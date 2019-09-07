Скандал с шапито, доска в честь Ким Чен Ира и росгвардеец под следствием — главное за неделю

Жёсткое задержание, права животных и мемориальная доска лидеру КНДР стали самыми обсуждаемыми темами Новосибирска в начале сентября
Фото: скриншот видео; Стас Соколов, Густаво Зырьянов / НГС
Незаметно пролетела первая неделя осени, но даже всего за 5 рабочих дней в Новосибирске произошли события, которые вызвали неоднозначную реакцию у горожан. Отставка министра, борьба зоозащитников с передвижным цирком и открытие мемориальной таблички бывшему лидеру КНДР Ким Чен Иру — всё это бурно обсуждали новосибирцы. Коротко о 10 главных событиях и историях города с 2 по 6 сентября — в еженедельном обзоре НГС.
- Всю неделю новосибирцы выступали против цирка шапито, который начал работать в прошлые выходные на парковке ТРЦ «МЕГА» — активисты вышли с плакатами, чтобы выразить протест против передвижного цирка. После многочисленных жалоб «МЕГА» решила убрать цирк со своей территории, однако он не уехал из города.
- Семья погибшей сотрудницы троллейбусного депо потребовала 1,5 миллиона от «Горэлектротранспорта». В июле троллейбус уронил бетонный козырёк на куривших на крыльце женщин — диспетчер попала в больницу, кассир погибла.
- Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников ушёл в отставку — в правительстве региона заявили, что Решетников уволился по собственному желанию.
- Под Новосибирском на водителя грузовика напал житель Колыванского района — пострадавший получил три ножевых ранения. Водитель остановился, чтобы протереть фары автомобиля.
- Известный блогер kamikadzedead выпустил видео на своём YouTube-канале, где обвинил сибирячку Варвару Благиню. По версии блогера, девушка с таким именем убила кота Мотю. После в адрес невинной девушки и её семьи посыпались многочисленные угрозы Позже блогер признался, что поторопился с выводами, и попросил своих подписчиков извиниться перед девушкой.
Однако Варвара Благиня не приняла извинений, ведь блогер не вышел с ней на связь, — девушка написала заявление в полицию и намерена судиться с ним.
- Следователи возбудили уголовное дело на бойца Росгвардии, который напал на пешехода в Октябрьском районе Новосибирска: жёсткое задержание прохожего попало на видео. Следователи установили, что сотрудник Росгвардии не представился и не объяснил, по какой причине решил остановить пешехода.
- В переходе станции метро «Площадь Ленина» открыли мемориальную табличку в честь бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира — он посетил Новосибирск в 2001 году. На церемонию открытия приехали несколько десятков дипломатов КНДР.
- Городские власти заказали строительство станции метро «Спортивная» — она обойдётся в 2,6 миллиарда рублей, а начать работы обещают уже через месяц. Новую станцию откроют перед молодёжным чемпионатом мира по хоккею. Накануне «Электронный город» начал трансляцию с камеры, показывающей площадку строительства нового ЛДС — теперь за стройкой можно наблюдать онлайн.
- В СГК пообещали выкупить у жительницы Новосибирска участок земли рядом с обвалом на Ударной, так как через её дом проходит магистральный трубопровод тепловой сети. После обрушения стены станции жители частного сектора пожаловались, что рабочие разрушили их заборы и палисадники.
- Два года назад Алина Исламова впервые вышла на сцену театра в Новосибирске, а сейчас она играет вместе с профессиональными известными артистами. Путь Алины к сцене был вовсе не через театральный институт и кастинги. У девушки синдром Дауна, но она разрушает стереотипы о диагнозе, которого так боятся родители, да и в принципе пока что ещё сторонятся в обществе. Корреспонденты НГС пообщались с необычной актрисой и её мамой, которая сделала многое, чтобы дочь научилась быть самостоятельной.