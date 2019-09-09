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Тест

Безумие и отвага: угадайте, кто вы в родительском чатике?

Пройдите несложный тест и посмотрите, как вас воспринимают другие родители

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По сравнению с этим, самая сложная контрольная покажется раем

Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

Вы ещё не отключили уведомления в родительском чате? Подождите немного и обязательно захотите это сделать. Ведь не все такие умные, как вы. Многие путают разговоры по делу с дружеской перепиской, и вам с этим жить. 

Мы вывели четыре яркие характеристики участников родительских чатиков. Найдёте себя среди них?

Это далеко не всё, чем способна удивить школа. Например, раньше мы пробовали одолеть задачи, с которыми в начальной школе справляются одной левой, пытались разобраться в подростковом сленге и находили ответы на популярные вопросы из родительских чатов. А ещё каждый понедельник подкидываем вам нескучные ситуации из жизни, на которые есть единственно верный ответ. Например, недавно разбирались, как не стать героем плохой кредитной истории, и узнавали, что делать, если щекотливая ситуация застала вас в магазине.

ТЕКСТ

ТЕГИ

тестшколадети и родители

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    КОММЕНТАРИИ (29)

    9 сен 2019 в 09:07

    Родительский чат это самый ТОПовый чат у тебя в телефоне. Уровень тупости запредельный. :))) Я когда одним глазом читаю, то с трудом верю, что это чьи-то родители задают такие вопросы и дают такие ответы.

    Фото пользователя
    9 сен 2019 в 09:10

    Вы - отец ))))) а вообще почему нет варианта "игнорировать"?

    Фото пользователя
    9 сен 2019 в 09:58

    А почему нет адекватных ответов в тесте? Все ужас ужасный, даже хз, что выбрать.