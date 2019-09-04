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Дух авантюризма: 10 самых пижонских автомобилей по цене Renault Duster

Вот наш хит-парад клёвых машин, которые можно купить, если жена разрешит отказаться от кроссовера

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За 1 миллион рублей из новых машин сегодня купишь разве что унылый «бюджетник», но вторичный рынок предлагает море вкуса и соблазнов

Фото: auto.ru

За один миллион рублей самое разумное купить небольшой седанчик типа Volkswagen Polo, или Hyundai Solaris, или утилитарный кроссовер, скажем, Renault Duster. А если душа просит неразумного? Вы удивитесь, какие автомобили предлагаются за миллион рублей, если не ограничивать себя рынком новья.

Lada Revolution SuperSport

Двухместный спортпрототип Lada Revolution не выставочный образец, а настоящий трековый болид

Двухместный спортпрототип Lada Revolution не выставочный образец, а настоящий трековый болид

Не слышали о такой? Спортпрототип для кольцевых гонок, созданный в Тольятти ещё в начале нулевых годов, является одним из самых амбициозных и ярких проектов АВТОВАЗа. Машина годится лишь для закрытых трасс, зато является подлинной редкостью: сейчас на ходу не более 10 экземпляров. Версия SuperSport по ссылке в объявлении имеет мощность 215 л. с., которые снимали с модернизированного вазовского движка объемом 1,6 литра. Автомобиль очень лёгкий — всего 670 кг, поэтому даже с таким мотором у него динамика добротного спорткара.

Peugeot RCZ

Французская интерпретация идей Audi TT оказалась весьма убедительной. По крайней мере внешне

Французская интерпретация идей Audi TT оказалась весьма убедительной. По крайней мере внешне

А вот Peugeot, о котором не все слышали. Купе RCZ воспроизводило пропорции Audi TT и немного Volkswagen Beetle, но смотрелось очень органично. В отличие от Lada Revolution, это годный автомобиль на каждый день, разве что с тесными задними сиденьями и очень большим размахом дверей. Шасси заимствовано у Peugeot 308, поэтому по управляемости RCZ далеко не спорткар, но по меркам переднеприводных машин едет вполне прилично. А главное, вызывает улыбку каждый раз, когда подходишь к нему, чтобы открыть массивную безрамочную дверь.

Subaru BRZ

Subaru BRZ небросок внешне, но это одна из самых азартных моделей японской марки

Subaru BRZ небросок внешне, но это одна из самых азартных моделей японской марки

Если Peugeot RCZ нравится вам форматом, но кажется недостаточно злым, хорошая альтернатива — это Subaru BRZ или его технический близнец Toyota GT86. Оба автомобиля сделаны по редкой сейчас формуле, когда в основу небольшого купе кладётся не платформа унылой малолитражки, а разработанная с нуля база с задним приводом и оптимальной развесовкой. Пусть мощность мотора всего 200 л. с., едет этот автомобиль как злобный спорткар. Выбор для уверенных в себе автогурманов.

Porsche Cayman

Cayman является, наверное, самым недооценённым Porsche, что сказывается и на его вторичной цене

Cayman является, наверное, самым недооценённым Porsche, что сказывается и на его вторичной цене

Раз уж мы заговорили о гурманах, трудно обойти вниманием младший из Porsche — среднемоторный Cayman. На фоне старшего брата 911 он не так раскручен и престижен, но Cayman восхитительно управляется и мягче к водителю, чем очень требовательный 911. По крайней мере если попробовать ездить с отключенной системой стабилизации.

Dodge Challenger

Если вы влюблены в американский life style, то Challenger растопит ваше сердце

Если вы влюблены в американский life style, то Challenger растопит ваше сердце

В американском исполнении идея автомобиля-провокатора выглядит по-другому: на стороне Dodge Challenger самобытный дизайн и 254-сильный мотор V6. Challenger не считается изысканным спорткаром, и его платформа частично унифицирована с более крупным Chrysler 300С, но это не всегда минус. В Штатах машины по такому рецепту называют пони-кар, и они популярны благодаря эффектности, относительной практичности и первобытной мощи двигателей. Для пижонов самое оно. 

Mazda MX-5

Лёгкая и шустрая Mazda MX-5 — выбор тех, кому важно чувство близости с машиной&nbsp;

Лёгкая и шустрая Mazda MX-5 — выбор тех, кому важно чувство близости с машиной 

Этот автомобиль стал для многих синонимом чистого удовольствия от вождения, и хотя Mazda MX-5 никогда не претендовала на лавры больших спорткаров, у неё прекрасный баланс качеств. Заднеприводное шасси позволяет удовлетворить драйверские амбиции, в том числе поездить в дрифте, а открытый кузов дарит обострённое ощущение скорости. Жёсткая крыша, кстати, поднимается всего за 12 секунд. Опытные владельцы говорят, что ездить на MX-5 можно круглогодично, потому что маленький салон прогревается почти мгновенно. Очевидные минусы — автомобиль строго двухместный и с небольшим багажником.

Mercedes SLK

Сегодня купе-кабриолеты достаточно привычны, но когда-то SLK открыл этот класс и стал для многих недосягаемой мечтой

Сегодня купе-кабриолеты достаточно привычны, но когда-то SLK открыл этот класс и стал для многих недосягаемой мечтой

Прародитель современных купе-кабриолетов Mercedes-Benz SLK является интересной альтернативой для тех, кто предпочитает не столько хищный характер, сколько комфорт и престиж марки. За наш бюджет реально купить SLK в возрасте примерно 10 лет с не очень мощным мотором, зато с типичными для премиум-класса «фишками», включая кожаный салон.

Mazda RX7/RX8

Под капотом Mazda RX разных поколений были роторно-поршневые моторы

Под капотом Mazda RX разных поколений были роторно-поршневые моторы

Автомобиль для тех, в ком не умер дух авантюризма. Рекомендовать его мы не станем, но и пройти мимо не можем. За миллион рублей можно найти Mazda RX7 или посмотреть более современную RX8. Машины роднит уникальный для нынешнего автопрома мотор — роторно-поршневой двигатель объемом всего 1,3 литра и мощностью до 250 л. с. Лет пятьдесят назад такие моторы занимали умы многих инженеров, но в последние годы единственным массовым производителем РПД оставалась Mazda.Такие моторы очень компактны, раскручивают до впечатляющих частот (в случае с Mazda 9 000 об/мин) и обеспечивают высокую удельную мощность. Правда, РПД оказались прожорливы, расходуют масло и вообще не отличаются долговечностью, поэтому покупку подержанной Mazda RX можно считать, скорее, инвестицией в красивую историю.

Chevrolet Camaro

В 2010 году Chevrolet Camaro из унылого купе превратился обратно в стильный пони-кар

В 2010 году Chevrolet Camaro из унылого купе превратился обратно в стильный пони-кар

Это тот самый Camaro, что сыграл роль Бамблби в «Трансформерах», и, кстати, его дизайн разрабатывал наш земляк Владимир Капитонов. За миллион рублей реально купить Camaro 2010 года с двигателем мощностью за 300 л. с., пусть и не в идеальном состоянии. Как и Challenger, это купе не относится к классу полноценных спорткаров, но его стиль и мощность мотора компенсируют многое. Обратите внимание, что сайт Auto.ru автоматически проверяет VIN автомобиля, и в данном случае установить корректность номера не удалось.

Mini Cooper

Mini Cooper в кузове «кабриолет» обещает все мыслимые удовольствия от вождения. Включая кайф от удобства парковки

Mini Cooper в кузове «кабриолет» обещает все мыслимые удовольствия от вождения. Включая кайф от удобства парковки

За миллион рублей можно повыбирать из довольно большого ассортимента Mini Cooper, включая симпатичный кабриолет на фото. В Mini удачно сочетаются дерзость горячего хетчбэка, относительная практичность и компактность: идеальный формат спорткара для тесных городов. Если возможностей трёхдверок Mini недостаточно, есть пятидверные кроссоверы Countryman, хотя выглядят они не столь круто. Кстати, современные Mini унифицированы с автомобилями BMW (марка принадлежит немецкому концерну) и делят платформу, например, с BMW 1-й серии.

Какой из упомянутых автомобилей вы бы предпочли за 1 миллион рублей?

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      КОММЕНТАРИИ (6)

      4 сентября
      4 сен 2019 в 08:59

      Половина списка в миллион уложатся только в состоянии "обнять и плакать"

      4 сен 2019 в 08:37

      Мини Купер классная тачка , но нормальный пацан себе такой некупит, нормальный пацан купит за лям пруль-конструктор лохматых годов без пробега по России .

      Фото пользователя
      4 сен 2019 в 08:11

      У lada revolution, интересно, насколько хватит бампера от езды по нашим дорогам .А в частный сектор наверно только заехать :)