«Где дороги?»: как загибается площадь Труда и позорная улица возле самого элитного дома Новосибирска

В новом, 42-м выпуске проекта «Где дороги?»: плачевное состояние крупнейшего транспортного узла Новосибирска, борьба жителей за светофоры и очередной ужас из самого центра столицы Сибири.

Площадь Труда — крупнейший транспортный объект при транзите с берега на берег. Много лет две огромные площадки (пл. Труда и Энергетиков) довольствуются частичным поддерживающим ремонтом. Тут и старые полосы вперемежку с относительно новыми...

Пл. Труда и Энергетиков Фото: Ольга Бурлакова

... и откровенные трещины и ямы, особенно в тоннеле под железной дорогой. А ведь по пл. Энергетиков следуют кортежи губернатора и мэра в аэропорт Толмачёво — как же так?

На проспекте Дзержинского Фото: читатель НГС

«Вот такой тротуар на проспекте Дзержинского...

На проспекте Дзержинского Фото: читатель НГС

... напротив — инсталляция "Я люблю Дзержинку"», — пишут наши читатели.



На Богдана Хмельницкого у дома № 43 Фото: читатель НГС

Вот из таких ямок потом возникает глубокий провал. Тогда, может быть, дорожники и починят. «На центральной улице Калининского района Богдана Хмельницкого у дома № 43 на тротуаре», — уточняет Ольга.

Бетонная, 33а Фото: читатель НГС

Мусор пожирает городское пространство. «Более месяца во дворе дома на Бетонной, 33а лежит свалка, задыхаемся от вони. Свалка находится в 5 метрах от подъезда», — сообщает Романа.

Падающие деревья Фото: читатель НГС

Падающие в частном секторе деревья перекрывают дороги.

На Станционной, 16/1 Фото: читатель НГС

«На Станционной, 16/1 из под земли лезет глина», — ведет наблюдение читатель Дмитрий.

«Березовая роща» Фото: панорамы «Яндекс»

А это пример борьбы жителей за светофор, за безопасность пешеходов на магистральной улице. «Писала в администрацию Дзержинского района Новосибирска с просьбой установить светофор на пр. Дзержинского — к главному входу в парке "Березовая роща". Сейчас там нерегулируемый пешеходный переход с зеброй. Знаки есть, но дорога многополосная, обзор для пешехода затруднен. Зимой добавится снежный вал, а "зебра" скроется под снегом. По этому переходу ходят пожилые и дети, школьники в том числе. Этот путь самый короткий к детским садам № 110 и 395, к школе № 82 и 15-й гимназии», — рассказывает читательница Татьяна.

Ответ чиновников Фото: читатель НГС

Женщине отказали — слишком малый поток пешеходов, менее 150 человек в час. «Отписка, отказали под предлогом недостаточной активности пешеходного трафика. В чем проблема установить там светофор с кнопкой для включения по запросу? Очень удобно — при потребности пешеходов пройти достаточно нажать кнопку, подождать, пока загорится красный для машин, и пройти. Все решаемо при желании. А так ждут трагедии, видимо. Школьников часто вижу, как перебегают там. Там пусть и небольшой по численным показателям трафик, но характеристики этих пешеходов, похоже, не учитываются — дети, пожилые, мамы с детьми», — заключает Татьяна.



Улица Революции Фото: Ольга Бурлакова

И вновь наша познавательная страничка о Тихом центре. Месте, где уж дороги-то можно подлатать — но только не в Новосибирске. Улица Революции — потертая «зебра», застойные лужи, провалы колодцев, естественно, ямы и трещины. Все этом рядом с ЖК «Монблан», который называют самым крутым комплексом города. Купил элитное жилье — получил сельскую дорогу рядом. Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте исповедь таксиста: как зарабатывают 70 тысяч в такси, и почему операторы уронили цены.

