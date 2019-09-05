Откусил и замер: НГС нашел неприметную шашлычную на окраине — мясо там удивит даже гурмана

Обычно мы рассказываем про заведения, открывшиеся недавно. Но бывают места, ради которых можно и отступить от правил. Тем более что для абсолютного большинства читателей НГС это будет точно таким же открытием, как для обозревателя НГС.Афиша, который по наводке авторитетных в кулинарном мире людей съездил в неприметную шашлычную «Сезам кебаб» в начале Гусинобродского шоссе. «Сезам кебаб» работает здесь (Гусинобродское шоссе, 8) уже года два, но на фронтоне до сих пор видны остатки букв магазина запчастей, который занимал этот павильон раньше. Вывеска самой шашлычной — это небольшой баннер, который и с дороги-то сразу не разглядишь. Окружение у заведения специфическое. Слева стоит постапокалиптического вида недострой, сразу справа — шиномонтажная мастерская.



Мангал установлен в будке у входа, так что когда поступает заказ, нанизанное на шпажках мясо деловито проносят через зал к выходу в гастроемкости. Многие здесь берут шашлыки с собой, так при мне среднеазиатского вида мужичок в робе сначала заказал, а потом забрал штук 20 люля-кебабов.



Раньше здесь торговали автодеталями Фото: Стас Соколов

Нельзя сказать, чтобы это было какое-то потайное заведение для своих (у шашлычной даже есть аккаунт в «Инстаграме»), но если не считать пары человек, зашедших забрать заказ с собой, то в зале я был, похоже, единственным человеком, для которого русский язык — родной. Такое любопытное чувство, когда в родном Новосибирске ты внезапно чувствуешь себя иностранцем. Никакого особенного сервиса в кафе нет, но люди работают дружелюбные. И если они не улыбаются во весь рот с порога, то просто потому, что почти постоянно заняты.

Главное блюдо здесь, конечно же, шашлыки. При мне на выбор было четыре вида: с говядиной, бараниной, люля-кебаб и куриный. Цены зависят от веса, например люля можно заказать аж в трех размерах. Самый дешевый стоит 60 рублей (люля), большой говяжий и бараний — по 250 рублей. Прямо скажем, недорого.



В павильоне два очень просто обставленных зала Фото: Стас Соколов

Я взял на пробу говядину (150 рублей за полпорции), баранину (250) и средний люля (100 рублей). Никакого гарнира к ним не полагалось, но мне заранее вынесли порядочного размера тарелку подмаринованного лука. Стакан чая и пол-лепешки обошлись еще в 40 рублей. Лепешка была, в общем, самая обыкновенная, но она тут и не основное блюдо.

Минут через 15 принесли все три шпажки сразу в одной тарелке. Никакой специальной подачи (вроде выложить на лаваш, кинуть веточку петрушки) — всё предельно функционально. Дескать, ты же мясо есть пришёл? Ну вот тебе оно, кушай на здоровье.



Все шашлыки выложены в холодильной витрине Фото: Стас Соколов

Начал с говядины. Мясо порезано на небольшие куски, которые на шампуре прорежены ломтиками сала. Это такой несложный приём, но далеко не все берут себе за труд им воспользоваться. Особенно в местах, где шашлык стоит 150 рублей. Впрочем, о чём я. И без сала видно, что кусочки эти для шашлыка специально отбирали. Там не было ни единого куска трудножующихся соединительных тканей, ни пленок — в общем, ничего лишнего. Да, мяско чуток помариновали, но маринад не ощущался как что-то чуждое, неестественное.



Большая часть публики говорит между собой не по-русски Фото: Стас Соколов

Люля — это вообще взрыв вкуса. Нет, правда, такое нечасто бывает, когда ты кладешь кусочек в рот, начинаешь жевать и… Замираешь. Как будто услышал яркую мелодию или увидел талантливо сделанный рисунок. Потом уже, разбираясь с ощущениями, понимаешь, что тут хорошо поработали специи. Но опять же, они так вплелись во вкус самого мяса, что уже и не хочется продолжать эти органолептические изыскания. Хочется ещё люля.



Средний люля-кебаб (100 рублей), шашлык из баранины (250 рублей) и шашлык из говядины (150 рублей) Фото: Стас Соколов

Некоторые вопросы возникли только к баранине. Она была просто неестественно сочной и мягкой. Потому что я пробовал и ягнятину, но там немного иные ощущения. То ли маринада здесь было уже побольше, то ли в «Сезам» наладили поставки какого-то невероятного мяса.

В конце не удержался и взял попробовать здешнюю пахлаву. У нее довольно толстые слои теста и пекарь явно экономил мёд. Это конечно, не Турция, и даже не Баку, но что вы хотите за 50 рублей? Но как «что-нибудь не очень сладкое» в конце обеда — вполне сгодится.



Пахлава за 50 рублей Фото: Стас Соколов