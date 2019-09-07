Покойся с сыром: 5 самых громких закрытий и открытий ушедшего лета (неожиданно успешный суп с собой)

Лето закончилось, можно подвести его краткие итоги. За эти три месяца на самом деле случилось немало интересного. Причём как в смысле появления новых заведений, так и неожиданных закрытий. Обозреватель НГС.Афиша решил вспомнить пусть не всё, но самое важное, что случилось в Новосибирске с общепитом этим летом. «Гастрономическая улица»

Главное событие этого лета, без сомнения, — это появление «гастрономической улицы» за гостиницей «Центральная». В принципе, барные дворики в Новосибирске уже были (на Коммунистической, где The Rooks, и с другой стороны Ленина, где FRY). Но место, где были бы собраны действительно разные точки уличной еды, в городе появилось впервые. Да ещё с площадкой для проведения каких-то в меру массовых мероприятий.



Бывший запущенный двор старой гостиницы превратился в модную фестивальную площадку Фото: Стас Соколов

Создатели так и не удосужились придумать ему какое-то внятное название (предлагаю считать таковым знак «Место для разгрузки» у входа в гостиницу). Поначалу были вопросы к управлению всем этим хозяйством. Но быстро стало понятно, что людям это место нужно и они готовы сами придумывать, как его использовать.

На этой площадке прошли уже три фестиваля — очень разных. Самым интересным в плане еды стала Vilka, которая смогла собрать в одном месте и крупные ресторанные компании, и нишевые проекты. И всем хватило работы. Собственно, и саму «Вилку» тоже можно считать открытием этого лета. Подобного рода фестивалей (где еда была бы не дополнением к чему-то, а основным элементом программы) в Новосибирске ещё не было. Теперь есть, и это хорошо.

«Хлеб и Нино»



Популярность грузинской кухни не ослабевает Фото: Стас Соколов

Довольно большой, но уютный грузинский ресторан в Академгородке. Строго говоря, это просто немного измененная и расширенная версия сетевого «Хочу пури», но чисто визуально заведение смотрится как совершенно отдельный проект — в нем меньше китчевой «экзотики», больше уюта. С гастрономической точки зрения тут тоже есть на что посмотреть (точнее, пожевать). В «Хлеб и Нино» более широкая линейка шашлыков (и очень убедительных). Кроме того, здесь решили поиграть в фьюжен и придумали сразу несколько вариаций грузинских блюд (вроде хинкали с креветками в соусе том ям). В общем, это точно место, заслуживающее внимания, если вы оказались в этих краях.



Chingu/Yossi



Chingu — уже как минимум третье заведение, которое предлагает этот кулинарный аттракцион Фото: Стас Соколов

Создатели первого новосибирского корейского фастфуда Chingu вынуждены были в свое время закрыть вторую точку в «Сан Сити». Но не отступили и открыли этим летом взамен целое отдельное кафе на Вокзальной магистрали. Главное здесь, конечно, «корейское барбекю» — нарезанное мясо, овощи, грибы и т. д., которые можно собственноручно жарить на гриле в центре стола. Понятно, что это развлечение не для бизнес-ланча, но если вам хочется провести вечер в ресторане тихо, но не банально, то это явно ваш вариант.

Fast Soup



Густые супы без мяса оказались на удивление востребованны Фото: Стас Соколов

Самый неожиданный успех на «гастрономической улице» и вообще в новосибирской уличной еде. Густые вегетарианские супы-пюре в съедобных чашках из прессованного хлеба. Звучит сомнительно, но, во-первых, это действительно вкусно. А главное, создатели этой маленькой точки не просто управляют ей, а сами там работают, общаются с посетителями, пытаются сделать свой продукт лучше. С момента открытия они, например, уже успели поменять форму чашки (она стала более широкой, так что суп можно есть теперь и ложкой). В общем, это инновационный фастфуд, каким он должен быть.



Pho Xua



В Pho Xua имеет смысл идти не только за супом фо Фото: Стас Соколов

Новосибирск в этом году накрыла настоящая вьетнамская волна. Количество точек с фо бо и нэмами выросло более чем вдвое. Однако все эти новые заведения отличались друг от друга преимущественно дизайном (ну и какими-то нюансами вкуса) — меню их было почти идентичным. Заведение Pho Xua, открывшееся в «Ройял Парке», стало приятным исключением. Сюда можно смело идти и за «весенними роллами» (рисовые блинчики с начинками). Суп фо здесь, конечно, тоже есть (в нескольких видах), но даже он сделан как-то удивительно интересно. В общем, если вы полюбили вьетнамскую кухню, то вам сюда.

Покойтесь с миром

Ставка на ироничную советскую ностальгию не оправдалась Фото: Стас Соколов

Самое громкое закрытие сезона — это, конечно, «Жить хорошо». Ресторан, концепция которого была построена на мягкой ностальгии по советской стилистике, начал работать только осенью прошлого года. На открытии и нескольких тематических вечеринках здесь было полно народа. Но, как выяснилось, концепция, что называется, не попала в публику. Такое случается даже у самых опытных рестораторов. В результате владельцы решили, что «лучше ужасный конец, чем ужас без конца», и просто свернули проект.



Тихо и без прощаний перестал работать «Шанхай» — едва ли не старейший из действовавших китайских ресторанов. Для новой публики он был уже слишком традиционным (если не сказать архаичным), а старая его публика куда-то разбрелась. И вообще интерес любителей восточной экзотики сместился в сторону более простых ярких блюд, которые сегодня предлагают в том числе многочисленные вьетнамские точки.

Основанная в начале 2000-х сеть уже меняла название Фото: Стас Соколов