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Скандал с шапито, доска в честь Ким Чен Ира и росгвардеец под следствием — главное за неделю

10 самых обсуждаемых событий Новосибирска за первую неделю осени

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Жёсткое задержание, права животных и мемориальная доска лидеру КНДР стали самыми обсуждаемыми темами Новосибирска в начале сентября

Фото: скриншот видео; Стас Соколов, Густаво Зырьянов / НГС

Незаметно пролетела первая неделя осени, но даже всего за 5 рабочих дней в Новосибирске произошли события, которые вызвали неоднозначную реакцию у горожан. Отставка министра, борьба зоозащитников с передвижным цирком и открытие мемориальной таблички бывшему лидеру КНДР Ким Чен Иру — всё это бурно обсуждали новосибирцы. Коротко о 10 главных событиях и историях города с 2 по 6 сентября — в еженедельном обзоре НГС.

Возмущённые горожане написали также письмо в офис IKEA&nbsp;

Возмущённые горожане написали также письмо в офис IKEA 

  • Под Новосибирском на водителя грузовика напал житель Колыванского района — пострадавший получил три ножевых ранения. Водитель остановился, чтобы протереть фары автомобиля.

Однако Варвара Благиня не приняла извинений, ведь блогер не вышел с ней на связь, — девушка написала заявление в полицию и намерена судиться с ним.

  • В переходе станции метро «Площадь Ленина» открыли мемориальную табличку в честь бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира — он посетил Новосибирск в 2001 году. На церемонию открытия приехали несколько десятков дипломатов КНДР. 
Доска висит в фойе станции метро «Площадь Ленина» со стороны краеведческого музея

Доска висит в фойе станции метро «Площадь Ленина» со стороны краеведческого музея

  • Городские власти заказали строительство станции метро «Спортивная» — она обойдётся в 2,6 миллиарда рублей, а начать работы обещают уже через месяц. Новую станцию откроют перед молодёжным чемпионатом мира по хоккею. Накануне «Электронный город» начал трансляцию с камеры, показывающей площадку строительства нового ЛДС — теперь за стройкой можно наблюдать онлайн.
  • Два года назад Алина Исламова впервые вышла на сцену театра в Новосибирске, а сейчас она играет вместе с профессиональными известными артистами. Путь Алины к сцене был вовсе не через театральный институт и кастинги. У девушки синдром Дауна, но она разрушает стереотипы о диагнозе, которого так боятся родители, да и в принципе пока что ещё сторонятся в обществе. Корреспонденты НГС пообщались с необычной актрисой и её мамой, которая сделала многое, чтобы дочь научилась быть самостоятельной.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    ехидна нск
    7 сен 2019 в 09:49

    Доску специально повыше повесили, чтобы никто не снял. Потому как это личная инициатива Локтя и совершенно незаконна по сути. Никакое судебное преследование уничтожения доски невозможно.

    Фото пользователя
    7 сен 2019 в 09:32

    С цирком это конечно вообще.. слов нет. Бедные артисты.
    Три тварины хайпа захотели. Убила бы.