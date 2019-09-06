Бармен, поперчить и яичница: 10 слов, которые вы говорите неправильно (сложный пятничный тест НГС)

На этой неделе, в воскресенье, будет Международный день грамотности. И почему-то принято считать, что грамотность — только для избранных, хотя она с первого «Здрасьте» позволяет вашему собеседнику определить вас как интеллигента или как колхозника. НГС вспомнил 10 простых слов, которые большинство из нас произносят неправильно, — и сделал сложный тест. Проверим, осилите ли вы его.