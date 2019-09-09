Безумие и отвага: угадайте, кто вы в родительском чатике?

По сравнению с этим, самая сложная контрольная покажется раем
Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов
Вы ещё не отключили уведомления в родительском чате? Подождите немного и обязательно захотите это сделать. Ведь не все такие умные, как вы. Многие путают разговоры по делу с дружеской перепиской, и вам с этим жить.
Мы вывели четыре яркие характеристики участников родительских чатиков. Найдёте себя среди них?
Это далеко не всё, чем способна удивить школа. Например, раньше мы пробовали одолеть задачи, с которыми в начальной школе справляются одной левой, пытались разобраться в подростковом сленге и находили ответы на популярные вопросы из родительских чатов. А ещё каждый понедельник подкидываем вам нескучные ситуации из жизни, на которые есть единственно верный ответ. Например, недавно разбирались, как не стать героем плохой кредитной истории, и узнавали, что делать, если щекотливая ситуация застала вас в магазине.