Бриллианты на выброс: влюбленная пара открыла магазин с интимными украшениями для продвинутых

В конце августа в Новосибирске открылся необычный ювелирный магазин: здесь нет стеклянных витрин (и витрин в общепринятом смысле вообще), сияния бриллиантов и фабричных украшений. Все украшения здесь — авторские, от небольших частных брендов и дизайнеров со всей России, а большим фабрикам нет места. Корреспондент НГС поговорила с владелицей магазина о бизнесе, мелком производстве и ювелирной моде.

Анна Ионычева говорит, что долгое время жила «типичной жизнью гуманитария» — то есть кем только не работала, от продавца-консультанта в магазине до пиарщика. Её супруг Антон Сидельников работает в IT. Своего бизнеса им никогда не хотелось, призналась девушка, — такая перспектива даже пугала.



— Это же такая ответственность. Как с детьми, особенно в России. С другой стороны, не заведёшь — не поймёшь. Оказалось, что это не так сложно, если у тебя есть свой путь. Все тебе рассказывают, как нужно правильно всё делать, а ты такой: «Спасибо, спасибо, возможно, я ошибусь, но это будут мои ошибки». С бизнесом то же самое.

Идея открыть магазин была почти спонтанной: Анна с семьёй, мужем Антоном и дочерью, живут буквально через дорогу от помещения, которое в итоге им стало, и постоянно ходили мимо пыльных окон, так что в итоге обратили на них внимание.

Украшения — это общее увлечение Анны и её супруга. За российскими ювелирами они следят уже давно через соцсети, но решив заказать себе обручальные кольца, столкнулись с проблемой: Антону кольцо по размеру подошло, а Анне — нет. При этом стоимость ювелирных украшений, особенно дизайнерских, как правильно, немаленькая, и риск достаточно высокий.



— Невозможно летать в Москву за колечком, это было бы странно. Мы подумали: возможно, не у нас одних такая проблема, — говорит Анна Ионычева. — В интернете всего очень много, есть и наши дизайнеры, и даже они понимают, что интернет — отличный информагент, но как продающая платформа украшений не очень подходит, есть эмоциональный барьер. У нас есть бренд Alchemia, это дизайнерское серебро, и оно стоит приличных денег. Плюс у нас много архитектурных колец, есть, например, кольца Ирины Латкиной, их, конечно, нужно примерять.



В первый же день после открытия из магазина забрали серебряный кафф Fjord, одно из дорогих украшений. Покупательница рассказала Анне, что хотела купить его два года, смотрела на него в интернете, но он должен «сесть» на ухо, а примерить его было негде.

Украшения для открытия магазина семье пришлось выкупать: новым игрокам на рынке производители, особенно небольшие, по понятным причинам кредитных линий не открывают. Поэтому все украшения они покупали напрямую, а не «под реализацию», потратив на это около миллиона рублей. Ещё примерно столько же пришлось вложить в помещение и собственно запуск магазина. На вопрос о планах оборота и прибыли Анна отвечает, что о заработке пока речи не идёт: «просто хотим этим заниматься, нам так нравится». По её словам, они с мужем в прямом смысле купили себе работу. Владельцы бренда Fjord даже отговаривали их, вспомнила она: были уверены, что их украшения новосибирцам «не зайдут», и очень удивились, узнав, что половину коллекции раскупили за первые три дня.

Большую часть украшений Анна и Антон нашли в столицах, хотя изучают и сибиряков: например, сейчас ждут коллекцию от красноярского дизайнера Анны Масловской, рассматривают другие бренды. Пока же выбирали из тех, которые нравятся им самим, ездили знакомиться с дизайнерами. Часть коллекции они привезли в буквальном смысле на себе. Проблем не возникло и не должно было возникнуть, но, смеётся девушка, в аэропорту у них были «сложные щи» и полные карманы серебра, позолоты и жемчуга.



Все украшения производят очень небольшими партиями, иногда в единственном экземпляре, а жемчуг Momme — такой же семейный бизнес, в котором каждую натуральную океаническую жемчужину отбирают вручную Фото: Анна Ионычева

Какой-то конкретной моды на украшения сегодня нет, считает Анна Ионычева («украшения не про моду — они про человека»), хотя и признаёт, что люди стали более сдержанными в выборе украшений.

— Мне кажется, это даже более интимная штука, чем трусы, — рассуждает она. — Несмотря на моду, будь она реальной или абстрактной, люди выбирают украшения, руководствуясь своим вкусом и удобством. Я всегда покупаю кольца, которые на меня легли. Когда ты надеваешь кольцо, а оно тебя обнимает: «Пойдём домой!» И ты так: «Пойдём!»



Хотя в коллекции магазина в основном минималистичные или подчёркнуто футуристичные, вычурные украшения, Анна говорит, что понимает девушек, которые носят перстни и серьги своих бабушек. Носить их сегодня нужно смело, но подбирать к ним минималистичных «друзей», рекомендует она. Хотя право надеть три бабушкиных кольца на одну руку у вас, конечно, никто не отнимет.

Фабричные изделия псевдорастительных форм с россыпью камней по золоту Анна Ионычева считает безликими, как и подвески со знаками зодиака. Но тут же замечает, что ни от чего не зарекается и давно, например, следит за дизайнерами, которые делают авторские украшения с православной символикой, хотя сама далека от религиозности. При этом Анна Ионычева чётко определяет, чего в её магазине не появится. В частности, вряд ли это будут украшения, типичные для сетевых ювелирных салонов: крупные серийные производства без ручной работы, растительные формы, россыпь камней по золоту, подвески по знакам зодиака.



Пара привезла в Новосибирск украшения от небольших российских брендов и ювелирных дизайнеров и для разной аудитории: цены варьируются от двух до двадцати тысяч рублей Фото: Анна Ионычева

Одно из занятий Анны — гончарное дело, керамикой она продолжает заниматься и сейчас, делает посуду и предметы интерьера на заказ, и подчёркивает, что для неё важно смотреть на магазин с позиции производства. Небольшие предприятия очень важны, считает она: как минимум, для образования общества, которое могло бы развивать небольшие семейные компании вместо корпораций.