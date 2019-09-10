Дорогая, наши дети — огонь: сибирячка родила очень рыжих сына и дочь — они делают карьеру в рекламе

7-летняя Ульяна и трёхлетний Сергей унаследовали от родителей редкий ген
Фото: Мария Костюк
Генетика похожа на русскую рулетку — никогда не знаешь, какой цвет глаз или форму носа унаследуют дети, а иногда она и вовсе подкидывает необычный ген из прошлых поколений. Так в семье русоволосых новосибирцев Светланы и Сергея Дариенко родились дочь и сын с совершенно огненными волосами — у родственников волосы были чуть рыжеватые, но таких ярких ни у кого не было. Теперь куда бы ни пошла семья, на них везде обращают внимание. Родители решили, что раз природа наградила детей столь редким цветом волос, то пусть они попробуют себя в роли моделей. О бестактных вопросах, повышенном внимании и чем съёмки в рекламе полезны детям НГС рассказала мама Светлана Дариенко.
Новосибирцы Светлана и Сергей Дариенко в браке уже 13 лет, за эти годы в семье родись трое детей: дочки Ульяна, Елена и сын Сергей Сергеевич — младшего сына называют именно так, несмотря на то что ему только 3,5 года. Про себя и мужа Светлана говорит, что у них совершенно обычная внешность, а старшая дочь Ульяна полностью унаследовала их цвет волос и глаз. У родственников с обеих были волосы с рыжим отливом, но обладателей полностью медной копны — ни одного. А потом родилась Елена, а следом Сергей Сергеевич — у дочери и сына внезапно проявился редкий ген.
«По образованию я врач, рыжий цвет волос — это рецессивный признак. От меня и от мужа достались такие гены только двоим детям, старшая дочь Ульяна совсем не такая. По моей линии брат с рыжиной, бабушка, но таких ярких рыжих не было», — объясняет мама Светлана.
Натуральными рыжими волосами могут похвастаться всего 1–2% людей во всём мире, считают учёные.
По статистке, большинство рыжих живёт на западе и севере Европы, а в некоторых странах естественные рыжие практически не встречаются — туристы из таких стран с особенным любопытством разглядывают маленьких Ульяну и Сергея. Удивляются и соотечественники — некоторые вопросы могут показаться даже неуместными.
«Где бы мы ни появлялись с детьми, люди, кто поробее, просто смотрят вопросительным взглядом, кто посмелее спрашивают: "В кого же они у вас такие рыжие?", — этот вопрос стандартный. Особенно когда видят, что я обыкновенной внешности и муж русый, обычный, — это вызывает недоумение. Бывает, даже спрашивают: "А у ваших детей один папа?". Старшая Ульяна совсем другая, а Елена и Сергей Сергеевич между собой похожи. Внимания очень много. Их приглашают на съёмки моделями, часто просто просят сфотографироваться. Когда были в Москве, китайцы окружали их, фотографировали», — рассказывает Светлана.
Папа детей — видеооператор, а мама — ведущая мероприятий, поэтому Ульяна и Сергей рано попали в объективы камер. Благодаря яркой внешности дети уже снимались в рекламе детской одежды и даже получили свой первый гонорар. Правда, не денежный — они получили подарочный сертификат в магазин одежды, где им купили наряды. Родители считают, что развивать модельную карьеру детей нужно прежде всего не ради денег, а чтобы они росли уверенными в себе.
«С осуждением окружающих не встречалась, так как не делаю на детях заработка. Для детей это удовольствие, развлечение. Считаю, что детям нужно показать многогранность мира, чтобы они не боялись в будущем участвовать в масштабных мероприятиях. Для чего это нужно? Чтобы они могли спокойно выступать на школьных конференциях, чтобы в классе могли выступать с докладами, рефератами. Многие дети сейчас боятся публики, привыкли быть все в гаджетах. Я против гаджетов, дети практически не играют в телефон — немножко, 15 минут в день разрешаем, в компьютер — у нас такого вообще понятия нет. Я за живое общение, это прекрасный опыт, коммуникации сейчас крайне важны не только для взрослых, но и для детей. Ведь всё начинается с детства. Кроме этого, когда ребёнок понимает, что такое работа, приходит понимание ценности вещей, ценности мамы и папы, вклада в их развитие», — говорит Светлана Дариенко.
Светлана и Сергей считают, что фотосессии и конкурсы приносят детям только удовольствие, но у детей есть свои условия.
«Детям интересно участвовать в съёмках. Как и все малыши, определённое количество времени они могут работать сосредоточенно, а далее происходит баловство и расслабление. Как показывает практика, во время баловства получаются самые яркие кадры, самые красивые эмоции. За несколько дней я предупреждаю, что у нас съёмка, что нужно хорошо пофотографироваться. Иногда приходится даже обещать мороженое, чтобы было настроение», — смеётся мама.
По словам Светланы, 7-летняя Елена уже понимает, что ей досталась уникальная внешность, а Сергей Сергеевич для этого ещё маленький. Всем троим детям они стараются прививать мысль, что у каждого человека есть своя особенность. По мнению родителей, старшая 11-летняя дочь Ульяна вовсе не ревнует к восхищению людей младшими Еленой и Сергеем Сергеевичем — она считает себя совсем другой.
Дариенко решили, что не будут специально ходить по кастингам, но не против, чтобы их детей заметили мировые бренды.
«Таких детей, как наши, очень мало. Помимо того что они внешне отличаются, они очень коммуникабельные, открытые. Все, кто с ними общаются, в восторге. Елена всегда спрашивает: "Мама, а я покорила эту тётю?". И я спрашиваю, что чувствуют после общения с Леной, покорила ли она, люди отвечают: "Да, безусловно". Лена расплывается в улыбке от счастья», — смеётся мама самых рыжих детей в Новосибирске.