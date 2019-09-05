Школьный гороскоп: почему Раки — тугодумы, а Близнецам бесполезно учить математику?

Первая неделя учебного года подходит к концу, и дети (да и их родители) уже начали жаловаться, что их завалили заданиями. Не будем говорить, что какие-то из них можно не выполнять — вы и так это знаете. Мы углубились в астропсихологию, чтобы узнать, что ждёт школьников в ближайшие четыре четверти. Да, мы знаем, как все относятся к гороскопам, но влияние звёзд на характер никто не отрицает. Заглянуть в недалёкое будущее нам помогла сертифицированный астропсихолог, коуч и специалист по проективной психологии Анастасия Соболева.



Смотрите, с чем вам придётся смириться, чему уделить особенное внимание и как помочь ребёнку не сломать зубы о гранит науки. Овен

Прирождённые первооткрыватели, Овны вместе со своей инициативностью и упрямством получили в награду некоторое тугодумие. Чтобы дальше они смогли максимально применить своё новаторство, родителям придётся запастись терпением и вместе с детьми делать домашние задания, помогать осваивать новые предметы. Возможно, придётся несколько раз повторять одно и то же, разжёвывать каждый параграф. Будьте готовы уделить достаточно времени школьнику. Оно того стоит.

Телец

Самое сложное для родителей маленьких Тельцов — замотивировать ребёнка на дальнейшую учёбу и объяснить, зачем ему вообще это нужно. Учёба поддастся только в том случае, если школьник будет заинтересован в процессе. Тогда он сможет проявить свои главные качества: силу, упрямство в достижении поставленной цели, упорство и бескомпромиссность. Кстати, когда поймёте, что ученик всерьёз заинтересовался предметом, не стесняйтесь подкидывать новые задания — Тельцы страсть как любят работать.



Близнецы

Стоит признать, что логика далеко не конёк школьников-Близнецов. Вместо решения логарифмов и задачек они с большим удовольствием нарисуют картину цветными ручками на полях. Поэтому родителям предстоит сделать всё возможное, чтобы даже самая скучная алгебра превратилась в творческий процесс. Именно математическим наукам стоит уделить больше внимания — без помощи родителей ребёнок может не справиться. Вообще, Близнецам всегда нужен напарник. Они надеются на другого, не могут самостоятельно принять решение, что взрослые часто расценивают как безответственность.

Рак

Вашему ребёнку сложно найти общий язык с одноклассниками, и ему уже дали кличку Отшельник? Не переживайте раньше времени — просто он Рак. В первую очередь попытайтесь сдружить его с новыми незнакомыми людьми.

Большая беда Раков в том, что они хотят закрыться от всего Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

Что же касается самой учёбы, то для Раков школа — то ещё испытание. Привыкшие жить без суеты, они тяжело переносят тонны домашних заданий. И не важно, творческие они или из области точных наук. Поэтому подготовка должна быть постепенной. Понемногу подгружайте его занятиями, давайте больше с каждым днём, и тогда он научится рассчитывать своё время, а школа перестанет быть Спартой.



Лев

«Больше похвалы — больше хороших оценок». Такого девиза должны придерживаться родители юных Львов. Эти дети устроены так, что и пальцем не пошевелят, если будут думать, что учёба не принесёт им никакой эмоциональной выгоды, а только головную боль и лишнюю трату времени. Вы наверняка уже к первому классу поняли, что отличительная черта ребёнка — эгоцентричность (ещё семейственность, но в учёбе это менее важно). Не стоит исправлять это (всё равно не получится), лучше попытайтесь сделать так, чтобы эта характеристика стала плюсом, и тогда школьник одинаково уверенно покажет себя и в точных науках, и на творческих занятиях.

Дева

Присказку об обманчивой внешности Девы олицетворяют одним свои существованием. На вид они нежные и слабые, но внутри кроется высокий потенциал силы и ума. Такие дети не только соблюдают технологии в любом деле, но и рьяно их защищают и отстаивают. Им важны чистота и порядок, а в числе их главных преимуществ — изобретательность, высокая степень мастерства и ремесла. Но это совсем не значит, что Девам будут близки исключительно труды, химия и физика. Они с удовольствием возьмутся за творческую работу. Правда, если это будет что-то монументальное, а не сиюминутное занятие, как нарисовать солнышко или сочинить четверостишие. В этом случае они просто заскучают. Совет родителям: верьте в детей и обязательно показывайте им это.



Весы

Родителям и учителям придётся придумать, где и как дети-Весы будут выплёскивать лишнюю энергию. Можно гонять их на физкультуре, в крайнем случае — не пускать домой, пока они не нагуляются. Излишняя энергичность вместе с бунтарством будет очень заметна уже в начале учебного года. Из-за этого ребятам могут тяжело даваться те задания, где нужны усидчивость, кропотливая работа, долгие и сложные решения.

Между аквагримом и логарифмом Весы выберут первое Фото: Сергей Сюрин / 29.RU

Весы обаятельны и привлекательны, стремятся внести равновесие в любую ситуацию, но в то же время их слабые качества — сомнительность и неумение взять ответственность за своё решение. И родителям вместе с педагогами предстоит найти такой выход, в котором смогут проявиться только важные для учёбы стороны. Иначе не удивляйтесь, когда вас будут часто вызывать в школу.

Скорпион

Сразу предупреждаем: хитрить с этими детьми не получится, договаривайтесь с ними обо всём, как со взрослыми. А пока вы штудируете учебники и энциклопедии на предмет того, как общаться с ребёнком на равных, не забудьте заглянуть в главу о самых острых детских вопросах — их будет предостаточно. Учтите также, что Скорпионы идеально впитывают общественный негатив, а в крайнем случае могут устроить самый настоящий бунт. Среди сильных качеств можно выделить проницательность и суперинтуицию, поэтому легче будут даваться те задания, где эти свойства будут задействованы по максимуму.



Стрелец

Если Стрелец захочет стать лучшим учеником на уроках литературы, то легко сделает это. А вот на занятиях по рисованию ему придётся поучиться аккуратности. Но если уж такой ребёнок поставит себе цель добиться успеха в том или ином направлении, то любой ценой это сделает, притом так быстро, что другие не успеют понять, что произошло. Им важна популярность, они торопятся жить, игривы и альтруистичны. Если собрать все эти качества и связать в крепкий узел, возможно, у вас получится управлять Стрельцом, но мы бы не советовали устанавливать ребёнку строгие границы. Помните также, что эти дети могут недооценивать других людей (и найдут тысячи способов объяснить это), а повышенная самость (психологическая целостность) — тот самый кит, на котором держится вся личность ребёнка.

Козерог

Можете не переживать за успехи школьника в новом учебном году, если ребёнок — Козерог. Особенно серьёзных успехов он добьётся на уроках труда. За это отвечают основательность, хозяйственность и прижимистость ученика — качества, благодаря которым на Козерогах в буквальном смысле держится Земля.

Физическую работу лучше всего доверить Козерогам Фото: Сергей Сюрин / 29.RU