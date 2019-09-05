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Обзор

Дорогущий правый руль: топ-6 праворулек дороже 2 миллионов — для безумцев или практичных

Зачем нужны минивэны за 3 миллиона и праворульная Camry по цене новой дилерской

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Mitsubishi Pajero

Фото: auto.ru

За 2 миллиона рублей сейчас можно купить автомобиль любого сегмента, новенький, дилерский — хоть легковушку, хоть кроссовер, даже начальный премиум. Приобретать в этих условиях праворульный автомобиль с пробегом — для этого надо иметь смелость, одержимость и весомые аргументы. Наверняка такие весомые доводы найдутся — императорское японское качество, отличная сборка, шикарные комплектации, гибридная экономичность. Так что же предлагает рынок за эти деньги — далее в обзоре НГС. 

Toyota Vellfire

Toyota Vellfire

Toyota Vellfire

Значительную часть рынка дорогих праворулек занимают роскошные минивэны для японского рынка. Toyota Vellfire — гибридный полноприводной аппарат с вариатором и 2,5-литровым мотором общей мощностью 152 силы. Этот экземпляр 2016 года выпуска с пробегом 37 000 км предлагается за 3,2 миллиона рублей. Сообщается, что пробега по России не было, а в оснащение входят светодиодные фары, обогрев рулевого колеса, адаптивный круиз-контроль, кожаная отделка салона. Машина берет на борт 7 человек. 

Toyota Alphard

Toyota Alphard

Toyota Alphard

Более знакомый россиянам Toyota Alphard стоит космические 3 050 000 рублей, это за 2015 год выпуска и 110 000 км пробега. Здесь тоже полный привод, вариатор и гибридная силовая установка. В кожаном салоне куча экранов, индивидуальные пульты управления у пассажирских кресел, многозонный климат-контроль. Есть камеры кругового обзора, автоматическое переключение дальнего света, аудиосистема JBL, ионизатор воздуха, столики в сиденьях, раскладывающиеся электрокресла. Да в ней жить можно!

Toyota Harrier

Toyota Harrier

Toyota Harrier

Toyota Harrier — для тех, кому на Lexus RX не хватило. А по сути-то, всё то же самое — и даже цветная кожаная отделка, как в премиуме. Наш Harrier 2015 года с пробегом 80 000 км продается за 2,2 миллиона рублей. Здесь все та же тойотовская гибридная силовая установка с мотором 2,5 литра общей мощностью 152 л. с., полный привод, вариатор. Сообщается, что машина «как новая», без сколов и царапин. Автомобиль оснащен LED-оптикой и системой предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения. 

Toyota Camry

Toyota Camry

Toyota Camry

Кто хочет потратить безумные 2 450 000 рублей на праворульную Toyota Camry? Пожалуйста: 2017 год, пробег всего 24 000 километров. Гибрид, 2,5 литра, 178 сил, вариатор, передний привод. Светлый бежевый салон с кожаными вставками, система управления дальним светом, парктроники, система мониторинга слепых зон, система предотвращения столкновений с функцией автоматического торможения, электроприводы сидений, панорамная крыша. Удобно, практично, безопасно. 

Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero

Ладно ещё «Тойоты» такие дорогие, «Тойота» — это такая автомобильная валюта, всегда ликвидна и только прибавляет в цене. Но Mitsubishi? За Pajero 2015 года с пробегом 33 000 км просят 2,05 миллиона рублей. Машина дизельная, 3,2 литра, 190 сил. Полный привод, гидроавтомат. Белый кожаный салон, LONG-версия, ксеноновые фары, навигация, климат, круиз, электроприводы сидений. Пробега по России нет. 

Jaguar XJS Series

Jaguar XJS Series

Jaguar XJS Series

Но кто сказал, что машина должна быть обязательно японской? Пусть она будет и английской, там тоже руль не с той стороны. Этот Jaguar XJS Series, практически уже коллекционный, выпущен в 1983 году, пробег заявлен в 119 000 километров. Это заряженное купе с 5,3-литровым 295-сильным двигателем, задним приводом и 3-ступенчатым автоматом. Сообщается, что машина в идеальном состоянии, «масло не берет вообще» и «доедет куда угодно и обратно». Из «излишеств» — кожаный руль, кондиционер, кожаные сиденья, электростеклоподъёмники. 

Хочу себе...

    Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте исповедь таксиста: как зарабатывают 70 тысяч в такси и почему операторы уронили цены.

    Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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      КОММЕНТАРИИ (42)

      Сэр
      5 сен 2019 в 08:11

      Кому не нравится пруль -берите кредитосолярис и лада-веста это ваш путь!-и не надо тут занять пруль-на пруле полмира ездит!

      С. Хол
      5 сен 2019 в 08:07

      А вы знали, что у всех праворулек мятые-правленые крыши? Потому что на помойках машины перекладывают экскаватором с большой клешнёй.

      Димон
      5 сен 2019 в 08:08

      Водители минивенов типа альпардов , такие гордые всегда за рулём , я думал эта машина вообще ничего не стоит , выглядит честно не очень, лучше 200тый крузак уж взять