Джазовый концерт у «Победы» и шоу на Расточке: 10 самых ярких событий наступающих выходных

Первые по-настоящему осенние выходные выдаются спортивными: в субботу по городу промчится колонна из тысячи велосипедистов — самое время доставать велосипед, который запылился на балконе, и использовать его уже по назначению. Полумарафон на площади Ленина — бегуны всех возрастов соревнуются за первое место (или бегут просто так, потому что надо). Театр не уехал — актеры продолжают развлекать горожан эпатажными постановками, а в парке Кирова тихо соберутся поклонники Виктора Цоя и будут петь все вместе хиты группы «Кино». К слову о кино — в ожидании притаился зловещий клоун Пеннивайз, кореянка пытается спасти страну от дефолта, Кира Найтли примеряет на себя образ разведчицы, а молодой художник рисует разоблачительные картины о власти.



В начале недели НГС давал анонс на самые ожидаемые культурные мероприятия осени — на что сходить в кино, какой спектакль или концерт выбрать, — ведь начинается сезон и чуть ли не каждый день к нам будет приезжать звезда мирового (или чуть меньше) масштаба. Посмотреть можно здесь. Ниже представлены события двух выходных — выбирайте, что вам по душе, и развлекайтесь. Сибирский велопробег в поддержку развития велоинфраструктуры. Он стартует от перекрестка улиц Кирова и Сакко и Ванцетти. Энтузиасты смогут проехать по Октябрьскому мосту (его закроют для автомобилей) и финишируют около НГАУДИ. Организаторы говорят, что в этот раз ожидается больше тысячи участников.

Фото: Густаво Зырянов

Где: сбор около ГПНТБ

Когда: 7 сентября

Во сколько: 15:00

Сколько стоит: вход свободный Очередной спектакль в рамках фестиваля «Три вороны». Субботний спектакль называется «Точки на Расточке» — художественное освоение заброшенного, но тем не менее красивого района.

Фото: vk.com/letsgonsk

Где: ул. Мира, 14, ДДТ им. Ефремова Когда: 7 сентября

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: вход свободный

На левом берегу в парке имени Кирова состоится вечер, посвященный творчеству Виктора Цоя. Песни группы «Кино» и других российских авторов исполнит трибьют-группа «Виктор» из Санкт-Петербурга.

Фото: https://vk.com/letsgonsk



Где: парк Кирова

Когда: 8 сентября

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: вход свободный Полумарафон Александра Раевича — XXII по счету. У нас, как говорят организаторы, одна из самых красивейших трасс в Сибири. Маршрут бегунов как раз проходит по Красному проспекту. Зарегистрироваться на участие в спортивном мероприятии уже нельзя, но можно прийти поболеть за близких и поддержать город. С 17:00 пройдет парад студентов — ожидаем отряд первокурсников.

Фото: Густаво Зырянов

Где: сбор на полумарафон — площадь Ленина; парад студентов начнется от здания по улице Кирова, 76

Когда: 7 сентября

Во сколько: старт забегов с 10:30

Сколько стоит: вход свободный

На площадке у кинотеатра «Победа»:



Фото: instagram.com/kinopobeda

Пятница: джазовый концерт, приуроченный к предпремьерному показу фильма Вуди Аллена «Манхэттен». Начало в 18:00. После электронная музыка, techno с участием актера Сергея Богомолова.

Суббота: с 15:00 скетчи (короткие пьесы) от проекта DrinkAndDraw. Хорошо, что поставили лавочки напротив, правда? После в 18:00 хирург ортопед-травматолог Пахомов Игорь прочитает лекцию о стопе: «Стопа: история, мистика, наука, культура». В 19:00 выступит Евгений Власенко — он знает все о дешевых авиабилетах и турах из Новосибирска. Завершится вечер спектаклем от театра «Понедельник. Выходной»: актеры покажут постановку про ужасную любовь — «Влюбляюсь в тебя. Это ужасно». Воскресенье: с 16:00 невероятно полезный мастер-класс от Ольги Челак — «Расхламление и организация пространства». Берем блокноты, ручки и записываем. Вечером выносим хлам — и из головы, и из квартиры. В 18:00 школа танцев «Штрих кот» устроит веселые пляски под джазовую музыку. Можно присоединяться и танцевать рядом. К выходным дням вышло 10 киноновинок. Во главе списка несомненно стоит клоун Пеннивайз с красным шариком в руках. «Оно 2» — история об уже повзрослевших детях. Спустя года они попытались забыть все то, что с ними произошло в детстве, пока один звонок разом не вернул их в те полные страха и ужаса годы — друзья вновь собираются вместе.

18+

Фото: kinopoisk.ru

Южно-корейский фильм «Дефолт» — про экономику, страну и мир в целом. 1997 год, все живут в стабильности и ожидают процветания. Но по расчетам главы отдела по денежно-кредитной политике Банка Кореи в течение недели страна столкнется с финансовым кризисом. Женщина предлагает проинформировать население, но есть те, в чьих интересах умолчать о грядущем дефолте и нажиться на ситуации. 18+

Фото: kinopoisk.ru

«Опасные секреты» — засекреченное письмо случайно обнаружила сотрудница британской разведки (Кира Найтли). Кэтрин узнаёт секреты британского правительства, в том числе про их незаконное проникновение в Ирак. Разведчица и её адвокаты пытаются оправдать действия Кэтрин в суде — ей вменяют нарушение закона о государственной тайне.

16+

Фото: kinopoisk.ru

«Работа без авторства» — жанр фильма определяется как исторический триллер. Курт Барнерт — молодой художник, который сбегает из Восточной Германии в Западную. Курт хочет учиться живописи и свободно работать, но прошлое настигает его, когда в отце своей возлюбленной он узнаёт человека, ответственного за страшные преступления. Курт разоблачит его через свои картины, которые со временем станут манифестом целого поколения.

18+

Фото: kinopoisk.ru