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Покойся с сыром: 5 самых громких закрытий и открытий ушедшего лета (неожиданно успешный суп с собой)

Нас покинул старый, но многими любимый сетевой проект и ресторан, который делал ставку на ностальгию

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Одни ушли с ресторанного рынка по-английски, другие с помпой презентовали рискованные проекты и заработали

Фото: Стас Соколов

Лето закончилось, можно подвести его краткие итоги. За эти три месяца на самом деле случилось немало интересного. Причём как в смысле появления новых заведений, так и неожиданных закрытий. Обозреватель НГС.Афиша решил вспомнить пусть не всё, но самое важное, что случилось в Новосибирске с общепитом этим летом.

«Гастрономическая улица»

Главное событие этого лета, без сомнения, — это появление «гастрономической улицы» за гостиницей «Центральная». В принципе, барные дворики в Новосибирске уже были (на Коммунистической, где The Rooks, и с другой стороны Ленина, где FRY). Но место, где были бы собраны действительно разные точки уличной еды, в городе появилось впервые. Да ещё с площадкой для проведения каких-то в меру массовых мероприятий.

Бывший запущенный двор старой гостиницы превратился в модную фестивальную площадку

Бывший запущенный двор старой гостиницы превратился в модную фестивальную площадку

Создатели так и не удосужились придумать ему какое-то внятное название (предлагаю считать таковым знак «Место для разгрузки» у входа в гостиницу). Поначалу были вопросы к управлению всем этим хозяйством. Но быстро стало понятно, что людям это место нужно и они готовы сами придумывать, как его использовать.

На этой площадке прошли уже три фестиваля — очень разных. Самым интересным в плане еды стала Vilka, которая смогла собрать в одном месте и крупные ресторанные компании, и нишевые проекты. И всем хватило работы. Собственно, и саму «Вилку» тоже можно считать открытием этого лета. Подобного рода фестивалей (где еда была бы не дополнением к чему-то, а основным элементом программы) в Новосибирске ещё не было. Теперь есть, и это хорошо.

«Хлеб и Нино»

Популярность грузинской кухни не ослабевает&nbsp;

Популярность грузинской кухни не ослабевает 

Довольно большой, но уютный грузинский ресторан в Академгородке. Строго говоря, это просто немного измененная и расширенная версия сетевого «Хочу пури», но чисто визуально заведение смотрится как совершенно отдельный проект — в нем меньше китчевой «экзотики», больше уюта. С гастрономической точки зрения тут тоже есть на что посмотреть (точнее, пожевать). В «Хлеб и Нино» более широкая линейка шашлыков (и очень убедительных). Кроме того, здесь решили поиграть в фьюжен и придумали сразу несколько вариаций грузинских блюд (вроде хинкали с креветками в соусе том ям). В общем, это точно место, заслуживающее внимания, если вы оказались в этих краях.

Chingu/Yossi

Chingu — уже как минимум третье заведение, которое предлагает этот кулинарный аттракцион

Chingu — уже как минимум третье заведение, которое предлагает этот кулинарный аттракцион

Создатели первого новосибирского корейского фастфуда Chingu вынуждены были в свое время закрыть вторую точку в «Сан Сити». Но не отступили и открыли этим летом взамен целое отдельное кафе на Вокзальной магистрали. Главное здесь, конечно, «корейское барбекю» — нарезанное мясо, овощи, грибы и т. д., которые можно собственноручно жарить на гриле в центре стола. Понятно, что это развлечение не для бизнес-ланча, но если вам хочется провести вечер в ресторане тихо, но не банально, то это явно ваш вариант.

Fast Soup

Густые супы без мяса оказались на удивление востребованны

Густые супы без мяса оказались на удивление востребованны

Самый неожиданный успех на «гастрономической улице» и вообще в новосибирской уличной еде. Густые вегетарианские супы-пюре в съедобных чашках из прессованного хлеба. Звучит сомнительно, но, во-первых, это действительно вкусно. А главное, создатели этой маленькой точки не просто управляют ей, а сами там работают, общаются с посетителями, пытаются сделать свой продукт лучше. С момента открытия они, например, уже успели поменять форму чашки (она стала более широкой, так что суп можно есть теперь и ложкой). В общем, это инновационный фастфуд, каким он должен быть.

Pho Xua

В Pho Xua имеет смысл идти не только за супом фо

В Pho Xua имеет смысл идти не только за супом фо

Новосибирск в этом году накрыла настоящая вьетнамская волна. Количество точек с фо бо и нэмами выросло более чем вдвое. Однако все эти новые заведения отличались друг от друга преимущественно дизайном (ну и какими-то нюансами вкуса) — меню их было почти идентичным. Заведение Pho Xua, открывшееся в «Ройял Парке», стало приятным исключением. Сюда можно смело идти и за «весенними роллами» (рисовые блинчики с начинками). Суп фо здесь, конечно, тоже есть (в нескольких видах), но даже он сделан как-то удивительно интересно. В общем, если вы полюбили вьетнамскую кухню, то вам сюда.

Покойтесь с миром

Ставка на ироничную советскую ностальгию не оправдалась&nbsp;

Ставка на ироничную советскую ностальгию не оправдалась 

Самое громкое закрытие сезона — это, конечно, «Жить хорошо». Ресторан, концепция которого была построена на мягкой ностальгии по советской стилистике, начал работать только осенью прошлого года. На открытии и нескольких тематических вечеринках здесь было полно народа. Но, как выяснилось, концепция, что называется, не попала в публику. Такое случается даже у самых опытных рестораторов. В результате владельцы решили, что «лучше ужасный конец, чем ужас без конца», и просто свернули проект.

Тихо и без прощаний перестал работать «Шанхай»  едва ли не старейший из действовавших китайских ресторанов. Для новой публики он был уже слишком традиционным (если не сказать архаичным), а старая его публика куда-то разбрелась. И вообще интерес любителей восточной экзотики сместился в сторону более простых ярких блюд, которые сегодня предлагают в том числе многочисленные вьетнамские точки.

Основанная в начале 2000-х сеть уже меняла название

Основанная в начале 2000-х сеть уже меняла название

На месте самого первого ресторана сети «Печки-Лавочки» открылся его аналог с другим названием «Любить по-русски» после того, как четыре заведения выкупил новый владелец. Формально сеть существует сейчас под старым названием, работают еще три точки, однако новый хозяин собирается переименовать их все. В любом случае историю некогда многообещающего сетевого проекта, который начинался как «Жили-были», можно считать завершенной.

Сеть Organic Coffee закрыла сразу две кофейни (рядом с метро Гагаринская и на Вокзальной магистрали). В самой сети объясняют это более выгодными возможностями в другом городе. Но понятно, что сеть начала проигрывать новым, более ярким конкурентам.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Фото пользователя
    7 сен 2019 в 10:06

    Не зря желал скорейшего закрытия... Данным рыгаловкам...

    Фото пользователя
    7 сен 2019 в 10:02

    «Честный» ещё закрылся в начале лета. Хорошие там были морепродукты..

    7 сен 2019 в 10:14

    Таньгоги хачю и точка!