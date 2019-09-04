Шуршим и пляшем: 14 событий этой осени, которые нельзя пропустить (финал Шнура и «Грязные животные»)

Осенью начинается лёгкая хандра — погода не радует, грустно расставаться с летом, периодически льет дождь. Хочется немного провалиться в себя и заняться чем-то уютным (пить чай с печеньем, например). Мы предлагаем немного раскрасить серые будни культурными мероприятиями и, пока на улице по-настоящему серо и неприятно, — сходить в кино, на концерт или в театр. Корреспондент НГС.Афиша собрала самые ожидаемые мероприятия осени — Сергей Шнуров обещал не приезжать больше никогда, Вера Полозкова, наоборот, соскучилась по Сибири, в театр «Старый дом» ворвутся москвичи с немного сложной для восприятия постановкой, а в кино снова зловеще улыбается клоун Пеннивайз, Вуди Ален снимает сам себя в своем же фильме, а еще та самая ухмылка Джокера и история про Малефисенту.



ТЕАТР Всем известно, что с осени начинается новый театральный сезон. «Старый дом» покажет премьеру пьесы по Фёдору Михайловичу Достоевскому «Идиот». Стоит ли еще раз озвучивать еще со школы знакомый всем сюжет истории князя Мышкина, Парфена Рогожина и отчаявшейся Настасьи Филипповны — лучше просто прийти на постановку и увидеть все своими глазами. Правда, режиссёр переносит действие романа в современность и предлагает собственный взгляд на события.



Фото: old-house.ru

Где: театр «Старый дом»

Когда: премьера 28 сентября Во сколько: 18:00

Сколько стоит: 1500–2500 рублей Постановка по роману Виктора Пелевина «Чапаев и пустота». Спектакль привозит московский театр «Практика». Зрителям, знакомым с сюжетом, атмосфера карнавала на сцене явно придется по душе, а тем, кто не в курсе, о чем речь, но на столичный спектакль хочется, советуем для начала прочесть книгу (она небольшая).

Фото: afisha.yandex.ru

Где: театр «Старый дом»

Когда: 21 октября

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: 3200–3500 рублей Премьера спектакля «Раздражение» — любому зрителю знакомо чувство недовольства, перетекающее в ярость. Все происходящее ужасно нервирует, и кажется, будто люди вокруг сговорились вывести вас из себя. Как вернуться в зону комфорта, если не помогают ни курсы управления гневом, ни медитация? Разобраться с этим вопросам пробуют актёры театра «Красный факел».

Где: театр «Красный факел»

Когда: 19 сентября

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: скоро в продаже, стоимость уточнять в кассе театра или на сайте Спектакль «Шут Балакирев» открывает 100-й театральный сезон. По сюжету императорский шут попадает в число приближенных Петра и Екатерины и сталкивается с дворцовыми тайнами и интригами. Зрителям предлагают заметить еще и то, что некоторые слова в пьесе считаются ненормативными — однако они были в обиходном употреблении крестьян того времени.

Фото: red-torch.ru

Где: театр «Красный факел» Когда: 20 сентября

Во сколько: 18:30

Сколько стоит: от 350 до 3000 рублей КОНЦЕРТЫ С осени начинается пора гастролей — в Сибирь съезжаются звезды эстрады со всех уголков мира, выступающие в самых разных жанрах. В сентябре к нам приезжает японский композитор Акира Ямаока с инструментальным концертом, чтобы представить своё шоу «Silent Hill 2». Музыкант известен саундтреком к компьютерной игре Silent Hill (после выхода игры за Ямоакой закрепилось звание лучшего создателя саундтреков). Говорят, что от звуков его мелодий стынет кровь в жилах и прочно создается ощущение вечного отчаяния. Всем любителям истории про туманный город и немного подепрессовать осенью (для профилактики) — однозначно стоит посетить мероприятие. Можно еще пересмотреть фильм или вспомнить, как играть в компьютерные игры.

Фото: kinopoisk.ru

Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 7 сентября

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: от 1900 до 2500 рублей Спустя 10 лет скандинавские рокеры Hypocrisy вновь решили посетить Россию — вспоминаем неформальные времена черных маек, черепков и записей трека у соседа на диск (какие флешки, о чем вы). Трио исполняет музыку в стиле death metal, а этой осенью группа решила порадовать поклонников новой пластинкой и отправилась в турне, куда по известной лишь им причине кроме Москвы и Санкт-Петербурга включила Новосибирск и Екатеринбург.

Фото: vk.com / hypocrisy_nsk2019

Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 16 сентября

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: 2000–4000 рублей Сергей Шнуров, лидер группы Ленинград, посетит нас в октябре — что тут говорить, когда Шнур в своем Instagram написал, что тур 2019 года станет прощальным. Грустно. Успейте сходить на последний концерт группы и спойте во весь голос пару-тройку хитов вместе с музыкантами — про лабутены, вояж и ЗОЖ.

Фото: Александр Ощепков

Где: ЛДС

Когда: 23 и 24 октября

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: 2300–5500 рублей

Самым дорогим в ценовом ряду на билеты стал «Скриптонит» — впервые в Новосибирске группа представит новый проект, в котором все старые треки, как обещается, приобретут новое звучание. Послушать «Это любовь», «Витамин» и «Грязные животные» можно в ноябре. Организаторы говорят, что шоу будет эксклюзивным и его никак нельзя пропустить. Где: Экспоцентр

Когда: 9 ноября

Во сколько: 20:00

Сколько стоит: 1600–6000 рублей Для любителей женской поэзии — город посетит Вера Полозкова, сбор гостей в театре «Красный факел». Ожидается что-то атмосферное, ведь каждое слово Веры — о нас с вами, без лишних эмоций. В нашем городе поэтесса представит новую программу. Всем, кто успел соскучиться, — вэлком.

Где: театр «Красный факел»

Когда: 22 октября Во сколько: 19:00

Сколько стоит: от 1800–3500 рублей КИНО «Оно 2» — проходит 27 лет после первой встречи друзей с демоническим клоуном Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе. Уже совсем скоро, премьера с 5 сентября.

18+



Фото: kinopoisk.ru

Вуди Аллен снял фильм с самим собой, а в партнерши пригласил Дайану Китен — помните тот черно-белый фильм 1979 года? Он вновь на большом экране. «Манхэттен» — история о сценаристе, который заводит роман с любовницей своего друга. Он хочет бросить надоевшую работу и привычный круг знакомств. А в итоге вновь оказывается в замкнутом круге лжи, лицемерия и пустословия. Неожиданно он делает для себя открытие — что надо больше доверять людям. Старт 12 сентября. 18+

Фото: kinopoisk.ru

«Джокер»: Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его ходить с улыбкой. Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир не получит от него добрую улыбку. Ожидаем в октябре. 18+

Фото: kinopoisk.ru

«Малефисента: владычица тьмы» — несравненная Анджелина Джоли вновь на экране. История Малефисенты происходит через несколько лет после того, как она наложила чары на принцессу Аврору. Фильм рассказывает про сложную взаимосвязь между тёмной феей и будущей королевой. Ожидаем 17 октября.

12+

Фото: kinopoisk.ru

Российский режиссер Никита Аргунов снял историю про молодого архитектора (Риналь Мухаметов «Притяжение»), который пережил аварию и пришел в себя в очень странном мире. «Кома» — мир, который существует на основе памяти о реальности людей, находящихся в глубокой коме. Память человека фрагментарна, хаотична и непостоянна. Таково пространство комы. Увидеть фильм на больших экранах можно будет с 14 ноября. 16+