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Бармен, поперчить и яичница: 10 слов, которые вы говорите неправильно (сложный пятничный тест НГС)

Скоро День грамотности — проверьте, для вас ли он

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Научиться грамотно разговаривать несложно — и это сделает из вас интеллигентного человека

Фото: Ольга Бурлакова / НГС, Юлия Шипицина / НГС

На этой неделе, в воскресенье, будет Международный день грамотности. И почему-то принято считать, что грамотность — только для избранных, хотя она с первого «Здрасьте» позволяет вашему собеседнику определить вас как интеллигента или как колхозника. НГС вспомнил 10 простых слов, которые большинство из нас произносят неправильно, — и сделал сложный тест. Проверим, осилите ли вы его.

Утром на столе вас ждут заботливо пожаренные в яйце ломтики хлеба. Что это?

    «Уважаемые пассажиры, в целях обеспечения безопасности...» — помните заботливый голос дикторов в метро? Как они говорят?

      Каждую среду мы ходим в бассейн всей семьёй. По каким дням? 

        Картошка, капуста, бульон... Что ещё нужно для борща?

          А что делать, если борщ получился пресноватым?

            Вы наверняка проходите этот тест потому, что вам скучно. Как правильно в этом признаться?

              У меня праздник! Несите их!

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                  Новосибирск перестаёт быть серым. А всё благодаря им.

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                        КОММЕНТАРИИ (14)

                        если че
                        6 сен 2019 в 09:13

                        гренкИ, так как и обспЕчения, это из той же серии, что и дОговорА. Звучит по-уродски.

                        utt grammara
                        6 сен 2019 в 09:10

                        1. Если "попЕрчить", то должно быть и посОлить". Бредовая норма, как примерно "фОльга", пора избавиться.
                        2. ГрЕнки, грАффити и обеспечЕние тоже пора оставить в покое. Сколько можно издеваться над языком.

                        В остальном, замечаний нет. )

                        6 сен 2019 в 09:11

                        А я произношу слово "скучно" именно так, как оно пишется - с-к-у-ч-н-о.