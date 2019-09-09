Зина в гневе: эпатажная модель написала книгу о том, почему у сибирячек плохой секс и мало денег

Владу многие знают как блогера, который раздает жёсткие советы, — она никогда не лезет за словом в карман, называет вещи своими именами и не тешит женщин, которые ей пишут, ложными надеждами. Основное поле деятельности Влады — Instagram: на популярный блог Якушевской часто обращали внимания разные издательства и предлагали написать книгу. «Я отказывалась, потому что не понимала, как это, о чем я буду писать, что буду говорить людям». А в декабре звонок из «Эксмо» все же навеял Якушевской мысль о том, что уже пора, — и блогер написала откровенную историю своей личной жизни. «Спроси меня как. Быть любимой, счастливой, красивой, богатой собой» — корреспондент SHE.НГС тоже решила узнать как и поговорила со скандальной сибирячкой.

— Как пришла идея написать книгу?

— Я никогда не хотела и не планировала писать книгу. Где я, и где книга вообще? У меня популярный блог в Instagram, предложения поступали давно, от разных редакторов и издательств, но я отказывалась, потому что не понимала, как это, о чем я буду писать, что буду говорить людям. А в декабре мне в очередной раз позвонил редактор из «Эксмо» и сказал: «Влада, уже пора». К этому моменту мне уже действительно было что сказать людям, и я согласилась.

— Это автобиография?

— Все, что было и есть в моей голове, послужило материалом для книги. В моей жизни было всякое, множество ситуаций — и плохих, и хороших. И я знаю, как вытащить и спасти себя из них. Все моменты, которые я хотела озвучить, даже самые личные, — я озвучила. Считаю, что успех любого поста, блога, книги — в искренности автора со своими читателями или подписчиками.

— В книге все правда или есть вымысел?

— Там нет ни капли вымысла, все на реальных событиях. В книге описаны события из моей личной жизни и из жизни тех женщин, которые пачками пишут мне о своих проблемах. Есть темы про неудачный секс — почему он неудачный. Есть ответ на вопрос, почему мужчина не зарабатывает деньги, будучи рядом со своей женщиной, но непрямым текстом. Почему я толстая и откуда комплексы — тоже пару строк написала. А Зина и Володя (шуточные собирательные образы в интерпретации блогера. — Прим. ред.) в главных ролях.

