«В моде сдержанная сексуальность»: 14 осенних образов, которые вас удивят (носим платья с брюками)

Открыли шкаф и внезапно осознали, что там все еще аккуратно висят платья и джинсовые комбинезоны, которые мы и летом-то не успели хорошенько выгулять, а уже осень. Мода взяла и опять поменялась вместе с датой на календаре и погодой за окном. Корреспондент SHE вместе с топ-стилистом Юлией Ушаковой и моделью из агентства «Красота Сибири» Софьей Пащенко прошлись по магазинам и примерили несколько образов, которые помогут вам встретить эту осень максимально стильно (внутри лайфхаки на тему, как грамотно обыграть летние вещи для прохладного времени года).

«Этой осенью в тренде платья — чем больше, тем лучше. С прошлых сезонов перешли клетка и горох, плиссе. С этого сезона актуален стиль 70-х — толстые подошва и каблуки, высокие сапоги, ботинки-казаки, юбки, закрывающие колени, банты и воротники, пальто на платья. В моде женственность и сдержанная сексуальность, кожа — с головы до пят, не обязательно черная, и total беж — этот тренд подойдет абсолютно всем. Главное — выбрать правильный оттенок, подходящий именно вам», — объясняет Юлия. Кроме того, стилист предлагает обратить внимание на элементы барочности в одежде — присборенный рукав на платьях и блузах и красно-черную клетку в разных ее вариациях (куртки, платья, комбинезоны, рюкзаки и сумки). Узкая талия — как отдельный тренд: «Если вы не обладаете ею от природы, создаем визуальный эффект с помощью расширения линии плеч и бёдер. Жакеты в стиле оверсайз, с мужского плеча, модные в прошлом сезоне, приталиваем ремнем (и помним, что чем выше рост, тем шире ремень, и наоборот)».

Zara

Кожаные брюки 2999 рублей

Блуза 2599 рублей

Платье 3999 рублей Фото: Ольга Бурлакова

Плотные материалы стилист советует сочетать с тонкими и летящими тканями, например грубые кожаные штаны, ботинки на шнуровке и нежная блуза.

Платье можно выбрать такое, чтобы его было удобно комбинировать: обратите внимание на модель на пуговицах, которую можно носить как удлиненную рубашку поверх брюк. По словам Юлии, легкая небрежность и вальяжность сейчас прослеживается практически во всех образах, создавая эффект «Я не специально так оделась». Платье можно носить и в обычном варианте — с теми же самыми ботинками.

Zara

Платье 3999 рублей

Ботинки 5999 рублей Фото: Ольга Бурлакова

Это платье — привет из 90-х. Многоярусность прослеживается как в платьях и юбках, так и в блузах. Такой вариант больше подходит высоким и стройным девушкам, у которых внутри нет объема, а присборенный рукав и объемные плечи придают образу романтичность.

Zara

Рубашка 2599 рублей

Брюки 2999 рублей

Тренч 9999 рублей Фото: Ольга Бурлакова

Здесь стиль 70-х: необработанный край, укороченная рубашка. Создается легкий эффект образа хиппи за счет цветочного принта. Обратите внимание на рукава — они снова присборены, такой элемент прослеживается практически во всех моделях. Стилист объясняет, что в моду возвращаются кейпы — плащи без рукавов. В магазине такой модели не нашлось, поэтому мы просто накинули обычный тренч на плечи для визуального эффекта.

Zara

Брюки 2999 рублей

Блуза 2599 рублей Фото: Ольга Бурлакова

Узкую талию можно подчеркнуть не только при помощи юбок и платьев. Выбираем правильную модель брюк — талия завышена, подчеркнута вытачками и защипами. Для визуального эффекта расширяем верх за счет объемного рукава.

Zara

Брюки 2999 рублей

Джинсовая куртка 2999 рублей Фото: Ольга Бурлакова

Клетка популярна из сезона в сезон. Здесь она представлена в городском стиле. Вариант брюк — не совсем классика, за счет отворотов. Джинсовая куртка нетривиального цвета вместо жакета — и стильный динамичный образ готов. Цвет хаки — потому что осенью актуальны все природные оттенки: земля, трава, опавшая листва.

Zara

Платье 2999 рублей

Джинсовая куртка 3999 рублей Фото: Ольга Бурлакова

Кожаные платья вновь на пике популярности, только немного в другом варианте — приталенные (помним про тренд на узкую талию), а рукава присборенные (барочность и романтичность). Те прямые платья, которые мы носили раньше, можно приталить поясом и создать тем самым дополнительный объем на бёдрах. В завершение надеть джинсовую куртку и немного смягчить образ — только выбираем короткую, длиной до талии, чтобы создать эффект узкости.

Zara

Тренч 9999 рублей

Блуза 2599 рублей

Джинсы 2999 рублей Фото: Ольга Бурлакова

Что важно знать про джинсы: они должны иметь хороший объем, между телом и тканью должен быть воздух. Увеличенный объем модели в районе бедер — отсыл к 90-м, к брюкам-бананам. Если вы никак не можете расстаться с джинсами скинни, повяжите любимую толстовку/свитер/рубашку на манер 90-х на бёдра. Талия будет казаться тоньше за счёт увеличенной линии бёдер. Объем должен присутствовать практически везде — на плаще он создается за счет отлетной кокетки.

Zara

Джинсы 2999 рублей

Блуза 2599 рублей Фото: Ольга Бурлакова

Объемные джинсы можно сочетать с многоярусной блузой — будет смотреться очень стильно.

Zara

Джинсовый комбинезон 2999 рублей

Тренч 9999 рублей

Ботильоны 5999 рублей Фото: Ольга Бурлакова

Короткие шорты имеют место быть и осенью — носим с плотными колготами. Под низ такого комбинезона можно надеть водолазку. И помним, что деним по-прежнему актуален, голубой цвет джинсы отлично подойдет блондинкам. Грубая ткань сочетается здесь с женственными деталями — рукавами или утонченной обувью. Современный силуэт предполагает увеличенную линию плеч за счёт женственных рукавов и подчеркнуто узкую талию. Если необходимо прикрыть шорты, поверх можно накинуть тренч.

Mango

Юбка 2490 рублей

Пальто 12 999 рублей

Ботильоны 3999 рублей Фото: Ольга Бурлакова

Черно-красная клетка как отдельный тренд. Такой образ идеален для школы или института, подойдет девушкам невысокого роста. Стилист не советует заправлять водолазку внутрь юбки — это модель с заниженной талией и верхнее изделие, будь то водолазка, рубашка или тонкий свитер, мы внутрь не заправляем, чтобы не удлинить тело. Пропорции нарушаются — это никого не красит. Пальто выбираем более классическое, приталенное. Модели оверсайз имеют место быть, но только в спортивных образах, — их удобно надевать на что-то объемное, на свитер например. Как вариант — можно аккуратно подчеркнуть свободную модель поясом, если будет смотреться гармонично, то почему нет.

Massimo Dutti

Платье 10 990 рублей

Поясная сумка 9990 рублей

Ботики 13 990 рублей Фото: Ольга Бурлакова

Стиль 70-х — платье-халат, купленное летом, сейчас можно носить поверх водолазки. Только выберите правильную модель — тонкую, из хорошего трикотажа, с добавлением шерсти, вискозы и шёлка. Сочетаем с классическим пальто и неклассической обувью — например, с казаками.

Mango

Юбка плиссе 3999 рублей

Кардиган 2490 рублей



Фото: Ольга Бурлакова

Тоже 70-е — вспоминаем фильм «Служебный роман»: юбка плиссе добавляет образу женственности и игривости. Звериный и змеиный принт можно смело сочетать с геометрией или цветочным принтом.

Massimo Dutti

Комбинезон 9990 рублей

Куртка 30 990 рублей Фото: Ольга Бурлакова