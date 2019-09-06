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Тест-драйв

Новый кроссовер против «Креты»: с люком, кожей — и дешевле на 150 тысяч

Тест-драйв: китайский FAW Besturn X40, в котором есть излишества, но нет банальных вещей

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FAW Besturn X40

Фото: Ольга Бурлакова

Китайская новинка (на российском рынке) FAW Besturn X40 — это компактный кроссовер B-SUV, более дешевый вариант популярной «Креты». Они схожи и размерами, и даже формой кузова, и оснащением — правда, «китаец» лишен полного привода. Сделав выбор в пользу Besturn X40, вы сэкономите тысяч 150, но стоит ли оно того — подробнее в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко. 

Младший брат более крупного Besturn X80

Младший брат более крупного Besturn X80

FAW Besturn X40 (предоставлен официальным дилером «Луна Авто») — это младший брат более крупного Besturn X80 («китайская бейсболка»), который мы тестировали. Но новая машина на бейсболку уже никак не смахивает — крыша тут прямая.

Похож на популярный кроссовер Hyundai Creta

Похож на популярный кроссовер Hyundai Creta

Besturn X40, скорее, похож на популярный кроссовер Hyundai Creta, которым, вероятно, и были вдохновлены китайские дизайнеры.

Квадратные спокойные формы, высокая крыша

Квадратные спокойные формы, высокая крыша

Квадратные спокойные формы, высокая крыша. Правда, фирменный «кретовский» уголок на стыке передней стойки и крыши отсутствует и арки более выраженные, мощные.

Сзади так вообще один в один — и фонарями, и формой багажной двери

Сзади так вообще один в один — и фонарями, и формой багажной двери

Сзади так вообще один в один — и фонарями, и формой багажной двери, и общими пропорциями.

Длина «китайца» 4310 мм, ширина 1780 мм

Длина «китайца» 4310 мм, ширина 1780 мм

Длина «китайца» 4310 мм, ширина 1780 мм — тут тоже паритет: у корейца длина 4270 мм, ширина 1780 мм. Клиренс у обоих авто 19 сантиметров. А вот дальше что-то пошло не так.

Первые эмоции в салоне — от китайского запаха

Первые эмоции в салоне — от китайского запаха

Первые эмоции в салоне — от китайского запаха. Всё же он есть — и довольно сильный, по крайней мере пока машина новая. Остается надеяться, что с временем аромат выветрится.

Визуально же здесь всё неплохо

Визуально же здесь всё неплохо

Визуально же здесь всё неплохо и, может быть, даже лучше скучной «Креты». Пластики жесткие, но приятные на вид, есть украшения в виде элементов под алюминий, кожаных вставок на дверях, кожаной обшивки козырька приборки.

Большой дисплей мультимедийки

Большой дисплей мультимедийки

Большой дисплей мультимедийки хоть и прост по своим формам, но органично вписался в интерьер. А «Крете» до такого экрана еще шагать и шагать — у «корейца», напомним, мизерный дисплей.

Нет русских букв

Нет русских букв

А что внутри у этой мультимедиа? А внутри у неё, во-первых, нет русских букв. Приходится выбирать между английским и китайским. Во-вторых, экран заметно бликует на солнце, не блещет насыщенностью цветов. В остальном пойдет — работает быстро, меню понятное, смартфоны подключает, песни играет.

Звучание акустики здесь откровенно плохое

Звучание акустики здесь откровенно плохое

Кстати, о песнях. Звучание акустики здесь откровенно плохое, звук глухой, задавленный, будто колонки накрыли подушкой. Попытался исправить положение вот такой продавленной полкой на эквалайзере — вытягивание баса, мидбаса и высоких не спасает. Меломанам придется менять колонки как минимум.

Кожаные кресла с электроприводом удобны

Кожаные кресла с электроприводом удобны

Кожаные кресла с электроприводом удобны — у спинки хорошая боковая поддержка, а вот сиденья коротковаты. Не хватает регулировки уклона сиденья.

Это максимальная версия

Это максимальная версия

Это максимальная версия: здесь, помимо электроприводов, есть люк и даже система Старт/Стоп. Это парадоксально, что при наличии таких опций нет привычных вещей: кожаной оплетки руля, климата, режима «Авто» у стеклоподъемников, кнопки запуска двигателя.

Сзади удобно — сиденья спрофилированы

Сзади удобно — сиденья спрофилированы

Сзади удобно — сиденья спрофилированы, над головой больше кулака места, ступням свободно.

Багажник — 375 литров

Багажник — 375 литров

Багажник — 375 литров, крышка без электропривода, с неудобной ручкой и тугая при закрывании. В подполе вместительный глубокий органайзер.

Двигатель — 1,6 литра, 108 сил

Двигатель — 1,6 литра, 108 сил

Двигатель — 1,6 литра, 108 сил. Автомат — 6-ступенчатый, привод только передний. Кажется, совсем уж мало мощи для кроссовера. Но он неплохо берет с места, хорошо слушается педали газа, не дает чувствовать себя изгоем в динамичном транспортном потоке.

К 80 км/ч двигатель скисает

К 80 км/ч двигатель скисает

К 80 км/ч двигатель скисает, на 5000 оборотов срывается в визг, и в итоге до сотни машина добирается за 14 секунд. На этой же скорости проявляются изъяны шумоизоляции и аэродинамики кузова — ветер полощет нещадно, забивая даже гул колёс.

Кажется, будто в рулевой колонке перетянута гайка и вал слегка подкусывает<br>

Кажется, будто в рулевой колонке перетянута гайка и вал слегка подкусывает

Руль тяжёл, но эта не та самая тяжесть, которая так нужна на скорости. Вроде и реакции не запоздалые, и курс чувствуешь, и реактивное действие приемлемое, но что-то тут не то. Кажется, будто в рулевой колонке перетянута гайка и вал слегка подкусывает.

В повороте «китаец» неумолимо кренится

В повороте «китаец» неумолимо кренится

В повороте «китаец» неумолимо кренится, но долго сопротивляется заносу. Система стабилизации не спешит вмешиваться в дело, колёса уже завизжали и заскользили, а она все молчит. И уж когда сработает, то тоже нехотя, слегка прикусывая тормоза.

Ходовка у машины резкая, плавности хода тут не дождетесь

Ходовка у машины резкая, плавности хода тут не дождетесь

Ходовка у машины резкая, плавности хода тут не дождетесь. Жесткие подбросы на ямах, удары от рельс и выбоин. Хотя работает подвеска тихо.

После асфальта приятно ездить по песку

После асфальта приятно ездить по песку

После асфальта приятно ездить по песку — раскачка не досаждает, энергоемкости хватает для форсирования больших волн. Но всё же с передним приводом место обитания этого кроссовера — асфальт, а там всё это я отдал бы за более плавную обработку острых краёв ям.

Стоимость Besturn X40 в топовой версии —&nbsp;<nobr class="_">1 049 000</nobr> рублей

Стоимость Besturn X40 в топовой версии — 1 049 000 рублей

Стоимость Besturn X40 в топовой версии — 1 049 000 рублей. За такие деньги переднеприводная «Крета» с автоматом в комплектации Active будет с 1,6-литровым, но более мощным 123-сильным мотором. По оснащению она проиграет — стальные диски, отсутствие парктроников, мультимедийки и камеры заднего вида. Про кожаные сиденья с электроприводом, люк, Старт/Стоп и говорить нечего. Близкий по оснащению «кореец» обойдется в 1 185 000 рублей.

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте исповедь таксиста: как зарабатывают 70 тысяч в такси и почему операторы уронили цены.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Фото пользователя
    6 сен 2019 в 08:26

    Каков рост Дмитрия Косенко, чтобы представить свободное место на заднем сидении и все эти "кулак между головой и крышей" ?

    Фото пользователя
    6 сен 2019 в 08:15

    Из статьи-«Похож на легендарный кроссовер и и.т д»Да сейчас трудно найти не похожего, все новые машины, как близнята.Все «слизывается» до мелочей .

    Кость
    6 сен 2019 в 08:25

    Похож... После такого теста к нему и за 100 метров никто не подойдёт. Мультимедиа на китайском - это вообще бомба)))
    Крета через пять лет продастся с минимальным дисконтом. Это через 5 лет продастся за треть цены.