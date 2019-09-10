Дорогая, наши дети — огонь: сибирячка родила очень рыжих сына и дочь — они делают карьеру в рекламе

Генетика похожа на русскую рулетку — никогда не знаешь, какой цвет глаз или форму носа унаследуют дети, а иногда она и вовсе подкидывает необычный ген из прошлых поколений. Так в семье русоволосых новосибирцев Светланы и Сергея Дариенко родились дочь и сын с совершенно огненными волосами — у родственников волосы были чуть рыжеватые, но таких ярких ни у кого не было. Теперь куда бы ни пошла семья, на них везде обращают внимание. Родители решили, что раз природа наградила детей столь редким цветом волос, то пусть они попробуют себя в роли моделей. О бестактных вопросах, повышенном внимании и чем съёмки в рекламе полезны детям НГС рассказала мама Светлана Дариенко.

Новосибирцы Светлана и Сергей Дариенко в браке уже 13 лет, за эти годы в семье родись трое детей: дочки Ульяна, Елена и сын Сергей Сергеевич — младшего сына называют именно так, несмотря на то что ему только 3,5 года. Про себя и мужа Светлана говорит, что у них совершенно обычная внешность, а старшая дочь Ульяна полностью унаследовала их цвет волос и глаз. У родственников с обеих были волосы с рыжим отливом, но обладателей полностью медной копны — ни одного. А потом родилась Елена, а следом Сергей Сергеевич — у дочери и сына внезапно проявился редкий ген. «По образованию я врач, рыжий цвет волос — это рецессивный признак. От меня и от мужа достались такие гены только двоим детям, старшая дочь Ульяна совсем не такая. По моей линии брат с рыжиной, бабушка, но таких ярких рыжих не было», — объясняет мама Светлана. Натуральными рыжими волосами могут похвастаться всего 1–2% людей во всём мире, считают учёные. По статистке, большинство рыжих живёт на западе и севере Европы, а в некоторых странах естественные рыжие практически не встречаются — туристы из таких стран с особенным любопытством разглядывают маленьких Ульяну и Сергея. Удивляются и соотечественники — некоторые вопросы могут показаться даже неуместными.

«Где бы мы ни появлялись с детьми, люди, кто поробее, просто смотрят вопросительным взглядом, кто посмелее спрашивают: "В кого же они у вас такие рыжие?", — этот вопрос стандартный. Особенно когда видят, что я обыкновенной внешности и муж русый, обычный, — это вызывает недоумение. Бывает, даже спрашивают: "А у ваших детей один папа?". Старшая Ульяна совсем другая, а Елена и Сергей Сергеевич между собой похожи. Внимания очень много. Их приглашают на съёмки моделями, часто просто просят сфотографироваться. Когда были в Москве, китайцы окружали их, фотографировали», — рассказывает Светлана.

Семья Дариенко: папа Сергей, мама Светлана, дети Ульяна, Сергей Сергеевич и Елена Фото: Сергей Дариенко

Папа детей — видеооператор, а мама — ведущая мероприятий, поэтому Ульяна и Сергей рано попали в объективы камер. Благодаря яркой внешности дети уже снимались в рекламе детской одежды и даже получили свой первый гонорар. Правда, не денежный — они получили подарочный сертификат в магазин одежды, где им купили наряды. Родители считают, что развивать модельную карьеру детей нужно прежде всего не ради денег, а чтобы они росли уверенными в себе.

«С осуждением окружающих не встречалась, так как не делаю на детях заработка. Для детей это удовольствие, развлечение. Считаю, что детям нужно показать многогранность мира, чтобы они не боялись в будущем участвовать в масштабных мероприятиях. Для чего это нужно? Чтобы они могли спокойно выступать на школьных конференциях, чтобы в классе могли выступать с докладами, рефератами. Многие дети сейчас боятся публики, привыкли быть все в гаджетах. Я против гаджетов, дети практически не играют в телефон — немножко, 15 минут в день разрешаем, в компьютер — у нас такого вообще понятия нет. Я за живое общение, это прекрасный опыт, коммуникации сейчас крайне важны не только для взрослых, но и для детей. Ведь всё начинается с детства. Кроме этого, когда ребёнок понимает, что такое работа, приходит понимание ценности вещей, ценности мамы и папы, вклада в их развитие», — говорит Светлана Дариенко.

Сергей Сергеевич и Ульяна регулярно участвуют в фотосессиях Фото: Сергей Дариенко; Ольга Любченко

Светлана и Сергей считают, что фотосессии и конкурсы приносят детям только удовольствие, но у детей есть свои условия.

«Детям интересно участвовать в съёмках. Как и все малыши, определённое количество времени они могут работать сосредоточенно, а далее происходит баловство и расслабление. Как показывает практика, во время баловства получаются самые яркие кадры, самые красивые эмоции. За несколько дней я предупреждаю, что у нас съёмка, что нужно хорошо пофотографироваться. Иногда приходится даже обещать мороженое, чтобы было настроение», — смеётся мама.

По словам Светланы, 7-летняя Елена уже понимает, что ей досталась уникальная внешность, а Сергей Сергеевич для этого ещё маленький. Всем троим детям они стараются прививать мысль, что у каждого человека есть своя особенность. По мнению родителей, старшая 11-летняя дочь Ульяна вовсе не ревнует к восхищению людей младшими Еленой и Сергеем Сергеевичем — она считает себя совсем другой.

По словам родителей, нынче детей совершенно не дразнят «рыжими-конопатыми» Фото: Мария Костюк