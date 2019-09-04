«Общага — маленькая тюрьма»: журналист НГС — о 7 правилах выживания в студенческом общежитии

Наверняка где-то прямо сейчас одинокий первокурсник грустно сидит на сетчатой койке, оглядывает полупустую комнату с холодными деревянными полами, ощущает смешанный запах сырости и чей-то пригоревшей еды и ждёт, когда придут два, три, а то и четыре абсолютно неизвестных человека, с которыми придётся жить здесь ближайшие несколько лет. Такие чувства все эти дни испытывают сотни первокурсников, которые впервые оказались один на один со взрослой жизнью и попали в студенческую общагу: место, в котором вдруг понимаешь, что вкусная еда не появляется просто так, грязные вещи почему-то не становятся чистыми в шкафу, и где реально скучаешь по маме и по дому.

Но всё не так страшно. Со временем мысли о том, что ты живёшь в маленькой тюрьме, развеиваются под кучей весёлых воспоминаний и приобретённых навыков, а комната, заваленная горой одежды, грязными кружками и мебелью из разных советских и российских эпох, становится любимым уголком. Обозреватель НГС вспомнил свои студенческие годы и составил 7 правил, которые помогут выжить даже самому домашнему первокурснику. 1. Не теряй голову Это главное. В общежитии ты впервые по-настоящему останешься без родителей, и пути здесь два. Первый — отдаться чувству свободы: протащить водку через вахтёра, сделать сальто с балкона второго этажа, набить глупую татуировку на видном месте, заняться сексом на глазах однокурсников... Вариантов много, и они правда весёлые. И эти примеры, как и другие в этом тексте, реальны — из моего опыта и опыта моих соседей. Но такое веселье в лучшем случае превращается в воспоминания, о которых потом больше жалеешь. В худшем — приводят к отчислению. Вернуться домой, особенно после такого, поверь, не захочется.

Второй путь — использовать свободу с пользой. Общежитие — отличная возможность учиться ответственности, имея кучу страховых подушек. Никто не говорит, что нужно забыть про молодость и всякие игривые инстинкты, — просто нужно найти баланс: пару раз можно прогулять универ, но в свободные дни лучше прибраться и доделать тот доклад. А свободная жизнь отлично вписывается в выходные дни. Постарайся себе это внушить — потом у тебя только выходные и будут. Ну и отпуск пару раз в год. 2. Подружись с соседями Кем бы ни были твои соседи, скорее всего, тебе придётся быть с ними бок о бок почти постоянно. И лучше сделать их своими друзьями. Общага — место, где ты познакомишься с удивительными и очень разными людьми. Кто-то предпочитает называть себя другим именем, кто-то хвастается тем, что курит с пяти лет, а кто-то любит ходить по комнате в одних прозрачных колготках, смущая всех вокруг. У многих свои причуды, и их надо попытаться уважать.

В одной комнате слишком мало места для ненависти и слишком много способов для мести.

Чего действительно не хватает в общажных комнатках, так это личного пространства. Так что твои лучшие друзья на ближайшие четыре-пять лет — наушники. Великое изобретение. С ними не страшны ни громкий сосед, ни его отвратительный плейлист, ни его активная половая жизнь, даже если она в полуметре от тебя (а места там примерно столько). Наушники — это +10 к нервам и +50 к дружбе.

Вот максимально короткий список советов, соблюдая который ты навсегда останешься в сознании всех соседей лучшим: всегда убирай за собой, соблюдай личную гигиену, собрался в магазин — спроси у соседа, надо ли для него что-то захватить, научись тихо ходить, стучаться в дверь и заранее предупреждать соседей о гостях. И смени этот дурацкий рингтон! В общем, просто помни, что теперь ты не один. 3. Чаще готовь (спонсор пункта — твоя мама) Лапша быстрого приготовления, шаурма, покупные пельмени и чипсы каждый день неизбежны, но это только первые несколько недель. Дальше ты поймёшь, что ради маленькой шаурмы и пельменей придётся долго экономить, чипсами сильно не наешься, а все виды «Доширака» ты уже перепробовал, и даже порезанные сосиски с майонезом в нём — пища общажных богов — уже надоели. На помощь приходят сковородка и кастрюля. Рано или поздно это должно было произойти — и это неизбежный шаг к превращению из маминого мальчика или девочки в прожжённого жизнью, прошедшего сгоревшие макароны и пересоленные супы бойца лопатки и поварёшки.

На самом деле готовить тупо дешевле. Бонусом ты получишь более-менее здоровый рацион, а также возможность удивить девушку или парня на первом свидании своими кулинарными навыками. В общаге лучшей прелюдии не придумать. Кстати, совет на миллион: не обманывай себя — замочи сразу всю посуду, в которой готовилась гречка. И поставь будильник, если на общей плите у тебя что-то жарится или варится. И да, купи визитницу для дисконтных карточек и не пропускай жёлтые ценники в супермаркетах.

В общаге придётся учиться готовить — благо, всегда есть девчонки, которые и научат, и угостят Фото: Ольга Бурлакова / НГС

4. Подмажься к коменданту Как бы ты ни хотел, для коменданта и для всего остального персонала общежития ты изначально будешь дармоедом и первые дни будешь жить под шквалом критики — от недостаточно чистой обуви, в которой ты шлёпаешь прямо по вымытому полу, до запрещённой электроники (в моём общежитии приходилось прятать микроволновку и телевизор во время редких обходов, чтобы не переплачивать за электричество). Если ничего не предпринять сразу — будет беда. Знакомство с комендантом, кастеляншей, охранником и вахтёрами — твоя путёвка в максимально беззаботную жизнь на ближайшие годы. Обязательно здоровайся со всеми, придумай кому-нибудь вопрос, спроси и поблагодари. Надо, чтобы тебя запомнили, — тогда комендант в случае непонятных конфликтов с соседями, скорее всего, будет на твоей стороне, кастелянша будет тебе искать новейшее постельное бельё, а охранник с вахтёршей однажды разрешат твоим гостям задержаться до утра.

5. Будь изобретателен Однажды ко мне пришли две девочки-первокурсницы с миской и разбитыми яйцами и попросили венчик. ВЕНЧИК. Уже тогда, курсе на пятом, венчик мне казался чем-то вроде посудомоечной машины — таким, чего не то что в общаге, даже в простой квартире редко увидишь. Но о том, что с функциями венчика справится любая вилка, девушки слышать не хотели и пошли дальше стучаться по комнатам. В общаге у многих предметов появляются двойные и даже тройные функции. Более того, вы начинаете понимать, что для хорошей жизни многого не нужно. Так, шампунь может быть не только гелем для душа, но и моющим средством для посуды и если надо — стиральным порошком. Зубная паста помогает справиться с прыщами. А вместо консервного ножа подойдёт и обычный (у меня так подруга, нежная и хрупкая на внешность, по привычке открыла банку горошка в гостях — её приняли за зэка). Спустя месяцы общажной жизни ты не успеваешь удивляться, с какими вещами ты готов мириться. Ты уже знаешь, как прожить пару дней до стипендии на одном чайном пакетике (прийти с ним в гости к девочкам как бы на чай), как уснуть втроём на односпальной кровати (лечь валетом и ни о чём не думать), как сделать классный ремонт за 500 рублей (накупить остатки обоев, линолеума и прочего в строительных магазинах — их отдают почти даром, и их сполна хватит на ультрадизайнерское оформление небольшой комнаты). Такой изобретательности позавидуют многие взрослые, чья молодая жизнь прошла под крылом у мамы. В общем, будь готов к сложностям и не бойся их.

Студентам сейчас чуть проще, чем раньше, — им отменили комендантский час, так что комнаты над козырьком резко потеряли свою значимость Фото: Ольга Бурлакова / НГС

6. Начни бизнес Если тебе совсем станет скучно — начни свой стартап. У тебя есть принтер? Повесь об этом объявление в коридоре и бери пару рублей за распечатку. Так ты заведёшь разные полезные знакомства, да ещё заработаешь себе на «Сникерс». Если ты любишь занудничать, вперёд — помогать первокурсникам с уроками, пока они не поняли, что твои услуги для них слишком дороги. Если ты привык рисковать — перед пятницей закупи несколько бутылок чего-нибудь крепкого. После полуночи любители ночных посиделок явно захотят продолжения вечеринки и побегут за помощью и с деньгами к тебе, магазины-то уже не продают (тут важно аккуратно дать всем знать о своих услугах). Можешь попробовать договориться с местным провайдером и помогать студентам с настройками интернета или просто брать рефераты на заказ. Кстати, правило работает и наоборот: здесь можно найти всё что угодно и кого угодно. 7. Дай общаге шанс У меня есть знакомые, кто не выжил в общаге. Есть те, кто между бесконечными пьянками просто не смог найти силы на учёбу (и ведь речь идёт о ведущем вузе региона), кого выжили соседи, кто не смог смириться с шумом за стенкой и запахами пригоревшей яичницы. Не стоит воспринимать общагу как тюрьму, даже если в ней твёрдые кровати и изрисованные гениталиями стены. Главное здесь не это, а то, что ты живёшь под одной крышей с друзьями, с такими, как ты, а если повезёт, то и любимым человеком. Разве это не мечта любого студента? Общага закончится быстро и не вернётся, но она научит быть стойким и приспосабливаться, уважать других и любить себя, договариваться и дружить. Так что, пожалуй, это лучшая школа жизни.

А вам удалось пожить в студенческом общежитии?

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