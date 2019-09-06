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«Знакомые звали ведьмой»: сибирячка подхватила странную болезнь — она буквально горит на солнце

Получить такую болезнь может каждый пятый — врач рассказала, что делать

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39-летняя Екатерина Владимирова 23 года мучилась от аллергии на солнце — опухала, чесалась и покрывалась красными пятнами

Фото: Вячеслав Шпинев

39-летняя Екатерина Владимирова прожила 23 года с болезненной реакцией на солнечные лучи: женщина покрывалась красными пятнами, опухала и начинала чесаться, если появлялась на солнце без защиты. Все эти годы Екатерина ежедневно принимала таблетки и через силу загорала, чтобы кожа привыкла к солнцу, а знакомые в шутку называли её ведьмой. Недавно болезнь отступила. Корреспондент НГС выслушал историю многолетних мучений сибирячки и узнал у врача-аллерголога, откуда это заболевание появляется, как с ним бороться и можно ли избавиться от него полностью. 

39-летняя юрист Екатерина Владимирова впервые столкнулась со странной реакцией на солнечные лучи в 15 лет. Однажды весной с подружками сидели дома на лоджии и втихую от родителей пробовали курить. В какой-то момент кожа Екатерины покрылась красными пятнами. Особого внимания тогда девочка-подросток этому не придала, но пятна на коже и зуд стали появляться от солнца всё чаще и чаще.

«Я постоянно надевала пиджаки из плотной ткани, штаны… Как-то стояла на остановке, автобуса долго не было, и чувствую, что у меня лицо всё горит. У меня открытые участки были только руки и лицо с шеей. Чувствую, что горит, и прям плохо себя стала ощущать. Зашла домой, посмотрела в зеркало и обалдела от увиденного: всё лицо было, словно я в крапиве повалялась, — опухшее, красное и чесалось», — рассказала Екатерина Владимирова.

Большую часть жизни женщина проходила в закрытой одежде, чтобы исключить попадание солнечных лучей на оголённую кожу

Большую часть жизни женщина проходила в закрытой одежде, чтобы исключить попадание солнечных лучей на оголённую кожу

Врач-дерматолог прописала противоаллергические таблетки, посоветовала пользоваться защитными кремами и поменьше бывать на солнце. Все эти годы Екатерина вырабатывала правила новой жизни. 

«На общественном транспорте я тогда почти не передвигалась — ездила на такси с затемнёнными окнами. Ну и таблетки спасали. Они у меня всегда в сумке были. В шутку всем говорила, что я на колёсах. Без таблеток — сразу паника. Я у многих тогда постоянно спрашивала, мол, ты, когда просыпаешься, о чём думаешь? И сама отвечала: когда я просыпаюсь, думаю в первую очередь, как бы выйти на улицу и не покраснеть. Так, чтобы было не больно. Потому что боль начиналась ещё тогда, когда я спала, а утреннее солнце, например, попадало на ногу. И всё — нога краснела и дико чесалась. Проходило всё минут через сорок – час», — вспомнила женщина.

Болезненная реакция кожи на солнечный свет, зелёные глаза и день рождения 30 апреля — накануне Вальпургиевой ночи, когда ведьмы слетаются на Лысую гору, — всё это, смеётся Екатерина, в глазах знакомых делало её ведьмой или вампиршей. И в разговоре — словно подчёркивая особый, не людской статус — вдруг случайно оговаривается.

«Постоянно подготавливала кожу, чтобы жить так же, как вы все живёте — люди… В солярий ходила, на балконе загорала. Да, кожа краснела: тут пятно, там пятно, потом всё краснело. Но я её так готовила. Просто я там (в солярии. — Прим. ред.) покраснею, постою, вот эту всю боль перетерплю, но этого никто не увидит. Как если [неподготовленной] выйти на пляж и начать покрываться пятнами», — рассказала она.

В этом году, заметила Екатерина Владимирова, её странное заболевание исчезло само по себе. Женщина подчеркнула, что ничего для этого не делала. Тем не менее за весь 2019 год она выпила всего три противоаллергических таблетки и от солнца особо не пряталась.

Чтобы подготовить свою кожу к купальному сезону, женщина специально мучилась и загорала в солярии и на пляже, пока никто не видит

Чтобы подготовить свою кожу к купальному сезону, женщина специально мучилась и загорала в солярии и на пляже, пока никто не видит

Аллерголог-иммунолог Ирина Назарикова рассказала корреспонденту НГС, что реакция на солнце, как у Екатерины Владимировой, встречается примерно у каждого пятого. У кого-то такое проявляется сильнее, у кого-то не так заметно, — зависит это и от того, где человек живет.

«Это дефект иммунной системы. <…> Не совсем правильно говорить, что это аллергия на солнце, есть так называемый диагноз — фотодерматоз, <…> когда действительно на солнечный луч, на ультрафиолет выбрасываются в кровь биологически активные вещества <…> и такие проявления могут быть. <…> По поводу диагностики: да, мы можем смотреть общий иммуноглобулин Е, его должно быть много <…>, но в основном мы этот диагноз ставим по анамнезу — по рассказу пациента, по клиническим проявлениям, по тому, что мы видим. Возможно проведение так называемой провокационной пробы [на ультрафиолет], но в городе Новосибирске мы этим не занимаемся. Поскольку тут диагноз можно поставить чётко по жалобам пациента. В научных институтах, конечно, [такие пробы] могут сделать», — пояснила врач.

В то, что у Владимировой полностью прошла реакция на солнце, доктор не верит. Ирина Назарикова уточняет, что иммунная система с возрастом меняется и так называемые аллергические болезненные проявления могут сойти на минимум, но не исчезнуть сами собой. На это также мог повлиять стресс, смена приёма каких-нибудь препаратов или роды. Иммунная система в таких случаях просто «переключается» на другое.

По словам, доктора, фотодерматоз чаще всего образовывается у ребёнка ещё в утробе матери. Причины могут быть разными: нарушения иммунных систем родителей, неправильное питание в период беременности, курение, химия, которой мы пользуемся и т. д. Чтобы свести болезненную реакцию на ультрафиолет к минимуму, больным с фотодерматозом врач советует помнить простейшие правила: меньше бывать на солнце с 12:00 до 17:00, не начинать загорать в мае, загорать под рассеянными лучами — под деревьями, зонтиками и т. д. Также необходимо пользоваться защитными кремами и в крайнем случае принимать противоаллергические препараты.

В конце августа НГС рассказал о медицинском эксперименте, который будут ставить над 46-летней жительницей Новосибирска. Женщина отдала себя в руки специалистов по биохакингу — «взлому» человеческого организма.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Умник
    6 сен 2019 в 08:18

    Заболевание развивается из-за нарушения нервной системы в утробе матери. Аллергия тут не причем,когда врачи не знают , что и от чего придумывают что это аллергия,тогда пусть объяснят,а как аллергия вылечивается и те же раздражители становятся безопасными.Моя бабушка лечила травами 30 лет, учился у нее 10 лет поэтому всегда интересовался от чего например рак появляется, экзема ,псориаз, говорила ,что онкология чаще всего носит вирусный характер,врачи смеялись,а ведь еще в 1975 году Болгарский ученый это доказал,но был высмеян сообществом медиков,т.к многие академики защитили диссертации на ложных предпосылках появления онкологии. Так,что вылечить можно любое заболевание,если знаешь у кого правильно диагноз поставить и чем лечиться,могу сказать ,что химия хронические заболевания практически 100% не лечит,остальные с переменным успехом. Американская модель лечения :пришел пациент говорит болит голова, врач даст очень сильные препараты голова пройдет,но от них заболит печень идешь ,тогда идешь к гастроэнтерологу ,она даст от печени сильные препараты,заболит сердце и т.д.Результат есть ,но в целом организм болен, вот современная медицина в лучших реалиях.Предпочтение отдаю китайской медицине,которая лечит причину,а не симптомы и нашей народной ,лечение травами .

    6 сен 2019 в 08:29

    Тоже бывает реакция при нахождении на солнце, но не такая сильная как у героини: покрываюсь пятнами и чешусь. Первый раз проявилось в 23 года в Сочи. Специально я не загорала, но ходила разукрашенная как ёлка новогодняя: с утра на уколы (тавегил, супрастин) в кожный диспансер, а потом на экскурсии, и каждый раз меня ругали, что я загораю на солнце, а я специально не загорала, просто ходила по экскурсиям, а на море купалась только после 16.
    Больше в такой сильной форме не было, хотя ездила и на море, и по городу на солнце ходила. У нас в городе вообще редко проявляется.
    Но был и другой вид аллергии - на холод: реакция такая же.
    Дерматолог советовала загорать перед солнечным отдыхом. А вот к аллергологу я так и не попала. В поликлинике нужно пройти все круги ада, чтобы дали заветное направление к врачу.

    Читатель новостей
    6 сен 2019 в 08:15

    Не ведьма. а вампир! )))