Дорогущий правый руль: топ-6 праворулек дороже 2 миллионов — для безумцев или практичных

За 2 миллиона рублей сейчас можно купить автомобиль любого сегмента, новенький, дилерский — хоть легковушку, хоть кроссовер, даже начальный премиум. Приобретать в этих условиях праворульный автомобиль с пробегом — для этого надо иметь смелость, одержимость и весомые аргументы. Наверняка такие весомые доводы найдутся — императорское японское качество, отличная сборка, шикарные комплектации, гибридная экономичность. Так что же предлагает рынок за эти деньги — далее в обзоре НГС. Toyota Vellfire



Toyota Vellfire Фото: auto.ru

Значительную часть рынка дорогих праворулек занимают роскошные минивэны для японского рынка. Toyota Vellfire — гибридный полноприводной аппарат с вариатором и 2,5-литровым мотором общей мощностью 152 силы. Этот экземпляр 2016 года выпуска с пробегом 37 000 км предлагается за 3,2 миллиона рублей. Сообщается, что пробега по России не было, а в оснащение входят светодиодные фары, обогрев рулевого колеса, адаптивный круиз-контроль, кожаная отделка салона. Машина берет на борт 7 человек. Toyota Alphard



Toyota Alphard Фото: auto.ru

Более знакомый россиянам Toyota Alphard стоит космические 3 050 000 рублей, это за 2015 год выпуска и 110 000 км пробега. Здесь тоже полный привод, вариатор и гибридная силовая установка. В кожаном салоне куча экранов, индивидуальные пульты управления у пассажирских кресел, многозонный климат-контроль. Есть камеры кругового обзора, автоматическое переключение дальнего света, аудиосистема JBL, ионизатор воздуха, столики в сиденьях, раскладывающиеся электрокресла. Да в ней жить можно!

Toyota Harrier



Toyota Harrier Фото: auto.ru

Toyota Harrier — для тех, кому на Lexus RX не хватило. А по сути-то, всё то же самое — и даже цветная кожаная отделка, как в премиуме. Наш Harrier 2015 года с пробегом 80 000 км продается за 2,2 миллиона рублей. Здесь все та же тойотовская гибридная силовая установка с мотором 2,5 литра общей мощностью 152 л. с., полный привод, вариатор. Сообщается, что машина «как новая», без сколов и царапин. Автомобиль оснащен LED-оптикой и системой предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения. Toyota Camry



Toyota Camry Фото: auto.ru

Кто хочет потратить безумные 2 450 000 рублей на праворульную Toyota Camry? Пожалуйста: 2017 год, пробег всего 24 000 километров. Гибрид, 2,5 литра, 178 сил, вариатор, передний привод. Светлый бежевый салон с кожаными вставками, система управления дальним светом, парктроники, система мониторинга слепых зон, система предотвращения столкновений с функцией автоматического торможения, электроприводы сидений, панорамная крыша. Удобно, практично, безопасно.

Mitsubishi Pajero



Mitsubishi Pajero Фото: auto.ru

Ладно ещё «Тойоты» такие дорогие, «Тойота» — это такая автомобильная валюта, всегда ликвидна и только прибавляет в цене. Но Mitsubishi? За Pajero 2015 года с пробегом 33 000 км просят 2,05 миллиона рублей. Машина дизельная, 3,2 литра, 190 сил. Полный привод, гидроавтомат. Белый кожаный салон, LONG-версия, ксеноновые фары, навигация, климат, круиз, электроприводы сидений. Пробега по России нет. Jaguar XJS Series



Jaguar XJS Series Фото: auto.ru

Но кто сказал, что машина должна быть обязательно японской? Пусть она будет и английской, там тоже руль не с той стороны. Этот Jaguar XJS Series, практически уже коллекционный, выпущен в 1983 году, пробег заявлен в 119 000 километров. Это заряженное купе с 5,3-литровым 295-сильным двигателем, задним приводом и 3-ступенчатым автоматом. Сообщается, что машина в идеальном состоянии, «масло не берет вообще» и «доедет куда угодно и обратно». Из «излишеств» — кожаный руль, кондиционер, кожаные сиденья, электростеклоподъёмники.

Хочу себе...

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