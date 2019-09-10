Созрели на зависть: сибирячки, которые в 40 выглядят лучше, чем в 20 (их фото заставят задуматься)

Время и мода — коварные вещи. Если оглянуться назад и посмотреть свои старые фото, можно сильно удивиться тем странным штанам (а вы их так любили) или фасону блузы с рюшами и воротничком. Это то, что считалось модным, то, что продавали в магазинах, большого выбора не было, икон стиля — тоже. Мы и сами-то не особо понимали, что такое стиль и как его носить. Корреспондент SHE поговорила с сибирячками, которые научились одеваться стильно и приобрели со временем свой индивидуальный стиль, — они вспомнили забавные вещи, которые носили, и назвали предметы гардероба, которые стали для них табу, какими бы модными они ни были.

Елена Марцинкевич, работает в сфере красоты «Мой стиль — это отголоски неформального прошлого. Сколько бы я ни пыталась надеть на себя кружева и стать приличной девочкой, слов из песни не выкинешь: как была неформалом, так им и осталась в душе.



Время от времени Елену тянет быть девочкой-девочкой, тогда она несколько дней подряд носит юбки и каблуки, после чего снова возвращается к джинсам и косухе Фото: Елена Марцинкевич

В нынешних тенденциях люблю минимализм и простоту кроя. Без рюшей и множества деталей. Любимые вещи — джинсы, кроссовки, футболки всех мастей. Не нравится оверсайз и мешковатость. Нравятся женственные платья, но я в них выгляжу смешно и нелепо — не мой типаж.



По мнению Елены, платья ей совсем не идут Фото: Елена Марцинкевич

С детства любила брюки, шорты, все удобное. Любимой вещью были брюки-бананы, которые папа привез из-за границы. Самой нелепой вещью в гардеробе было платье в клетку с рюшами, которое сшила мне мама на 10 лет. Это было ужасно, я еле вытерпела, пока не выросла из него.

Постоянным элементом в образе осталась короткая стрижка Фото: Елена Марцинкевич

Образ со временем особенно не поменялся. Я была и остаюсь верна себе: у меня короткая стрижка, я люблю выделять свою фигуру — вещи не должны на мне висеть. Мне нравится мой небольшой рост — я могу носить любые каблуки, которые я очень люблю. Я не знаю, как назвать мой стиль, — могу сказать, что лучше всего я выгляжу в одежде стиля 60–70 годов».

Елена Амельченко, 48 лет, консультант в отделе нижнего белья «Этот стиль родился сам по себе, чувство вкуса у меня было всегда. По профессии я конструктор-модельер. С недавнего времени я стала персональным стилистом, сейчас только развиваюсь в этой сфере и хочу сделать это своей основной профессией. Мой стиль называется "городской шик" — для деловых женщин, совместно с кэжуал. Мне очень удобно и для работы, и для свободного времени. Когда я пошла на обучение, просто дополнила свой образ деталями, особо менять ничего не пришлось.

Этим летом Елена смело носила велосипедки Фото: Елена Амельченко

Мода есть мода, но я её фильтрую. Я никогда не надену модную вещь, которая мне не подходит. Из летних тенденций, например, были велосипедки. Несмотря на свой возраст, я их надела и очень комфортно в них существовала. Это был образ по случаю — для города, для отдыха, не на работу. Мне нравится стиль оверсайз, мне он тоже подходит — я люблю свободные вещи, обыграть его можно по-разному. Я очень люблю аксессуары — они делают образ женщины более интересным. Как раз таки в моем стиле — городской шик, их очень много — украшения: кольца, браслеты, броши.

Елена любит брюки, но хочет чаще носить платья, потому что это женственно и романтично Фото: Елена Амельченко

Раньше я одевалась по интуиции и "нравится/не нравится". Сейчас я подхожу к подбору образов для себя более профессионально. Я знаю свои цвета — это главный элемент в стиле, он сразу дает общую картинку, и женщина выглядит более свежо, молодо, более дорого.

По мнению стилиста, неправильно подобранный цвет может придать возраст и подчеркнуть морщинки Фото: Елена Амельченко

Сейчас я уверена в том, что то, как я выгляжу, не просто красиво, а правильно. Это вижу не только я, получаю довольно много комплиментов, это не может не радовать. Несмотря на возраст, я хочу выглядеть красиво и привлекательно». Светлана, 40 лет, директор агентства событий и режиссер «Такой стиль мне помогли выбрать — я обращалась за помощью к стилисту, она очень четко смогла считать мою динамику и харизму. Мне очень понравилось все то, что для меня подобрали. Из современных тенденций мне нравится свободный стиль, кроссовки — у меня их порядка 20 пар. То, что я надену, зависит от настроения, у меня много платьев, много спортивных костюмов, брюк.

Светлана не любит строгие пиджаки и другие вещи, которые сковывают движения Фото: Светлана, герой публикации

Мне нравится стиль а-ля Барби — короткие пышные платьица, это красиво, но не мое абсолютно, потому что я не Барби.

Когда-то давно у меня был любимый кардиган на поясе и сапоги-ботфорты — было время, когда это было очень модно и я прям отжигала в этом образе. А самое нелепое, что у меня было, — однажды я купила себе дорогущую брендовую сумку нежно-розового цвета, но одежды под нее не было, я не знала, с чем ее носить. В итоге она пролежала у меня несколько лет, устарела по фасону и я её подарила маме.

Сибирячка, не жалея, выбросила весь свой старый гардероб, включая обувь и сумки, какую-то часть раздала знакомым Фото: Светлана, герой публикации

На протяжении года я покупала себе новые вещи. Сейчас, на мой взгляд, я выгляжу просто идеально, я стала более уверенной в себе, я ощущаю себя комфортно — я в тренде, я модная. Вещи продолжаю подбирать со стилистом». Елена, 38 лет, заведующая кафедрой, свой бизнес



«Свой стиль сейчас я могу описать как наиболее полно отражающий мой внутренний настрой и соответствующий моему образу жизни. Это микс из качественных базовых вещей, дополненных актуальными в этом сезоне, и обязательно аксессуары — это моя любовь. Их я могу выбирать с особым удовольствием. В образах, которые сейчас ношу, я совершенно спокойна, если даже не знаю, как сегодня сложится мой день.



Раньше Елена могла переодеваться в машине в течение дня из-за того, что одежда не подходит к случаю Фото: Елена, герой публикации

Шла к этому стилю — да, пожалуй, долго. Дело в том, что у меня два рода занятий — работа в университете и свой небольшой бизнес. Раньше в университет я одевалась то нелепо, то слишком чопорно, а по другим делам вообще могла напялить спортивный костюм или что-то подобное. Такой подход всегда создавал неудобства, попытки переодеваний в машине в течение дня, если по каким то причинам одежда не соответствовала ситуации.



Елене нравится сочетание деловых образов и платьев с кроссовками Фото: Елена, герой публикации

Это классно смотрится и очень удобно. Любимый элемент одежды — тельняшка. Сочетаю ее со всем на свете — от классики до денима.



Ещё люблю укороченные брюки — не надо подбирать высоту каблука к длине брюк. Мне нравится, но не подходит к моей фигуре, например, платье-чулок.



Свой ранний стиль Елена описывает как отсутствие стиля. Было две крайности — «вырядилась» или «хожу в чем попало» Фото: Елена, герой публикации