть аргументированным, вроде: "Вот тут потерто, давай подешевле".

Если вы покупатель, прежде чем ехать на сделку, посмотрите, что еще продает этот аккаунт и сколько у него закрытых объявлений, насколько адекватно ценообразование.



Если вещь дорогая (от 5 тысяч), уместно попросить отправить дополнительные фото в мессенджер Фото: pixabay.com

Меня обманули всего один раз, я продавала старый телефон, отправляла в какое-то село наложенным платежом. Я сама виновата, поверила на слово. Мужчина так просил. В итоге он не перевел деньги до самого момента, пока не получил телефон. Я угрожала ему написать в поддержку сайта объявлений (видно было, что он всё у них покупает) и заявление в полицию. На него это подействовало, но деньги выбивать было неприятно.



Я заметила странную тенденцию, когда у тебя продается несколько вещей, например 2 сумки по 1000 и сапоги за 1700. Женщина приезжает за сапогами и просит показать одну сумку, а потом вторую. И в итоге берет всё, хотя видно, что денег у нее не очень много. И вторая сумка ей не нужна, просто от жадности, что дешево. Сумма покупки у нее в итоге 4700, а по факту две не очень подходящие сумки и ношеные сапоги. И таких много.



По мнению Елены, вещи пакетами продавать невыгодно. У людей сразу создается ощущение, что эти вещи неликвид. По одной можно продать дороже Фото: pixabay.com

Но в основном я получаю удовольствие, когда случается сделка. Кроме денег мне приятно, что вещи получают вторую жизнь и кого-то порадуют. Опять же, в общей массе люди приятные, благодарят, не пытаются обмануть». Андрей, 38 лет, госслужащий, купил всю мебель и многие вещи через сайт объявлений, за три года на продаже вещей скопил на снегоход и несколько отпусков

Когда Андрей начинал встречаться со своей нынешней супругой, она просила не говорить о продаже личных вещей с рук в компании Фото: pixabay.com

«Всё началось с того, что я переехал из Москвы в Новосибирск по работе. А в столице вообще распространены гаражные распродажи и поиск вещей через агрегаторы объявлений (там просто удобнее выставить фильтр по станции метро и купить, например, велик без наценки). В Новосибирске эта практика только развивается. Да, многие люди считают это стремным и зазорным, моей девушке первое время было неудобно, когда я рассказывал о своем опыте друзьям.

У Андрея много брендовых вещей, он называет себя шопоголиком в завязке. Все вещи, которые он не носит, он продает через сайты объявлений Фото: pixabay.com

По моим наблюдениям, распространенный миф о том, что там выгодно продавать только дорогие вещи.

Я продал спортивное трико за 500 рублей, в котором отыграл 4 года в футбол.

Приехал "четкий пацанчик" на метро "Площадь Калинина", приложил их к себе прямо возле метро, сказал: "Ваще нормально". Трико были Adidas, в магазине такие стоят 3000 (на самом деле я их покупал за 500 рублей на каком-то рынке).

По мнению Андрея, именно заработать на таком хобби нельзя, но частично вернуть потраченные средства возможно Фото: pixabay.com

Из смешного — продавал рубашку Etro школьнику с мамой перед выпускными. Парень ее очень хотел, она была зеленая и в фирменных огурцах. Носил реально 8 раз, она как новая. Но видно было, что мать не одобряет покупку с рук и подозревает меня в обмане. Парень канючил, и в итоге рубашка ушла за 4800 (брал за 7 тысяч рублей). Как-то продавал квартиру, мебель из нее продал отдельно через сайт (покупателям было всё равно, останется она или нет). Диван покупал на распродаже за 18 800 , продал за 20 000 . Просто выставил, человек сразу приехал и в тот же день купил. Продавал б/у резину на машину почти по цене новой. Из удивительного — продал часы жены Apple watch 3-й серии (ей надоели, хотела другие) за 17 700 при цене в магазине 21 000 рублей. Но наши были ношеные и оцарапанные. Конечно, это была невыгодная покупка для покупателя, желание сэкономить сыграло тут против него.

Я не трачу деньги, которые получаю с продаж вещей, на мелочи — так они расходятся и вы их не видите. Стараюсь собирать их кучкой и совершать крупные покупки. Я так купил бабушке норковую шубу за 40 тысяч, она была в восторге. Жена покупала тренажеры для спорта, щипцы для волос, всё в среднем на 70 процентов дешевле, чем в магазине. Из минусов — на это нужно тратить время. Я всегда иду навстречу покупателям, могу приехать ближе к их месту локации, взять вещь с собой, вещи отпариваю, кладу в нормальный пакет. Так больше вероятности, что человек не будет сомневаться — всем нравится чувствовать себя как в магазине. Себе купил там всю технику на кухню (миксер SMEG за 10 тысяч), всю мебель и технику на дачу, коляски, автокресла и игрушки для ребенка, верхнюю одежду для активного отдыха, костюм для охоты. На деньги, вырученные с продаж всех вещей за 3–4 года, можно было купить снегоход.

С продажи вещей Андрей купил себе и жене новые телефоны. Также из этих денег семья добавляла на поездки в Европу Фото: pixabay.com

Жена продавала устаревшие украшения, от бывших, наверное. (Смеется.) Но не призналась. Набор золотой с фианитами и топазами купили за 17 тысяч какие-то состоятельные цыганки перед 8 Марта. В ломбарде за него даже 7 тысяч не давали. Она немного стесняется этого и не любит заморачиваться с покупателями. Чаще в семье это делаю я, мне даже интересно и азартно».