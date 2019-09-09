Группа разбора: изучаем ошибки в поведении пассажиров после серьезного ДТП

Интересна не столько авария, сколько поведение людей после неё

Авария случилась на одном из перекрёстков Волгограда: SKODA Octavia ехала по главной дороге, когда со второстепенной под неё выехал ВАЗ-2110. Удар на высокой скорости получился жёстким, и четверо человек попали в больницу. Несмотря на очевидность происшествия, долю вины можно найти и в действиях водителя Octavia. Кроме того, есть вопросы и к поведению его пассажиров после ДТП.

Виновность водителя «десятки» в этом ДТП не вызывает больших сомнений, кроме двух обстоятельств. Во-первых, SKODA могла двигаться с превышением скорости, но даже если это так, эксперты должны усмотреть причинно-следственную связь между этим нарушением и аварией. Если её нет, превышение считается самостоятельным нарушением, за которое положен разве что штраф.

Видео: Региональный центр управления транспортом Волгоградской области

Но есть и второй момент: водитель SKODA двигался по левой полосе дороги с тремя полосами для движения в одном направлении, что запрещено пунктом 9.4 ПДД. Он не поворачивал и не двигался в плотном потоке, поэтому должен был держаться правее. Возможно, оба фактора стали косвенными провокаторами аварии: водитель «десятки» недооценил скорость машины и, возможно, посчитал, что она движется правее. Тем не менее с большой вероятностью виновным безо всяких оговорок признают его.

Есть ли доля вины водителя Octavia в этом ДТП?

После аварии из SKODA вышли два пассажира и стали панически дёргать водителя, чтобы вытащить его из-за руля. 27-летний мужчина за рулём, судя по всему, находился без сознания. Поведение шокированных пассажиров вполне можно понять: в такой ситуации тяжело сохранить трезвый ум, особенно если за рулём — близкий человек. И всё же врачи скептически смотрят на подобную «помощь».

— Если нет угрозы возгорания или отравления газом, а водитель дышит, вытаскивать его не нужно, — комментирует врач экстренной медицинской помощи Михаил Андриянов. — В сознании человек или без сознания — в данном случае не так важно, главное — это наличие дыхания.



Врач подчёркивает, что извлечение человека из разбитого автомобиля без средств иммобилизации (то есть фиксации шеи или конечностей) — задача не только физически очень сложная, но и опасная для раненого.

— Характерная водительская травма — повреждение грудной клетки о руль, — объясняет он. — Вытаскивая человека, вы рискуете усугубить переломы, а ещё хуже — вызвать внутреннее кровотечение. Очень уязвимы шейный отдел и позвоночник вообще. В крайнем случае неудачная эвакуация может вызвать гибель пострадавшего.

Хотя психологически сложно стоять в стороне, вытаскивать человека нужно в двух основных ситуациях. Первое — когда нет дыхания и кто-то готов реанимировать пострадавшего. Второе — есть прямая угроза жизни, например бензиновая лужа под автомобилем и задымление.

Реальную помощь могут оказать медработники, и первая задача окружающих — максимально быстро вызвать их Фото: Андрей Попов

А если пострадавший внутри машины не реагирует на вас, нужно ли приводить его в сознание?

— Нет, — отвечает Михаил Андриянов. — У обычных водителей просто нет необходимых для этого средств, а бить его по щекам или поливать холодной водой и бесполезно, и опасно.



В ситуации на видео, когда пострадавший за рулём дышит, а явной угрозы нет, медики советуют сосредоточиться на других вещах.

Сначала нужно обезопасить место столкновения, например, выставить знак аварийной остановки или какие-то заметные предметы. Сделать это мог бы, например, пассажир SKODA. Попутно вызываем помощь и по-возможности делаем это грамотно. Дежурному не интересны ваши эмоции, но важно знать, где именно и что случилось, сколько пострадавших и каково их состояние. О тяжело травмированных людях нужно сообщить отдельно: обычно они находятся или в бессознательном состоянии, или в прострации, имеют видимые повреждения, сильное кровотечение, находятся в неестественных позах, дышат тяжело и отрывисто.

Фото: Полина Авдошина

Если человека всё же необходимо вытащить, не нужно дёргать его за одежду и конечности: одежда слетит, а силовые приёмы усугубят его травмы. Простой способ вытянуть пострадавшего мы уже показывали: приёмы зависят от того, находится ли человек в сознании. В холодное время года важно подумать, куда вы положите пострадавшего, потому что на земле он может попросту окоченеть.



А если вы уверены, что могли справиться лучше, вот небольшой тест, составленный с участием медиков-реаниматологов. Правильные ответы — в нашем спецпроекте «Азы первой помощи». Анализ других громких происшествий — в рубрике «Группа разбора».

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