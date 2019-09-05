Ворвались в кадр: коты, псы и пони-очаровашка, которые случайно попали в репортажи НГС

Интернет, наверное, не был бы интернетом без котиков, пёсиков и другой живности. Мимо подборок усатых и хвостатых пройти невозможно. Они заставляют нас кликать на фото, просматривать ролики, с любовью снятые их хозяевами. Иногда складывается ощущение, что у фотоаппаратов и телефонов даже есть специальная опция, которая притягивает руку к коту, чтобы запечатлеть его величество. Корреспонденты НГС — тоже люди, с теми же слабостями, поэтому пройти мимо животных, даже если идут съемки серьёзного репортажа, практически невозможно. Мы решили сделать отдельную подборку четырёхлапых. У каждого своя история: одних выселяют вместе с хозяевами, другие ходят по руинам сгоревшего дома, третьи ведут спасательную операцию. Ищите самого милого — в репортажах НГС.



Житель Кашкарагаихи на границе Новосибирской области и Алтайского края Фото: Анна Золотова / НГС

Зимой корреспонденты НГС съездили в село Кашкарагаиха, где сейчас живёт молодая семья из Новосибирска. Стас и Майя бросили работу и решили заняться сельским хозяйством. Коровы, козы, свиньи, кролики, куры — их достаточно в репортаже. Но не хватило места их псу-охраннику, который так отчаянно пытался привлечь внимание фотографа. Шарик (возможно, так тебя и зовут), мы исправляем свой недочёт.



В микрорайоне есть дома, построенные в 1920-х годах Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В январе мэрия признала аварийным целый микрорайон на Затоне. Жители 44 домов переедут в новые квартиры; надеемся, что питомцы отправятся вместе с ними. Пока они сторожат хозяйское жильё — в «нулевых» люди дежурили здесь сутками, опасаясь поджогов.



Эту кошку завели для ловли крыс Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В марте НГС рассказывал историю семьи Крегер, которая переживает трудные времена. Младшая дочь — инвалид, её мама заболела раком. Семья вынуждена жить в доме, который постоянно покрывается плесенью. Они не падают духом и стараются верить в лучшее. А кошка помогает отпугивать крыс, которые забегают в квартиру.



Кот с улицы Кузьмы Минина радуется весне Фото: Ольга Бурлакова / НГС

И снова разрушенные дома и страшные улицы. На этот раз улица Кузьмы Минина. Весной здесь совсем печально — с домов падают кирпичи, а лёд с крыш обрывает провода. Падающие потолки, серость и сырость. Хочется выть даже кошкам. Но вряд ли они пойдут на это, ведь это ниже их достоинства. Достаточно просто быть выше всего этого.

За сибирскими пони приезжают даже из Москвы Фото: Александр Ощепков / НГС

В августе корреспонденты НГС побывали на ферме, где разводят шетлендских пони. Владелица племенного хозяйства «Ника» рассказала, что занимается лошадьми с 4 лет. Сейчас в конюшне около десятка пони разных пород. Одного жеребца зовут Шпион. В пони-репортаже вы найдёте видеоролик с лошадками. А пока ещё одно фото, которое не вошло в материал.

После пожара в Полойке Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Фотографии страшной трагедии, которая произошла в селе Полойка Краснозёрского района, вызывают ужас. В пожаре погибли четыре ребёнка и их мама. Глава семьи смог спастись, но не успел помочь своей семье. Корреспонденты НГС побывали в Полойке в день трагедии. От дома остались лишь обгоревшие стены — страх от случившегося даже в глазах собаки.

Хозяева говорят, что внешность кота обманчива Фото: Александр Ощепков / НГС

В 2017 году НГС рассказывал историю маленького Сёмы из Дупленки. Ребёнка называют хрустальным мальчиком — он страдает редкой болезнью, при которой от прикосновений ломаются кости. Но у Сёмы есть надёжный охранник Персик, который выглядит скорее как Перс. Хозяева говорят, что он добрый, но рука почему-то не тянется его тискать.

Два весёлых гуся, оба серо-белые, живут где-то недалеко от города Фото: Александр Ощепков / НГС

Наверняка, вы вспомните детскую потешку, глядя на это фото. Оно сделано в Новосибирской области и вошло в подборку для краеведческого теста по названиям деревень и сёл. Безбожник или Старый карапуз: какое из них придумали корреспонденты, а какое есть на самом деле? А песенка про двух весёлых гусей и их бабусю сегодня вас не оставит.

Кот живёт в стеклянном тереме, который стал достопримечательностью Колывани Фото: Александр Ощепков / НГС

Этот кот, похоже, не сильно рад корреспондентам, которые приехали снимать репортаж про его дом. Стеклянный замок Савельева стал достопримечательностью Колывани. Его хозяин сделал декор из 12 тысяч бутылок, которые собирал 20 лет.

Жителей аварийного дома города Обь пообещали расселить Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В конце лета жители города Обь услышали, как трещит их дом, и выбежали на улицу. Построенный в 1935 году дом признан аварийным уже три года назад. Власти решили его расселить, а пока собственники разойдутся по съемным квартирам. Надеемся, что этот грустный котёнок не останется на улице.

Зоопарку в этом году исполнилось 72 года Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Это Молли, собака директора новосибирского зоопарка Андрея Шило. Молли попала в объектив фотокорреспондента во время подготовки репортажа про 72-летие зоопарка.

Житель острова Кудряш, который чувствует себя как дома на любой даче Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Страшно? Нам тоже. Это Сеня, он живёт на острове Кудряш, про который недавно был репортаж НГС. Комментаторы назвали его котом-паханом. И не зря. Дачники-островитяне рассказали, что Сеня ходит к ним по очереди, а они ему покупают дорогой корм. Главное — быть убедительным.

Под завалами оказались несколько человек Фото: Александр Ощепков / НГС

29 августа в Новосибирске произошла трагедия, которая унесла жизнь троих человек. Из-за обрушения стены насосной станции на улице Ударной под завалами оказались несколько человек. Спасатели работали до самой ночи. Искать людей им помогали четыре собаки.

Кинологи привели четырёх собак, которые искали людей под завалами Фото: Александр Ощепков / НГС