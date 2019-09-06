Новый кроссовер против «Креты»: с люком, кожей — и дешевле на 150 тысяч

Китайская новинка (на российском рынке) FAW Besturn X40 — это компактный кроссовер B-SUV, более дешевый вариант популярной «Креты». Они схожи и размерами, и даже формой кузова, и оснащением — правда, «китаец» лишен полного привода. Сделав выбор в пользу Besturn X40, вы сэкономите тысяч 150, но стоит ли оно того — подробнее в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко.



Младший брат более крупного Besturn X80 Фото: Ольга Бурлакова

FAW Besturn X40 (предоставлен официальным дилером «Луна Авто») — это младший брат более крупного Besturn X80 («китайская бейсболка»), который мы тестировали. Но новая машина на бейсболку уже никак не смахивает — крыша тут прямая.



Похож на популярный кроссовер Hyundai Creta Фото: Ольга Бурлакова

Besturn X40, скорее, похож на популярный кроссовер Hyundai Creta, которым, вероятно, и были вдохновлены китайские дизайнеры.



Квадратные спокойные формы, высокая крыша Фото: Ольга Бурлакова

Квадратные спокойные формы, высокая крыша. Правда, фирменный «кретовский» уголок на стыке передней стойки и крыши отсутствует и арки более выраженные, мощные.



Сзади так вообще один в один — и фонарями, и формой багажной двери Фото: Ольга Бурлакова

Сзади так вообще один в один — и фонарями, и формой багажной двери, и общими пропорциями.



Длина «китайца» 4310 мм, ширина 1780 мм Фото: Ольга Бурлакова

Длина «китайца» 4310 мм, ширина 1780 мм — тут тоже паритет: у корейца длина 4270 мм, ширина 1780 мм. Клиренс у обоих авто 19 сантиметров. А вот дальше что-то пошло не так.



Первые эмоции в салоне — от китайского запаха Фото: Ольга Бурлакова

Первые эмоции в салоне — от китайского запаха. Всё же он есть — и довольно сильный, по крайней мере пока машина новая. Остается надеяться, что с временем аромат выветрится.



Визуально же здесь всё неплохо Фото: Ольга Бурлакова

Визуально же здесь всё неплохо и, может быть, даже лучше скучной «Креты». Пластики жесткие, но приятные на вид, есть украшения в виде элементов под алюминий, кожаных вставок на дверях, кожаной обшивки козырька приборки.

Большой дисплей мультимедийки Фото: Ольга Бурлакова

Большой дисплей мультимедийки хоть и прост по своим формам, но органично вписался в интерьер. А «Крете» до такого экрана еще шагать и шагать — у «корейца», напомним, мизерный дисплей.



Нет русских букв Фото: Ольга Бурлакова

А что внутри у этой мультимедиа? А внутри у неё, во-первых, нет русских букв. Приходится выбирать между английским и китайским. Во-вторых, экран заметно бликует на солнце, не блещет насыщенностью цветов. В остальном пойдет — работает быстро, меню понятное, смартфоны подключает, песни играет.



Звучание акустики здесь откровенно плохое Фото: Ольга Бурлакова

Кстати, о песнях. Звучание акустики здесь откровенно плохое, звук глухой, задавленный, будто колонки накрыли подушкой. Попытался исправить положение вот такой продавленной полкой на эквалайзере — вытягивание баса, мидбаса и высоких не спасает. Меломанам придется менять колонки как минимум.



Кожаные кресла с электроприводом удобны Фото: Ольга Бурлакова

Кожаные кресла с электроприводом удобны — у спинки хорошая боковая поддержка, а вот сиденья коротковаты. Не хватает регулировки уклона сиденья.



Это максимальная версия Фото: Ольга Бурлакова

Это максимальная версия: здесь, помимо электроприводов, есть люк и даже система Старт/Стоп. Это парадоксально, что при наличии таких опций нет привычных вещей: кожаной оплетки руля, климата, режима «Авто» у стеклоподъемников, кнопки запуска двигателя.



Сзади удобно — сиденья спрофилированы Фото: Ольга Бурлакова

Сзади удобно — сиденья спрофилированы, над головой больше кулака места, ступням свободно.



Багажник — 375 литров Фото: Ольга Бурлакова

Багажник — 375 литров, крышка без электропривода, с неудобной ручкой и тугая при закрывании. В подполе вместительный глубокий органайзер.



Двигатель — 1,6 литра, 108 сил Фото: Ольга Бурлакова

Двигатель — 1,6 литра, 108 сил. Автомат — 6-ступенчатый, привод только передний. Кажется, совсем уж мало мощи для кроссовера. Но он неплохо берет с места, хорошо слушается педали газа, не дает чувствовать себя изгоем в динамичном транспортном потоке.



К 80 км/ч двигатель скисает Фото: Ольга Бурлакова

К 80 км/ч двигатель скисает, на 5000 оборотов срывается в визг, и в итоге до сотни машина добирается за 14 секунд. На этой же скорости проявляются изъяны шумоизоляции и аэродинамики кузова — ветер полощет нещадно, забивая даже гул колёс.



Кажется, будто в рулевой колонке перетянута гайка и вал слегка подкусывает

Фото: Ольга Бурлакова

Руль тяжёл, но эта не та самая тяжесть, которая так нужна на скорости. Вроде и реакции не запоздалые, и курс чувствуешь, и реактивное действие приемлемое, но что-то тут не то. Кажется, будто в рулевой колонке перетянута гайка и вал слегка подкусывает.



В повороте «китаец» неумолимо кренится Фото: Ольга Бурлакова

В повороте «китаец» неумолимо кренится, но долго сопротивляется заносу. Система стабилизации не спешит вмешиваться в дело, колёса уже завизжали и заскользили, а она все молчит. И уж когда сработает, то тоже нехотя, слегка прикусывая тормоза.



Ходовка у машины резкая, плавности хода тут не дождетесь Фото: Ольга Бурлакова

Ходовка у машины резкая, плавности хода тут не дождетесь. Жесткие подбросы на ямах, удары от рельс и выбоин. Хотя работает подвеска тихо.



После асфальта приятно ездить по песку Фото: Ольга Бурлакова

После асфальта приятно ездить по песку — раскачка не досаждает, энергоемкости хватает для форсирования больших волн. Но всё же с передним приводом место обитания этого кроссовера — асфальт, а там всё это я отдал бы за более плавную обработку острых краёв ям.



Стоимость Besturn X40 в топовой версии — 1 049 000 рублей Фото: Ольга Бурлакова