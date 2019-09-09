«Ничего не поменяется. Застой»: горожане рассказали, почему не пошли на выборы и чего ждут от Локтя

Явка на выборы мэра Новосибирска оказалась рекордно низкой — проголосовали только 20,68% избирателей. За Анатолия Локтя отдали голос 50,25% проголосовавших, то есть всего 123 тысячи новосибирцев, хотя на прошлых выборах 2014 года, когда явка была выше на 11%, Локтя выбрали 164 тысячи горожан. Снижение явки мэр объяснил тем, что горожан всё устраивает, — по его мнению, если бы они были против, то обязательно бы пошли на выборы. На следующий день после выборов корреспондент НГС спросила прохожих в центре Новосибирска, почему они ходили или не ходили на выборы, — они рассказали, что зачастую не верят в силу своего голоса, либо не считают, что мэр может изменить их жизнь к лучшему, либо не просто не нашли достойного их голоса кандидата.

Фото: Густаво Веласкес / НГС

Марина Аркадьевна, преподаватель: «Я в вузе веду дисциплину, которая называется "Социальная ответственность граждан". Когда я стала разбираться в дисциплине, я поняла: если мы не будем социально ответственными, то и пенять при достижении каких-то результатов нужно только на себя, потому что государство — это прежде всего люди, несмотря на то, кто его возглавляет, и кто им руководит. О чём говорит низкая явка? О недоверии граждан. Когда я опросила своих знакомых, то отвечали: "За кого бы ни голосовали, будет всё равно Локоть". Люди не верят, что их кандидат может победить. Думаю, здесь очень много камней, потому что были кандидаты, которые о себе никак ещё не заявили, очень молодые ребята. По каким делам можно о них судить? Для чего вообще эти кандидаты были представлены? Чтобы забрать какие-то голоса определённые. Жду, что Локоть сдержит свои обещания, потому что он уже в том возрасте, когда надо понимать, что мы ответственны за свои поступки. Молодёжь ещё смотрит вперёд, а люди его возраста уже оглядываются назад. За кого голосовала — секрет, но скажу, что за относительно молодого человека; уточнять, какого пола, не буду. Я понимаю, что Новосибирск — развивающийся город, ему нужны молодые инновационные умы, которые будут видеть перспективу и не жить вчерашним днём».

Фото: Густаво Веласкес / НГС

Альбина, инженер: «Не голосовала, потому что была на даче. Погода была хорошая, нужно пересмотреть сроки, может быть на октябрь. Многие не ходят голосовать, потому что сезон как раз, когда нужно два выходных использовать для себя — не успели, устали, так получилось. Как минимум мэр должен так же работать. Не совсем, конечно, довольны [первым сроком Локтя]. Что-то вроде бы и делается, но я считаю — недостаточно. Много говорят о зелёных зонах, но за тот период, который он [Локоть] находится в мэрах, я не помню, чтобы хоть одна зелёная зона организовалась. Допустим, на улице Кавалерийской люди выступали, чтобы пойма реки была очищена, чтоб речка была приведена в парковую зону, но, по-моему, никто это не рассматривает, никто не хочет этим заниматься. В направлении озеленения мало работы».

Фото: Густаво Веласкес / НГС

Владимир Николаевич, пенсионер, в прошлом инженер-энергетик: «Я в партии коммунистической был 30 лет, в 1992 году такая ложь шла, что я из партии вышел. Когда Локоть в первый раз баллотировался, я против голосовал. Я лично знаю Городецкого ещё с Первомайского райисполкома, знаю Толоконского, так как я работал замом главного инженерного тепловых сетей, поэтому мне приходилось с многими из них вращаться. Когда прошло это время [первый срок Локтя], то я увидел, что город преобразился, стал лучше, чем при Городецком и Толоконском. Город стал чище, стали ремонтировать проблемные участки дорог, ремонтируют здания — та же мэрия, первая поликлиника. Ремонтируют фасады зданий, это же лицо города, здесь иностранные делегации ездят. Город — это такая многопроблемная штука. Если сказать: "Хочу, чтобы мне тут квадратный метр заасфальтировали", это глупо, ведь хозяйство громаднейшее. То, что от Локтя зависит, он делал за этот срок.

Вижу разочарование у молодёжи. Вот у меня внучка, ей 18 лет скоро. У нас с ней вчера был разговор. Она говорит, что хорошо, что допустили много. Я считаю, что это плохо, — дело в том, что появилась опасность второго тура. Нужно же 50% и 1 голос. Если они растащат эти голоса, и будет второй тур, а это немалые деньги».

Фото: Густаво Веласкес / НГС

Ирина, в декрете: «У меня трое детей, я провела день с ними, было некогда. Мне кажется, низкая явка потому, что люди не верят, что что-то можно поменять. Плюс хороший день, и так вышло, что я не смогла. Если была бы дома, то сходила на выборы, хотя не жалею, что не пошла. У других кандидатов не было шансов; мне кажется, что всё было уже давно решено в Москве».

Фото: Густаво Веласкес / НГС

Игорь, менеджер: «Не пошёл, потому что болел. Не считаю важным ходить на выборы, не вижу в этом смысла. Город мой, но лично для меня как для человека ничего не поменяется. Я особо не замечал какие-то изменений в городе, но они вроде есть — ремонт дороги делают. В моём дворе вряд ли что сделают, там уже давно ничего не делается, только ТСЖ что-то делает. Лично для меня со вторым сроком ничего не поменяется».

Фото: Густаво Веласкес / НГС

Алёна, стилист: «Изначально я собиралась. Было очень много агитации, но я так и не выбрала кандидата. Они все кажется какими-то нечестными, неискренними. Много было рекламы по телевизору, но не поверила. Я думала, что Локтя не выберут, а будет кто-нибудь другой. А что он сделал за всё время? Конечно, он что-то сделал, но каждый год ремонтируют одни и те же дороги, всё делается в основном в центре. Редко, но когда выезжаю за пределы центра, мне грустно. Каким должен быть идеальный кандидат? Может быть, смотрели, интервью депутата из Краснодарского края, женщины? Она рассказывала, как у них вывозят из края, как рубят лес, сколько вообще прибыли идёт в край и сколько идёт непонятно кому, — вот человек должен быть честным. Не хватает людей, которые бы не разворовывали город и страну».

Фото: Густаво Веласкес / НГС

Ольга, бухгалтер: «Проголосовала, потому что посчитала, что мой голос может что-то изменить, не хотела остаться равнодушной. Если честно, я сперва тоже не собиралась идти, занималась домашними делами, но часов в пять поняла, что должна отдать свой голос, что он тоже что-то значит. В течение дня я не следила за новостями, занималась огородом. Хотелось бы, чтобы в городе ремонтировали дороги, было чище, чтобы зимой дороги чистили от снега — у нас это делают не в полном объёме».

Фото: Густаво Веласкес / НГС

Михаил, студент: «Не голосовал. Слабо верится, что голоса действительно кто-то считает. Когда были прошлые выборы, в школе был избирательный участок, при мне сами же учителя делали вбросы. Низкая явка — это показатель того, что никто никому не верит. (Чего вы ждёте от второго срока Анатолия Локтя? — Д. Я.) А чего вы ждёте от нового срока Путина? Вот то же самое. Ничего не поменяется, как было — так и останется, застой».

Фото: Густаво Веласкес / НГС

Елена, инженер по сопровождению: «Я не пошла прежде всего потому, что я не знаю, за кого стоит голосовать. Если бы был тот кандидат, в котором я была бы уверена, я бы сходила. Не потому, что мне лень, а потому, что для меня они все одинаковые. Написать про себя можно что угодно, проагитировать можно за кого угодно, но по факту нет доверия. Нет какой-то прозрачности в том, что из себя человек представляет. Может быть, Локоть попробует оправдать доверие, которое вновь проявили. По крайней мере его как-никак знаешь, а другой — кот в мешке. Честно говоря, я прочитала список кандидатов, только двух запомнила — Локоть и Бойко, остальные фамилии даже не запомнила».