6 сентября пятница
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 4/10
usd 66.05
eur 72.88

Темы

СЕЙЧАС +13°С
Пробки 4/10
usd 66.05
eur 72.88

Все новости

Все новости
Еда
Обзор

Почему желток полнит и куда исчезают бесполезные петухи? Разбиваем 9 мифов о яйцах

Задаем очевидные и странные вопросы о курицах и яйцах бывшему директору птицефабрики

Поделиться

1 000
1 Обсудить

Даже петух был очень удивлён, когда мы сказали ему всю правду о яйцах

Фото: Дарья Селенская

Чем коричневые яйца отличаются от белых, правда ли, что в сыром виде они дико полезны, и сколько куриц в гареме петуха? Эти и другие вопросы волнуют многих не меньше, чем курс валют. Мы уверены, вы тоже задумывались. Настало время найти ответы. А выяснить правду нам помог бывший руководитель птицефабрики Сергей Дерендяев. 

Сразу предупреждаем: мы не смогли выпытать, что появилось первым — курица или яйцо, ведь каждый решит этот философский вопрос, посмотрев на сковороду с глазуньей.

Коричневые яйца полезнее белых?

По старинному поверью, коричневые яйца полезнее белых, а несут их деревенские курицы, которые из поколения в поколение передают секретные рецепты лучших в мире яиц. Белая скорлупа по такой логике — удел несчастных городских кур, несущихся наугад. Если вы до сих пор предпочитаете брать именно коричневые яйца, то можете спокойно расстаться с этой бесполезной привычкой: отличие заключается только в окраске. Просто курицы с белым и коричневым оперением несут яйца соответствующей расцветки. Кроме эстетики никакой разницы в них нет вообще. 

Если вас немного успокоит, то знайте, что белая скорлупа часто более хрупкая. Проблема решается элементарно: просто перестаньте класть лоток с яйцами на дно продуктовой корзины.

Нет бесполезных яиц — есть странные мифы

Нет бесполезных яиц — есть странные мифы

Почему тогда коричневые яйца дороже белых?

Если первый пункт не убедил вас в отсутствии разницы качества из-за цвета скорлупы, а вы всё ещё предпочитаете коричневые яйца, потому что они дороже, а значит, вкуснее и полезнее, поздравляем: вы стали жертвой маркетологов! Ведь завышенная стоимость — это в том числе их рук дело. На всех птицефабриках куриц, независимо от окраса и прочего, кормят одним и тем же. Состав может различаться какими-то добавками, но не более того. В расходах на содержание белых и коричневых кур нет разницы. 

Немного в ценообразовании виноваты наши пристрастия. Если, например, в Екатеринбурге привыкли есть яйца Свердловской птицефабрики (как-никак поддержка местного производителя), то они и продаются дороже. А какая-нибудь не менее крупная Боровская ферма, которая находится в соседней Тюменской области, поставляет продукцию в чужие регионы чуть дешевле. Так завелось на рынке.

Стоимость зависит от сезона

Есть основания говорить о более-менее закономерно завышенной цене в дни праздников. Для России это Пасха и Новый год — время, когда мы едим яйца в самом разном виде и точно в большем количестве. Производители давно научились этим пользоваться. Они стараются выпустить на рынок как можно больше продукции к тематическим праздникам, чтобы наши столы ломились от яичных блюд, а кошельки продавцов наполнялись звонкими монетами. Летом мы переходим на овощи и овощные салаты, потребление яиц сводится к минимуму, соответственно, они дешевеют. Это закон рынка, не более.

Яйца с двумя желтками счастливые

Всё ещё ждёте богатства, которое сулила вам найденная в «счастливом» пельмене монетка, и верите, что два желтка в яйце — к большой удаче? Попрощайтесь с эзотерикой. Двойной желток не такая уж редкость, несут эти яйца пожилые курицы, у которых срок жизни подходит к концу и начались небольшие сбои в организме. Такие яйца безвредны для человека (да и для несушки тоже). Они не счастливые и не несчастные — обычные, просто такая шутка природы, этакая куриная рулетка. Обычно на прилавке их никак не отличишь, просто запомните, что чем старше курица, тем больше размер яйца, а значит, увеличивается шанс найти двойной желток.

Яйца на завтрак снижают количество употребляемой днём еды, а&nbsp;значит, и&nbsp;калорий

Яйца на завтрак снижают количество употребляемой днём еды, а значит, и калорий

Желток полнит

Тренер подсказал выбрасывать желток и есть только белок? В этом есть доля правды. Белок — самый легкоусвояемый элемент яйца. Желток усваивается хуже. Так что, если вы хотите прийти в форму к сезону и опасаетесь прибавить в боках, следуйте советам наставника. Но не забывайте, что желток вредным тоже не назовёшь. В нём есть протеин, витамин D, антиоксиданты и холин, который поддерживает функцию печени. Так что стоит лишний раз задуматься, прежде чем разбрасываться желтками.

Курицам необходимы петухи, чтобы нестись

Курицы прекрасно несутся и без петухов. По сути, самец на птицефабрике — это лишний клюв, который надо кормить, а толку от него практически нет. Исключение составляют племенные стада, где планируют выращивать цыплят (для оплодотворения самцы пока ещё необходимы). Единственный плюс от петуха на фабрике в том, что курицы в его присутствии чаще несутся. Это доказали эксперименты. Когда самца подсаживали в птичник (достаточно 1 петуха на 20–30 куриц), самки давали на одно яйцо в месяц больше. В условиях домашнего хозяйства мелочь, но, когда счёт идёт на сотни тысяч, разница ощутима. Что же делают с бесполезными петухами? Всё просто: на второй или третий день жизни их стройными рядами отправляют в крематорий, где они превращаются в костную муку.

Гарему петуха позавидует любой шейх — до 30 барышень на один гребешок

Гарему петуха позавидует любой шейх — до 30 барышень на один гребешок

Сырые яйца — причина сальмонеллёза

Фёдор Шаляпин подарил нам рецепт напитка для бархатного голоса. Главный элемент в нём сырые яйца. Многие до сих пор пьют их по разным причинам: чтобы нарастить мышцы, понизить кислотность в желудке, да и просто так, ведь это полезно. Пользу подтверждают и специалисты. Ведь тепловая обработка сокращает определённое количество калия, фосфора и витаминов. Что же касается риска заболеть сальмонеллёзом, то он очень небольшой: на каждые 30 яиц приходится лишь одно заражённое. То есть здесь мы опять сталкиваемся с куриной лотереей, только выигрыш в ней не самый приятный. Впрочем, и Фёдор Шаляпин умер от лейкоза, а вовсе не от сальмонеллы.

Яйца противопоказаны людям с высоким уровнем холестерина

Долгое время людям с повышенным холестерином советовали исключить продукты, которые могут увеличить его уровень, в том числе и яйца. В желтках и правда много холестерина. Только он пищевой, «хороший» и не всегда повышает уровень холестерина в крови. Главное — знать меру и не есть по десять яиц в день. Одна-две штуки никакого вреда не нанесут.

Вредное количество яиц вы вряд ли съедите

Вредное количество яиц вы вряд ли съедите

Миф про самое полезное яйцо

Один из наиболее неподтверждённых мифов говорит о том, что самые маленькие яйца максимально полезны. Пока опытным путём это не подтвердилось, но, в принципе, у этой легенды есть вполне похожая на правду почва. Курицу со второго дня жизни начинают пичкать лекарствами, антибиотиками, искусственными и натуральными добавками. Поэтому принято считать, что чем моложе курица, тем безопаснее яйца. Этот миф настолько живуч, что даже сотрудники птицефабрик охотно в него верят. Но мы съели 30 маленьких яиц, пока готовили этот текст, и побочных эффектов пока не обнаружили.

Хотите узнать о пользе и вреде других продуктов и окончательно попрощаться с распространёнными мифами о еде? Пишите нам на почту rednews@iportal.ru. Мы найдём, кого призвать к ответу, и будем рассказывать вам интересно о еде каждые выходные.

ТЕКСТ

ТЕГИ

кулинарияяйцаеда

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    6 сен 2019 в 09:24

    молодых петухов жалко... как говорится, "ничего личного, просто бизнес"