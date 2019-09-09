Безумие и отвага: угадайте, кто вы в родительском чатике?

Вы ещё не отключили уведомления в родительском чате? Подождите немного и обязательно захотите это сделать. Ведь не все такие умные, как вы. Многие путают разговоры по делу с дружеской перепиской, и вам с этим жить.

Мы вывели четыре яркие характеристики участников родительских чатиков. Найдёте себя среди них?