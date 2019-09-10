От платы за капремонт до возврата к юлианскому календарю: какие законы обсудит Госдума этой осенью

Депутаты Госдумы сегодня соберутся на первое заседание после летних каникул. Проектов в повестке немало, есть среди них полезные, занятные и даже откровенно неожиданные, как, например, переход на юлианский календарь. Мы заглянули в календарь Госдумы и расскажем вам, чего еще ожидать от депутатов в ближайшее время. Учтите, что некоторые инициативы настолько непредсказуемые, что воспринять их всерьез с первого взгляда не получится.

Долгожданное: депутаты против пожаров в ТЦ, мелких кредитов и переработок

Этой осенью депутаты доберутся до законов, которые не первый год обсуждаются, но всё никак не могут приняться. Одну из таких поправок проталкивают аж с 2016 года — не учитывать взносы на капремонт в составе платы за «коммуналку». Механика работы Фонда капремонта до сих пор многим не очень-то ясна, поэтому люди отказываются платить взносы. Еще одна идея касается единого платежного документа — депутаты предлагают сделать одну квитанцию на всю «коммуналку». Такая практика уже есть в некоторых регионах, а теперь ее хотят распространить на всю страну. При этом предполагается возможность оплачивать услуги частично. Еще один долгожданный закон касается микрофинансовых организаций: авторы предлагают «искоренить ростовщичество» — прямо так и пишут в пояснительной записке. Сделать это можно, снизив максимальную ставку по микрозаймам до 15 процентов, а также запретив давать деньги чаще раза в полгода и передавать долги коллекторам.



Сейчас МФО предлагают деньги в долг под 365 процентов годовых Фото: Илья Бархатов / 74.RU

На осень же запланирован законопроект, которого уже два года ждут сотрудники компаний, где корпоративная культура не велит уходить с работы вовремя. Авторы закона озаботились тем, что работодатели слишком уж усердствуют, используя понятие «ненормированный график»: он, конечно, предполагает работу «за пределами рабочего времени», но эпизодически и при необходимости. Правда, эпизодичность и необходимость трудовое законодательство никак не определяет — это остается на совести начальников. Депутаты хотят их свободу ограничить, а за основу для нового закона взять нормы советского времени.

Но радоваться рано — сначала загляните в свой трудовой договор. Вряд ли там на самом деле прописано, что рабочий день у вас ненормированный. Скорее всего, сверхурочно и бесплатно вы и так работаете совершенно незаконно. И продолжите это делать и дальше — корпоративную культуру никто не отменял.

Следующий закон порадует автомобилистов (особенно тех, кто перегоняет машины из одного города в другой): минимальный срок действия полиса ОСАГО хотят сократить до одного дня. Это должно сделать страховку дешевле, и тогда водители, по мнению депутатов, перестанут нарушать закон, разъезжая без страховки. Ведь все три миллиона водителей без страховки, которых в 2017 году насчитал на дорогах страны Союз автостраховщиков, не покупают ее исключительно по этой причине.

Среди долгожданных можно отметить и прошлогодний закон о пожарной безопасности, который предложили после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где во время пожара погибли больше 60 человек. После этого проверяющие нашли нарушения в 627 кинотеатрах и торговых центрах, а депутаты задумались о том, как обезопасить людей. Проверять теперь предлагают не только здания, но и организации, которые их проектируют, — чтобы проектировали безопасно.

Закон о безопасности торговых центров не могут принять уже второй год, хотя его необходимость после трагедии в Кемерове очевидна Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

Важное: пособие на детей до 14 лет и мораторий на повышение пенсионного возраста Депутаты предлагают ввести еще одно пособие по уходу за ребенком. Да, в этом году и так появилась дополнительная выплата родителям детей от полутора до трех лет, теперь пора заботиться о родителях, которые сидят с ребенком до 14 лет. Деньги, правда, небольшие: всего половина прожиточного минимума — 5592 рубля. По мнению авторов законопроекта, это улучшит рождаемость, ведь один из родителей сможет уволиться и сидеть дома с детьми, обеспечивая им уход, воспитание и образование.

Хватит ли вам 5592 рублей в месяц на то, чтобы жить с ребенком и не работать?

Еще одна предлагаемая выплата — субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для тех, кто тратит на это больше 22% дохода. Субсидировать хотят не только семьи, но и одиноких людей, и даже тех, кто просто делит квартиру с соседом.

Если примут этот законопроект, то уже скоро обо всех льготах, выплатах, субсидиях и налоговых вычетах можно будет быстро узнать. По крайней мере, такой план есть: создать единую систему информирования о социальных гарантиях. Использовать для этого хотят портал Госуслуг и специальную горячую линию, где можно проконсультироваться обо всех льготах.



Следующий закон можно назвать самым желанным для тех, кому еще недавно было «скоро на пенсию», а теперь стало опять не скоро. Депутаты предложили ввести мораторий на повышение пенсионного возраста, мотивируя это тем, что люди и так до пенсии не доживают, а от нагрузок будут еще больше болеть. Правда, отложить переход на новый пенсионный возраст хотят только до 2030 года — к тому времени продолжительность жизни планировали повысить. А «повышение возраста, достижение которого дает право на пенсию, прямо противоречит задаче повышения продолжительности жизни», говорится в пояснительной записке.

Перемены готовят не только тем, кто уже засобирался на пенсию, но и всем остальным работающим россиянам: правительство хочет упразднить трудовые книжки. Полностью перейти на электронные трудовые планируется к 2021 году, но если вам очень хочется, то можно остаться обладателем ретро-документа. Нужно будет написать специальное заявление на имя работодателя.

Что-то странное: выходной на Пасху и День взятия Парижа как красный день календаря

Депутаты заботятся о том, чтобы у нас было больше выходных. Например, избранники предложили узаконить Светлый пасхальный понедельник. Авторы этой замечательной идеи считают, что россияне должны отдыхать, потому что праздник Пасхи и длительная подготовка к нему сопряжены с «психологическим эмоциональным напряжением духовных сил». Они также ссылаются на традиции стран Западной Европы, где понедельник, следующий за Пасхой, является выходным днем.



Решая сделать день после Пасхи праздничным, депутаты ссылаются на опыт Запада Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

Но это не единственный праздник, введение которого хотят рассмотреть во время осенней сессии: 31 марта предлагается праздновать День взятия Парижа. Автор законопроекта отсылает нас к событиям войны с Наполеоном, проводя аналогию с Великой Отечественной — ведь 9 Мая мы же отмечаем. Он считает, что этот праздник будет иметь важное значение в деле воспитания молодежи в духе патриотизма.

Группа депутатов внесла законопроект о том, чтобы перенести День России. Им не нравится, что у страны с тысячелетней историей государственный праздник связан с самыми последними событиями и вообще носит случайный характер. Другое дело — 21 сентября, ведь именно в этот день в 1862 году в Великом Новгороде императором Александром II открыт памятник «Тысячелетие Руси». Определенно, это более важная дата в истории страны, как тут поспоришь.



Так выглядит памятник, который предлагают сделать новым символом Дня России Фото: Guy Fawkes / Flickr.com