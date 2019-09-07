«Куда ты рулишь?»: угорелый парень без прав на мопеде врезался в женщину — почему её вина (видео)

В новом выпуске проекта «Куда ты рулишь?» — столкновение мопеда с двумя автомобилями на Немировича-Данченко. Камера регистратора запечатлела, как парень на мопеде совершил впечатляющий кульбит после аварии, однако официально это ДТП обошлось без пострадавших. Куда летел мопед и можно ли было избежать аварии — разберемся с экспертом в материале НГС. Опасный перекресток улиц Немировича-Данченко и Таймырской, здесь постоянно происходят столкновения — транспортный поток большой, Немировича-Данченко в этом месте имеет 8 полос движений. Видеорегистратор запечатлел, как автомобили стоят с левым поворотом, пропуская встречку. Вот вроде бы и дорога свободна, и по переходу пошли пешеходы — значит, встречному потоку зажегся красный свет. Белая «Тойота» пытается закончить маневр, как тут же в нее влетает парень на мопеде — его отбрасывает ещё и на «Ниссан». Смотрите видео.

ДТП с мопедом

Официально: по данным сводки УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, 30 августа в 17:55 возле дома по адресу ул. Немировича-Данченко, 122 произошло столкновение мопеда без номерного знака с автомобилями «Тойота» (под управлением водителя-женщины) и «Ниссан». Мопед управлялся лицом, не имеющим права на управление транспортным средством. «Мопед на красный свет шпарил, пролетел так, что даже не видно, откуда он вылетел. Пешеходы начали движение, понятно, что им горел зеленый сигнал светофора. Получается, мопед ехал на красный сигнал, в этом случае он не имел преимущества в движении, соответственно он неправ. "Тойота" пропускает только те автомобили, которые двигаются на разрешающий сигнал. И его автомобиль не обязан был пропускать», — объясняет эксперт, руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов. Однако есть в этом деле и один нюанс — даже формальная правота не дает оснований давить нарушителей, поэтому следствию придется изучить, виден ли был мопед и имелась ли возможность автомобилю все-таки пропустить его.

«В любом случае будет ставиться вопрос, имелась ли техническая возможность остановиться автомобилю, чтобы избежать столкновения. Если придет экспертиза к выводу, что у него была техническая возможность остановиться, тогда его привлекут к ответственности. Несмотря на то что формально автомобиль правил не нарушал. Если красный загорелся, это не дает повод ехать и давить всех, кто там не успел», — отмечает эксперт.

Конечно, летящие на высокой скорости маленькие мопеды бывает трудно обнаружить, но внимательно контролировать обстановку стоит хотя бы в наиболее критичных ситуациях — на перекрестках, при развороте, при левом повороте, при перестроениях.

Кто виноват?