Цены — улёт: в России подорожают авиабилеты — эксперты советуют покупать их за полгода вперёд

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта спрогнозировала подорожание авиабилетов на 9–10% по итогам 2019 года; ФАС считает, что нет оснований для такого прогноза

Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, заявили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Через некоторое время ФАС сообщила, что не видит оснований для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов, а компанию проверят на предмет сговора. Руководитель АЭВТ считает, что если не будет господдержки, то авиакомпании не смогут сдерживать рост цен на билеты. Журналист НГС узнал у экспертов, что будет с авиабилетами дальше — на новогодние праздники и в 2020 году — и стоит ли покупать билеты на год вперёд.

По прогнозу Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, авиабилеты подорожают на 9–10% по итогам 2019 года, сообщили накануне «Известия». ФАС считает, что для таких негативных прогнозов нет оснований, но при этом темы отсутствия необходимой господдержки авиакомпаний, увеличившихся цен на авиатопливо и угрозы ухода с рынка некоторых игроков обсуждаются довольно серьёзно уже давно. Основные операционные расходы российских авиакомпаний — это топливо, аэропортовое обслуживание, лизинг и оплата труда. Заместитель директора группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АО) Александр Гущин отмечает, что именно эти четыре статьи расходов заняли 3/4 всех расходов компаний по итогам 2018 года. «Если в 2015–2017 годах доля расходов на топливо в структуре CASK (затраты авиакомпании на перевозки в расчёте на один кресло-километр (ккм) предельного пассажирооборота. — Прим. ред.) составляла 22–24%, то в 2018 году она увеличилась до 29%. Аэропортовое обслуживание и лизинг занимают примерно по 15% в структуре CASK. Лизинг практически полностью зависит от курса, аэропортовое обслуживание отчасти определяется политикой аэропортов, с которыми сотрудничают авиакомпании, а для международных рейсов тарификация также определяется курсом валют. Расходы на оплату труда занимали по итогам 2018 года 13,5%. Они также в определённой степени зависят от курса, так как за пилотов идёт конкуренция с иностранными авиакомпаниями», — пояснил Гущин.

Перевозчики, эксперты и представители сервисов по поиску билетов подтверждают, что авиабилеты уже подорожали (за первые восемь месяцев 2019 года) Фото: Александр Ощепков / НГС

Получается, что операционные расходы авиакомпаний в значительной степени зависят от колебания курсов валют, что на протяжении двух лет накапливалось и привело к росту CASK на 20% с 2016 года. Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко солидарна с мнением о том, что ценообразование авиаперелётов достаточно сложное и включает в себя много факторов. «Безусловно, у нас сейчас всё дорожает, и все эти факторы влияют на цены на авиабилеты. Хотелось бы, чтобы стоимость не увеличивалась, потому что она и так достаточно велика, особенно из Сибири. Хотелось бы, чтобы у сибиряков была доступность курортов российских и зарубежных, чтобы они могли лишний раз позволить себе поехать к морю, солнцу, оздоровиться. Всё будет зависеть от состояния экономики в целом», — комментирует Фоменко.

К числу основных факторов, влияющих на цену авиабилетов, относят топливо, аэропортовое обслуживание, лизинг и оплату труда Фото: Александр Ощепков / НГС

В пресс-службе группы компаний S7 подтвердили, что тенденция роста стоимости авиабилетов действительно есть: «Это связано с ростом расходов авиакомпаний по большинству статей. В первом полугодии 2019 года основным фактором стало сильное увеличение цен ГСМ. В третьем квартале на увеличение тарифов влияют возросшие (в несколько раз в ряде аэропортов) ставки на аэропортовые услуги».

PR-менеджер Aviasales Юлия Домрачева отмечает, что, по их данным, за первые восемь месяцев средний чек на перелёты по России увеличился на 2,5% — до 8267 рублей по сравнению с таким же периодом в прошлом году. А за границу средний чек вырос на 0,7% — до 41 699 рублей. «То есть мы видим, что сколько-то заметное увеличение в ценах случилось на внутренних рейсах. Возможно, последующее подорожание билетов коснётся именно внутрироссийских направлений. Осенью, как правило, билеты дешевеют после высокого летнего спроса. Например, в прошлом году снижение цен было в пределах 15–30%. Что касается новогодних авиабилетов, то их стоит приобретать заранее — за два-пять месяцев. Так, судя по прошлогодней статистике, цены на билеты значительно вырастали после октября», — заметила Домрачева.

По данным Aviasales, в большей степени в 2019 году подорожали билеты на внутренние рейсы — на 2,5% увеличился средний чек за первые восемь месяцев года Фото: Александр Ощепков / НГС

Экономист, доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Татьяна Гениберг считает, что повышение цен на авиабилеты действительно будет. «Если сравнивать общий уровень цен в стране, то можно отметить, что авиабилеты были несколько недооценены. Причём на авиабилеты у нас очень большая дифференциация: если вы покупаете в последний момент, то цена достаточно высокая, если без льгот, то тоже высокая, а вот когда люди летают группами или заранее берут, у них цены сравнительно невысокие. Когда можно, например, из Новосибирска в Москву туда-обратно за 10–15 тысяч. То есть цена недостаточно значимая. Поэтому мне кажется, что перевозчики, проведя экономический анализ, оценив фактическую среднюю рентабельность по всем перелётам, выяснили, что цены недостаточно высокие, несколько проседают. В связи с этим будет повышение цен», — уверена Гениберг.

Татьяна Гениберг уверена, что если повышение цен на 9–10% действительно произойдёт, то потом на рынке будет затишье — причем длительное, не менее года.

Эксперты считают, что целесообразно покупать билеты за два-шесть месяцев Фото: Ольга Бурлакова / НГС