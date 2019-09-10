«Почему в армию с 18 лет, а алкоголь продавать — с 21?»: читатели НГС — о новом законе Минздрава

Минздрав заявил, что закон могут принять уже до конца этого года

В понедельник НГС опубликовал материал, в котором нарколог, представитель ретейла, преподаватель вуза и бармен говорят, что, на их взгляд, изменится, если в России решат продавать алкоголь не с 18 лет, а с 21. Эта инициатива в последнее время особенно горячо обсуждается, а недавно глава Минздрава Вероника Скворцова сказала, что такой закон примут до конца 2019 года. Читатели НГС активно высказывались на эту тему и приняли участие в голосовании: 43% из них считают, что эта инициатива правильная. Но есть и те, кто с этим не согласен. В комментариях они предлагают тогда после 21 года и права получать, и в армии служить, и семьи строить, и сексом заниматься. Мы приводим 10 наиболее интересных комментариев.

Olivia: «Пить плохо, но кто захочет, тот найдёт»

«Почему в армию и на войну с 18, а алкоголь с 21? Хотя я сама мать и понимаю, что пить плохо, но кто захочет, тот найдёт, как с сигаретами».



Согласны с автором комментария?

Андрей: «Тогда нужно поднимать до 21 брачный возраст»

«Тогда нужно соответственно поднимать до 21 года: совершеннолетие, призывной возраст, возраст получения водительских прав, возраст сексуального согласия, брачный возраст».



Вам тоже так кажется?

Berkov: «А что, молодёжь не найдёт старшего товарища?» «Я за то, чтобы вообще убрать ограничения на продажу алкоголя и курева. Вот нам тут лечат про пьяных, а что, молодёжь не найдёт старшего товарища, чтоб закупиться? Нужно, чтобы альтернатива была, чтоб не только пивас в разрушенном городе, а станки, заводы. Но те же люди, которые производство у нас развалили, теперь учат нас меньше пить и прикрываются нацпрограммами».

Думаете, что молодёжь всегда найдёт старшего, который купит то, что нужно?

Хомячик: «Материальное стимулирование тех, кто не пьёт» «Народ всегда находил способы обходить запреты, и в этом случае найдут. Попробовали бы другие варианты, например, материальное стимулирование тех, кто не пьёт) А вообще сам закон звучит некорректно: продавцы имеют право продавать алкоголь кому угодно, об этом в ещё не отменённом законе намекается, а вот покупать могут и запретить)».

Хотели ли бы, чтобы ввели материальное стимулирование для непьющих?

Zaz: «Скукота, а не молодёжь» «Грустно наблюдать, как молодёжь не пьёт (и поэтому не умеет себя вести), не курит, вся на ЗОЖе. В 20 лет они нудные, как бабушки ворчат, не могут общаться, не могут знакомиться, как из пещеры выскочили, точнее, вынырнули из виртуальности и озираются вокруг, хлопают глазами, а жизнь-то проходит мимо! И вот уже девственники в 23–25, а своих детей смогут иметь только после 30. Скукота, а не молодёжь. И её не особо жалко. Принятие закона ничего не изменит, потому что они и так потеряны».



Вам тоже от этого грустно?



NNN: «Многое поменяется, если будет закон»

«А при чём тут "не перестанут пить всё равно" и "всё равно найдут, что пить"? Точно так же есть убийцы, воры, мошенники — это что ли резон отменить законы, которые считают это преступлением? Когда есть закон, то определённую часть людей он останавливает от совершения этих поступков (о совести говорить не будем). Вообще многое поменяется, если будет закон. В лучшую сторону для населения».

Согласны, что изменения будут положительными?

Шустрик: «Алкоголь — это яд!» «Одна из немногих здравых инициатив нашего государства! Как алкоголь не называй и не оформляй — это яд! И оградить от него молодой растущий организм на максимально долгий срок — правильно!»

Алкоголь — это яд?

Посетитель № 13 : «У нас в 21 уже многие пить бросают» «Знаете, у нас в 21 уже многие пить бросают, а они предлагают только в этом возрасте разрешать) Как показывает практика, любые запреты в области алкоголя всегда ведут к росту самогоноварения, продаж палёного алкоголя и наркотиков».

А вы уже бросили пить?



AlexBU: «Эффективнее закон о запрете пивнушек в жилых домах» «В десятки раз был бы эффективнее закон о запрете пивнушек в жилых домах. А потом уж можно было бы и запрет на покупку алкоголя до 21 года вводить».

Согласны, что это было бы эффективнее?

АК!: «Надо для пьющих и для курящих отменить ОМС» «Проблема с алкоголизмом, как и с курением, решается не запретами. Вы так ничего не добьётесь. Если вы хотите решить проблему, то надо для пьющих и для курящих отменить ОМС: хотят пить, хотят курить? Пусть лечатся за денежку. И я гарантирую — проблема будет решена».

