Ворвались в кадр: коты, псы и пони-очаровашка, которые случайно попали в репортажи НГС

Кот Сеня живёт на острове Кудряш
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Интернет, наверное, не был бы интернетом без котиков, пёсиков и другой живности. Мимо подборок усатых и хвостатых пройти невозможно. Они заставляют нас кликать на фото, просматривать ролики, с любовью снятые их хозяевами. Иногда складывается ощущение, что у фотоаппаратов и телефонов даже есть специальная опция, которая притягивает руку к коту, чтобы запечатлеть его величество. Корреспонденты НГС — тоже люди, с теми же слабостями, поэтому пройти мимо животных, даже если идут съемки серьёзного репортажа, практически невозможно. Мы решили сделать отдельную подборку четырёхлапых. У каждого своя история: одних выселяют вместе с хозяевами, другие ходят по руинам сгоревшего дома, третьи ведут спасательную операцию. Ищите самого милого — в репортажах НГС.
Зимой корреспонденты НГС съездили в село Кашкарагаиха, где сейчас живёт молодая семья из Новосибирска. Стас и Майя бросили работу и решили заняться сельским хозяйством. Коровы, козы, свиньи, кролики, куры — их достаточно в репортаже. Но не хватило места их псу-охраннику, который так отчаянно пытался привлечь внимание фотографа. Шарик (возможно, так тебя и зовут), мы исправляем свой недочёт.
В январе мэрия признала аварийным целый микрорайон на Затоне. Жители 44 домов переедут в новые квартиры; надеемся, что питомцы отправятся вместе с ними. Пока они сторожат хозяйское жильё — в «нулевых» люди дежурили здесь сутками, опасаясь поджогов.
В марте НГС рассказывал историю семьи Крегер, которая переживает трудные времена. Младшая дочь — инвалид, её мама заболела раком. Семья вынуждена жить в доме, который постоянно покрывается плесенью. Они не падают духом и стараются верить в лучшее. А кошка помогает отпугивать крыс, которые забегают в квартиру.
И снова разрушенные дома и страшные улицы. На этот раз улица Кузьмы Минина. Весной здесь совсем печально — с домов падают кирпичи, а лёд с крыш обрывает провода. Падающие потолки, серость и сырость. Хочется выть даже кошкам. Но вряд ли они пойдут на это, ведь это ниже их достоинства. Достаточно просто быть выше всего этого.
В августе корреспонденты НГС побывали на ферме, где разводят шетлендских пони. Владелица племенного хозяйства «Ника» рассказала, что занимается лошадьми с 4 лет. Сейчас в конюшне около десятка пони разных пород. Одного жеребца зовут Шпион. В пони-репортаже вы найдёте видеоролик с лошадками. А пока ещё одно фото, которое не вошло в материал.
Фотографии страшной трагедии, которая произошла в селе Полойка Краснозёрского района, вызывают ужас. В пожаре погибли четыре ребёнка и их мама. Глава семьи смог спастись, но не успел помочь своей семье. Корреспонденты НГС побывали в Полойке в день трагедии. От дома остались лишь обгоревшие стены — страх от случившегося даже в глазах собаки.
В 2017 году НГС рассказывал историю маленького Сёмы из Дупленки. Ребёнка называют хрустальным мальчиком — он страдает редкой болезнью, при которой от прикосновений ломаются кости. Но у Сёмы есть надёжный охранник Персик, который выглядит скорее как Перс. Хозяева говорят, что он добрый, но рука почему-то не тянется его тискать.
Наверняка, вы вспомните детскую потешку, глядя на это фото. Оно сделано в Новосибирской области и вошло в подборку для краеведческого теста по названиям деревень и сёл. Безбожник или Старый карапуз: какое из них придумали корреспонденты, а какое есть на самом деле? А песенка про двух весёлых гусей и их бабусю сегодня вас не оставит.
Этот кот, похоже, не сильно рад корреспондентам, которые приехали снимать репортаж про его дом. Стеклянный замок Савельева стал достопримечательностью Колывани. Его хозяин сделал декор из 12 тысяч бутылок, которые собирал 20 лет.
В конце лета жители города Обь услышали, как трещит их дом, и выбежали на улицу. Построенный в 1935 году дом признан аварийным уже три года назад. Власти решили его расселить, а пока собственники разойдутся по съемным квартирам. Надеемся, что этот грустный котёнок не останется на улице.
Это Молли, собака директора новосибирского зоопарка Андрея Шило. Молли попала в объектив фотокорреспондента во время подготовки репортажа про 72-летие зоопарка.
Страшно? Нам тоже. Это Сеня, он живёт на острове Кудряш, про который недавно был репортаж НГС. Комментаторы назвали его котом-паханом. И не зря. Дачники-островитяне рассказали, что Сеня ходит к ним по очереди, а они ему покупают дорогой корм. Главное — быть убедительным.
29 августа в Новосибирске произошла трагедия, которая унесла жизнь троих человек. Из-за обрушения стены насосной станции на улице Ударной под завалами оказались несколько человек. Спасатели работали до самой ночи. Искать людей им помогали четыре собаки.
В 2016 году НГС рассказывал про котов, которые живут в офисах, музеях и научных институтах. Они предсказывают погоду, сторожат музейные экспонаты и ядерные установки.