Почему желток полнит и куда исчезают бесполезные петухи? Разбиваем 9 мифов о яйцах

Даже петух был очень удивлён, когда мы сказали ему всю правду о яйцах

Чем коричневые яйца отличаются от белых, правда ли, что в сыром виде они дико полезны, и сколько куриц в гареме петуха? Эти и другие вопросы волнуют многих не меньше, чем курс валют. Мы уверены, вы тоже задумывались. Настало время найти ответы. А выяснить правду нам помог бывший руководитель птицефабрики Сергей Дерендяев. Сразу предупреждаем: мы не смогли выпытать, что появилось первым — курица или яйцо, ведь каждый решит этот философский вопрос, посмотрев на сковороду с глазуньей.

Коричневые яйца полезнее белых?



По старинному поверью, коричневые яйца полезнее белых, а несут их деревенские курицы, которые из поколения в поколение передают секретные рецепты лучших в мире яиц. Белая скорлупа по такой логике — удел несчастных городских кур, несущихся наугад. Если вы до сих пор предпочитаете брать именно коричневые яйца, то можете спокойно расстаться с этой бесполезной привычкой: отличие заключается только в окраске. Просто курицы с белым и коричневым оперением несут яйца соответствующей расцветки. Кроме эстетики никакой разницы в них нет вообще. Если вас немного успокоит, то знайте, что белая скорлупа часто более хрупкая. Проблема решается элементарно: просто перестаньте класть лоток с яйцами на дно продуктовой корзины.

Нет бесполезных яиц — есть странные мифы Фото: Сергей Яковлев / 29.RU

Почему тогда коричневые яйца дороже белых?

Если первый пункт не убедил вас в отсутствии разницы качества из-за цвета скорлупы, а вы всё ещё предпочитаете коричневые яйца, потому что они дороже, а значит, вкуснее и полезнее, поздравляем: вы стали жертвой маркетологов! Ведь завышенная стоимость — это в том числе их рук дело. На всех птицефабриках куриц, независимо от окраса и прочего, кормят одним и тем же. Состав может различаться какими-то добавками, но не более того. В расходах на содержание белых и коричневых кур нет разницы.

Немного в ценообразовании виноваты наши пристрастия. Если, например, в Екатеринбурге привыкли есть яйца Свердловской птицефабрики (как-никак поддержка местного производителя), то они и продаются дороже. А какая-нибудь не менее крупная Боровская ферма, которая находится в соседней Тюменской области, поставляет продукцию в чужие регионы чуть дешевле. Так завелось на рынке.

Стоимость зависит от сезона

Есть основания говорить о более-менее закономерно завышенной цене в дни праздников. Для России это Пасха и Новый год — время, когда мы едим яйца в самом разном виде и точно в большем количестве. Производители давно научились этим пользоваться. Они стараются выпустить на рынок как можно больше продукции к тематическим праздникам, чтобы наши столы ломились от яичных блюд, а кошельки продавцов наполнялись звонкими монетами. Летом мы переходим на овощи и овощные салаты, потребление яиц сводится к минимуму, соответственно, они дешевеют. Это закон рынка, не более.

Яйца с двумя желтками счастливые



Всё ещё ждёте богатства, которое сулила вам найденная в «счастливом» пельмене монетка, и верите, что два желтка в яйце — к большой удаче? Попрощайтесь с эзотерикой. Двойной желток не такая уж редкость, несут эти яйца пожилые курицы, у которых срок жизни подходит к концу и начались небольшие сбои в организме. Такие яйца безвредны для человека (да и для несушки тоже). Они не счастливые и не несчастные — обычные, просто такая шутка природы, этакая куриная рулетка. Обычно на прилавке их никак не отличишь, просто запомните, что чем старше курица, тем больше размер яйца, а значит, увеличивается шанс найти двойной желток.



Яйца на завтрак снижают количество употребляемой днём еды, а значит, и калорий Фото: Дарья Селенская

Желток полнит

Тренер подсказал выбрасывать желток и есть только белок? В этом есть доля правды. Белок — самый легкоусвояемый элемент яйца. Желток усваивается хуже. Так что, если вы хотите прийти в форму к сезону и опасаетесь прибавить в боках, следуйте советам наставника. Но не забывайте, что желток вредным тоже не назовёшь. В нём есть протеин, витамин D, антиоксиданты и холин, который поддерживает функцию печени. Так что стоит лишний раз задуматься, прежде чем разбрасываться желтками.



Курицам необходимы петухи, чтобы нестись

Курицы прекрасно несутся и без петухов. По сути, самец на птицефабрике — это лишний клюв, который надо кормить, а толку от него практически нет. Исключение составляют племенные стада, где планируют выращивать цыплят (для оплодотворения самцы пока ещё необходимы). Единственный плюс от петуха на фабрике в том, что курицы в его присутствии чаще несутся. Это доказали эксперименты. Когда самца подсаживали в птичник (достаточно 1 петуха на 20–30 куриц), самки давали на одно яйцо в месяц больше. В условиях домашнего хозяйства мелочь, но, когда счёт идёт на сотни тысяч, разница ощутима. Что же делают с бесполезными петухами? Всё просто: на второй или третий день жизни их стройными рядами отправляют в крематорий, где они превращаются в костную муку.



Гарему петуха позавидует любой шейх — до 30 барышень на один гребешок Фото: Густаво Зырянов / NGS.RU

Сырые яйца — причина сальмонеллёза

Фёдор Шаляпин подарил нам рецепт напитка для бархатного голоса. Главный элемент в нём сырые яйца. Многие до сих пор пьют их по разным причинам: чтобы нарастить мышцы, понизить кислотность в желудке, да и просто так, ведь это полезно. Пользу подтверждают и специалисты. Ведь тепловая обработка сокращает определённое количество калия, фосфора и витаминов. Что же касается риска заболеть сальмонеллёзом, то он очень небольшой: на каждые 30 яиц приходится лишь одно заражённое. То есть здесь мы опять сталкиваемся с куриной лотереей, только выигрыш в ней не самый приятный. Впрочем, и Фёдор Шаляпин умер от лейкоза, а вовсе не от сальмонеллы.



Яйца противопоказаны людям с высоким уровнем холестерина

Долгое время людям с повышенным холестерином советовали исключить продукты, которые могут увеличить его уровень, в том числе и яйца. В желтках и правда много холестерина. Только он пищевой, «хороший» и не всегда повышает уровень холестерина в крови. Главное — знать меру и не есть по десять яиц в день. Одна-две штуки никакого вреда не нанесут.



Вредное количество яиц вы вряд ли съедите Фото: Дарья Селенская

Миф про самое полезное яйцо

Один из наиболее неподтверждённых мифов говорит о том, что самые маленькие яйца максимально полезны. Пока опытным путём это не подтвердилось, но, в принципе, у этой легенды есть вполне похожая на правду почва. Курицу со второго дня жизни начинают пичкать лекарствами, антибиотиками, искусственными и натуральными добавками. Поэтому принято считать, что чем моложе курица, тем безопаснее яйца. Этот миф настолько живуч, что даже сотрудники птицефабрик охотно в него верят. Но мы съели 30 маленьких яиц, пока готовили этот текст, и побочных эффектов пока не обнаружили.

