Дорогущий правый руль: топ-6 праворулек дороже 2 миллионов — для безумцев или практичных

Mitsubishi Pajero
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За 2 миллиона рублей сейчас можно купить автомобиль любого сегмента, новенький, дилерский — хоть легковушку, хоть кроссовер, даже начальный премиум. Приобретать в этих условиях праворульный автомобиль с пробегом — для этого надо иметь смелость, одержимость и весомые аргументы. Наверняка такие весомые доводы найдутся — императорское японское качество, отличная сборка, шикарные комплектации, гибридная экономичность. Так что же предлагает рынок за эти деньги — далее в обзоре НГС.
Toyota Vellfire
Значительную часть рынка дорогих праворулек занимают роскошные минивэны для японского рынка. Toyota Vellfire — гибридный полноприводной аппарат с вариатором и 2,5-литровым мотором общей мощностью 152 силы. Этот экземпляр 2016 года выпуска с пробегом
Toyota Alphard
Более знакомый россиянам Toyota Alphard стоит космические
Toyota Harrier
Toyota Harrier — для тех, кому на Lexus RX не хватило. А по сути-то, всё то же самое — и даже цветная кожаная отделка, как в премиуме. Наш Harrier 2015 года с пробегом
Toyota Camry
Кто хочет потратить безумные
Mitsubishi Pajero
Ладно ещё «Тойоты» такие дорогие, «Тойота» — это такая автомобильная валюта, всегда ликвидна и только прибавляет в цене. Но Mitsubishi? За Pajero 2015 года с пробегом
Jaguar XJS Series
Но кто сказал, что машина должна быть обязательно японской? Пусть она будет и английской, там тоже руль не с той стороны. Этот Jaguar XJS Series, практически уже коллекционный, выпущен в 1983 году, пробег заявлен в
Хочу себе...
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