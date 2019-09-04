Дух авантюризма: 10 самых пижонских автомобилей по цене Renault Duster

За 1 миллион рублей из новых машин сегодня купишь разве что унылый «бюджетник», но вторичный рынок предлагает море вкуса и соблазнов

За один миллион рублей самое разумное купить небольшой седанчик типа Volkswagen Polo, или Hyundai Solaris, или утилитарный кроссовер, скажем, Renault Duster. А если душа просит неразумного? Вы удивитесь, какие автомобили предлагаются за миллион рублей, если не ограничивать себя рынком новья.

Lada Revolution SuperSport

Двухместный спортпрототип Lada Revolution не выставочный образец, а настоящий трековый болид Фото: auto.ru

Не слышали о такой? Спортпрототип для кольцевых гонок, созданный в Тольятти ещё в начале нулевых годов, является одним из самых амбициозных и ярких проектов АВТОВАЗа. Машина годится лишь для закрытых трасс, зато является подлинной редкостью: сейчас на ходу не более 10 экземпляров. Версия SuperSport по ссылке в объявлении имеет мощность 215 л. с., которые снимали с модернизированного вазовского движка объемом 1,6 литра. Автомобиль очень лёгкий — всего 670 кг, поэтому даже с таким мотором у него динамика добротного спорткара.



Peugeot RCZ

Французская интерпретация идей Audi TT оказалась весьма убедительной. По крайней мере внешне Фото: auto.ru

А вот Peugeot, о котором не все слышали. Купе RCZ воспроизводило пропорции Audi TT и немного Volkswagen Beetle, но смотрелось очень органично. В отличие от Lada Revolution, это годный автомобиль на каждый день, разве что с тесными задними сиденьями и очень большим размахом дверей. Шасси заимствовано у Peugeot 308, поэтому по управляемости RCZ далеко не спорткар, но по меркам переднеприводных машин едет вполне прилично. А главное, вызывает улыбку каждый раз, когда подходишь к нему, чтобы открыть массивную безрамочную дверь.

Subaru BRZ



Subaru BRZ небросок внешне, но это одна из самых азартных моделей японской марки Фото: auto.ru

Если Peugeot RCZ нравится вам форматом, но кажется недостаточно злым, хорошая альтернатива — это Subaru BRZ или его технический близнец Toyota GT86. Оба автомобиля сделаны по редкой сейчас формуле, когда в основу небольшого купе кладётся не платформа унылой малолитражки, а разработанная с нуля база с задним приводом и оптимальной развесовкой. Пусть мощность мотора всего 200 л. с., едет этот автомобиль как злобный спорткар. Выбор для уверенных в себе автогурманов.



Porsche Cayman



Cayman является, наверное, самым недооценённым Porsche, что сказывается и на его вторичной цене Фото: auto.ru

Раз уж мы заговорили о гурманах, трудно обойти вниманием младший из Porsche — среднемоторный Cayman. На фоне старшего брата 911 он не так раскручен и престижен, но Cayman восхитительно управляется и мягче к водителю, чем очень требовательный 911. По крайней мере если попробовать ездить с отключенной системой стабилизации.

Dodge Challenger

Если вы влюблены в американский life style, то Challenger растопит ваше сердце Фото: auto.ru

В американском исполнении идея автомобиля-провокатора выглядит по-другому: на стороне Dodge Challenger самобытный дизайн и 254-сильный мотор V6. Challenger не считается изысканным спорткаром, и его платформа частично унифицирована с более крупным Chrysler 300С, но это не всегда минус. В Штатах машины по такому рецепту называют пони-кар, и они популярны благодаря эффектности, относительной практичности и первобытной мощи двигателей. Для пижонов самое оно. Mazda MX-5



Лёгкая и шустрая Mazda MX-5 — выбор тех, кому важно чувство близости с машиной Фото: auto.ru

Этот автомобиль стал для многих синонимом чистого удовольствия от вождения, и хотя Mazda MX-5 никогда не претендовала на лавры больших спорткаров, у неё прекрасный баланс качеств. Заднеприводное шасси позволяет удовлетворить драйверские амбиции, в том числе поездить в дрифте, а открытый кузов дарит обострённое ощущение скорости. Жёсткая крыша, кстати, поднимается всего за 12 секунд. Опытные владельцы говорят, что ездить на MX-5 можно круглогодично, потому что маленький салон прогревается почти мгновенно. Очевидные минусы — автомобиль строго двухместный и с небольшим багажником.



Mercedes SLK



Сегодня купе-кабриолеты достаточно привычны, но когда-то SLK открыл этот класс и стал для многих недосягаемой мечтой Фото: auto.ru

Прародитель современных купе-кабриолетов Mercedes-Benz SLK является интересной альтернативой для тех, кто предпочитает не столько хищный характер, сколько комфорт и престиж марки. За наш бюджет реально купить SLK в возрасте примерно 10 лет с не очень мощным мотором, зато с типичными для премиум-класса «фишками», включая кожаный салон.

Mazda RX7/RX8



Под капотом Mazda RX разных поколений были роторно-поршневые моторы Фото: auto.ru

Автомобиль для тех, в ком не умер дух авантюризма. Рекомендовать его мы не станем, но и пройти мимо не можем. За миллион рублей можно найти Mazda RX7 или посмотреть более современную RX8. Машины роднит уникальный для нынешнего автопрома мотор — роторно-поршневой двигатель объемом всего 1,3 литра и мощностью до 250 л. с. Лет пятьдесят назад такие моторы занимали умы многих инженеров, но в последние годы единственным массовым производителем РПД оставалась Mazda.Такие моторы очень компактны, раскручивают до впечатляющих частот (в случае с Mazda 9 000 об/мин) и обеспечивают высокую удельную мощность. Правда, РПД оказались прожорливы, расходуют масло и вообще не отличаются долговечностью, поэтому покупку подержанной Mazda RX можно считать, скорее, инвестицией в красивую историю.



Chevrolet Camaro

В 2010 году Chevrolet Camaro из унылого купе превратился обратно в стильный пони-кар Фото: auto.ru

Это тот самый Camaro, что сыграл роль Бамблби в «Трансформерах», и, кстати, его дизайн разрабатывал наш земляк Владимир Капитонов. За миллион рублей реально купить Camaro 2010 года с двигателем мощностью за 300 л. с., пусть и не в идеальном состоянии. Как и Challenger, это купе не относится к классу полноценных спорткаров, но его стиль и мощность мотора компенсируют многое. Обратите внимание, что сайт Auto.ru автоматически проверяет VIN автомобиля, и в данном случае установить корректность номера не удалось.

Mini Cooper



Mini Cooper в кузове «кабриолет» обещает все мыслимые удовольствия от вождения. Включая кайф от удобства парковки Фото: auto.ru

За миллион рублей можно повыбирать из довольно большого ассортимента Mini Cooper, включая симпатичный кабриолет на фото. В Mini удачно сочетаются дерзость горячего хетчбэка, относительная практичность и компактность: идеальный формат спорткара для тесных городов. Если возможностей трёхдверок Mini недостаточно, есть пятидверные кроссоверы Countryman, хотя выглядят они не столь круто. Кстати, современные Mini унифицированы с автомобилями BMW (марка принадлежит немецкому концерну) и делят платформу, например, с BMW 1-й серии.

